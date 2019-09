Visita gobernadora a damnificados del ejido El Buey

Entregó láminas, medicamentos, despensas e iniciaron campañas de fumigación para evitar la proliferación de moscos causantes de enfermedades

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó que familias del ejido El Buey reciban respuesta inmediata como láminas galvanizadas, medicamentos, acciones de fumigación y despensas, al resultar uno de los sectores más afectados de Hermosillo por la lluvia intermitente registrada este miércoles en varios municipios de Sonora.

Este jueves, la mandataria estatal se trasladó al surponiente de la ciudad, donde se ubica el ejido El Buey, para constatar que los primeros apoyos que otorga el Gobierno del estado lleguen a las familias que lo necesiten.

Pavlovich Arellano dialogó con madres de familia afectadas con las lluvias, al derrumbarse parte de sus viviendas y otras quedar anegadas debido a la acumulación de aguas en calles que llegó hasta el interior de sus casas.

Acompañaron a la mandataria estatal, funcionarios de la Secretaría de Salud, la Comisión de Vivienda del Estado y Unidad Estatal de Protección Civil, quienes llevaron servicios, materiales de construcción, medicamentos y maquinaria para el raspado de calles.

Al recorrido también se sumó la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, quien expuso los trabajos y obras de apoyos realizadas en las colonias afectadas por la lluvia.

En tanto, la mandataria estatal recomendó a los sonorenses no bajar la guardia en las medidas de precaución, porque después de las lluvias pueden registrarse deslaves en carreteras, derrumbe de techos o crecidas de ríos o canales.

Para evitar la proliferación de moscos transmisores de enfermedades deben contribuir a las campañas de limpieza y descacharre de patios, anotó.

“De nada nos sirve fumigar si no se limpian los patios, si no se hace el ‘descacharro’, porque si no es estar haciendo un trabajo doble que no va a servir de nada; entonces es participación de la gente y por supuesto nosotros como gobierno, apoyándolos en aquellas viviendas completamente dañadas”, afirmó.

Dentro de las acciones que encabezó la titular del Ejecutivo Estatal, fue el traslado de una unidad móvil para atención médica de la Secretaría de Salud al ejido El Buey, a fin de realizar una jornada con los habitantes del sector, quienes se pudieron consultar y atender con personal de la dependencia.

En encuentro con los ciudadanos, Pavlovich Arellano les manifestó su solidaridad ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas, y les reiteró que no están solos, al dársele puntual seguimiento y atención a todas sus necesidades.

Destacó que el Comité de Protección Civil mantiene sesión permanente y en estos momentos se evalúan los daños para tomar acciones inmediatas.

Los alcaldes darán sus reportes sobre los daños que dejaron las lluvias en los municipios y en base a esta información se podría pedir declaratoria de emergencia para otras localidades, puntualizó.