En Pocas Palabras      

Continúa el problema en el transporte urbano de Hermosillo

Cuando no es “Chana” es “Juana”, lo cierto es que continúa el problema del transporte Urbano en Hermosillo y los Usuarios se quejan del tiempo de espera, de que andan en circulación muchos camiones chatarra y que los choferes no encienden la refrigeración. Sin embargo, se pueden ver muchas unidades nuevas color naranja. Esto quiere decir que el usuario cada día exige más y presiona a los concesionarios para que mejores el servicio.

Con respecto a la tardanza, creo que los concesionarios y choferes hacen lo que pueden, ya que las calles se encuentran intransitables y no se puede avanzar. Los camiones nuevos y algunos viejitos traen prendida la refrigeración. Es cierto que todavía andan en circulación camiones chatarra, que además cobran lo mismo que los nuevos. Hace falta más vigilancia por parte de la Unión de Usuarios y de los vigilantes del transporte urbano.

Hay que reconocer que los nuevos concesionarios de los camiones le han metido ganas y la mayoría de las unidades son nuevas. A lo mejor existen fallas y tardan en llegar más de lo programado, pero todos sabemos que las calles y bulevares se encuentran en pésimas condiciones físicas, por lo que es imposible avanzar en los recorridos. La Unión de Usuarios de Hermosillo debe de poner en la balanza las condiciones en que se encuentra la ciudad.

Creo que el servicio que prestan los camiones no es malo, como a principios del año, en donde solo chatarras circulaban, sin aire acondicionado, sin ventanas y sin ninguna seguridad. En donde quiera se quedaban “tiradas” dejando a los usuarios a mitad del camino, llegando éstos tarde a sus compromisos de trabajo, estudios y otros. No estoy defendiendo a los transportistas, únicamente haciendo ver las cosas como son. El servicio de camiones ha mejorado, de eso no hay duda.

Necesarios recursos del Fonden para arreglar las calles de Hermosillo

Ojalá que a la Presidente Municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, le lleguen recursos económicos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para arreglar las calles de Hermosillo, ya que es imposible transitar por ellas y podría pagar más la Comuna en seguros por desperfectos a vehículos que sufran daños al caer en los baches, socavones y zanjas abiertas que no se ven al estar estas llenas de agua. También para atender a familias de la periferia de la ciudad, áreas rurales y Bahía Kino.

Estado y Federación fortalecemos combate a la corrupción: Claudia Pavlovich

Con el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, intercambio de información y trabajo conjunto es como avanzamos en materia de transparencia y combate a la corrupción, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ante el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF-SHCP), Santiago Nieto Castillo, durante la firma de Convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Sonora y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Este convenio representa la colaboración del Estado de Sonora con esta instancia en el combate a la corrupción, destacando el trabajo coordinado e institucional para el intercambio de información que permita investigar y evitar acciones vinculadas a hechos ilícitos como el lavado de dinero y a las acciones de corrupción.

Al encabezar la Comisión Permanente de Contralores Estado- Municipios en la cual participaron alcaldes, contralores municipales y titulares de los órganos internos de control, la mandataria estatal destacó que desde el inicio de su administración se comprometió a tener un gobierno abierto y transparente.

Agregó que en Sonora la lucha contra la corrupción y la impunidad se comparte plenamente y desde el 2015 se ha trabajado para rendir cuentas claras y que los sonorenses recuperen la confianza en su gobierno.

“Nosotros nos comprometimos con Sonora a ser un gobierno abierto, transparente, que rindiera cuentas claras y esto es lo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años; eso es lo que tenemos que lograr, que el ciudadano confíe en nosotros, que tenga confianza en sus autoridades, que se sienta en confianza y a gusto con quienes los gobiernen, de eso se trata, de que realmente logremos una cercanía y que podamos librar la impunidad, la injusticia y la corrupción”, expresó.

Luego de la firma de convenio entre el Estado y la Federación para fortalecer mecanismos de coordinación, intercambio de información y trabajo conjunto contra la corrupción, la gobernadora Pavlovich enfatizó que se debe actuar en forma estratégica para generar resultados.

“Para eso estamos en Sonora, para dar una lucha frontal contra la impunidad, contra la corrupción, contra la delincuencia organizada y contra todo aquello que dañe profundamente a la sociedad y que lo ha dañado por mucho tiempo, cuente con nosotros, en Sonora estamos listos para dar la batalla, lo hemos estado siempre”, aseguró.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, dijo que, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado una transformación de la vida pública en México que pasa por la modificación de varios parámetros en materia de cargos públicos.

“Hay que transitar de esa lealtad personal a lealtades institucionales en integridad en el ejercicio de los cargos públicos y los Órganos Internos de Control forman un papel fundamental en estos casos, desde la perspectiva conceptual”, expuso.

El secretario de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro, declaró que la ética y la integridad se han convertido en imperativos categóricos del Gobierno de Sonora, y esto se ha logrado gracias a los trabajos de la Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipios, que es un referente a nivel nacional.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios…Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.