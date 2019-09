Sigue lloviendo sobre mojado al Estado

Ignoran llamado para evitar los arroyos

Se le juntará la chamba a los “tirabichis”

Hasta las alcantarillas son unas trampas

Sigue lloviendo sobre mojado al Estado…Y por la forma en que le siguiera lloviendo sobre mojado al Estado, es que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, mantuviera la alerta ante los estragos causados por el chubasco que dejara a Hermosillo colapsado, por las precipitaciones de hasta 80 milímetros registradas el miércoles, y que terminaran de inundar a Bahía de Kino. De ese pelo.

Y es que lo que es en esta Capital cayó algo así como un diluvio, por la acumulación de tanta agua, de ahí que tuvieran que cerrar el tráfico en varios cruceros; a la vez que se deslavó un cerro, ubicado sobre el bulevar Morelos; en tanto que también interrumpieron la circulación vehicular en las vialidades aledañas a algunos canales, pero para acabar pronto, es que hasta una cascada se formó en el Cerro de la Campana.

Casi por nada es que Claudia luego luego se abocara a atender esa contingencia acuática, para lo que convocara y encabezara la Sesión Permanente del Comité de Operación de Emergencias (COE), y que de inmediato se auxiliara a los afectados, a la vez que se exhortara a la población para que atendiera las recomendaciones preventivas y así evitar daños mayores. Ni más ni menos.

Es por eso que rápido y de primera mano la “Gober” presidiera ese frente para analizar la situación prevaleciente en algunos municipios, a raíz de esos copiosos aguaceros causados por el Frente Frío Número uno y un sistema de baja presión que impactara a la Entidad, lo que provocara un caos y cuyas afectaciones ya evalúan para solicitarle a la Federación otra declaratoria de emergencia. A ese grado.

O séase que así estuvo ese poder de reacción de la Mandataria Estatal, al grado de que desde la sede del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), se enlazara por videollamada con los alcaldes Jesús Montaño Durazo, de Agua Prieta; Eduardo Quiroga Jiménez, de Cananea; Francisco Javier Zepeda Munro, de Magdalena; y Jesús Pujol Irastroza, de Nogales; entre otros.

Para el caso y para decirle a los “Presimunes” que no estaban solo, es que Pavlovich Arellano estuvo acompañada en esa reunión del COE del secretario de Seguridad, David Anaya Cooley; así como del Comandante de la Cuarta Zona Militar, Isaac Muñoz Navarro; y funcionarios de los tres niveles de gobierno, como parte de una táctica para unir esfuerzos en pro de los damnificados. De ese tamaño.

Es por lo que una vez que ya volviera la calma, después de la tormenta, que la primera autoridad sonorense les requiriera a las municipalidades un informe detallado de los destrozos, a fin de formalizar esa urgencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la que es titular Óscar Zepeda, para que les asignen recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Por ser más que obvia la destrucción propiciada por esos llovidones, principalmente en la zona Norte y Centro, los cuales todavía se pronosticaban que seguirían, pero ya más leves, o menos intensos, en tanto que para el fin de semana se esperaban cielos despejados, aún y cuando lo único cierto, es que ya se empezó a sentir friíto en pleno mes de septiembre. De ese vuelo.

No en balde es que la primer Gobernadora en la historia de Sonora, ayer mismo hiciera un recorrido por el ejido El Buey de este desnaranjado municipio, para visitar a las familias afectadas, y no únicamente entregarles apoyos, si no también recomendarles tener limpios sus patios, como parte de una estrategia de “descacharrear” que harán, con la finalidad de fumigar y evitar un brote de dengue por tantos mosquitos.

Ignoran llamado para evitar los arroyos…Los que vaya que siguen siendo ignorados, son los llamados a sacarle la vuelta a los arroyos, ríos y canales, y para prueba está el que nuevamente una personas fuera arrastrada y desaparecida por las aguas broncas que se forman en esos afluentes, una vez que llueve, como en esta ocasión ocurriera la tarde del pasado miércoles en el Río San Miguel. ¡Zaz!

Eso luego de que ahora fuera esa corriente la que arrastrara a Jacobo Silvestre Flores, un joven al que se le hiciera fácil cruzarla, en el área del Ejido El Tazajal, cuando venía de trabajar en un rancho en el que labora regando y sembrando, pero como siempre la fuerza de la misma se lo llevó, como se ha llevado hasta carros, de ahí el porque todavía ayer lo andaban buscando. A ese punto la enésima tragedia.

Pues de acuerdo al testimonio ventilado por el delegado de esa comunidad ejidal, José Luis Flores García, mucha gente lo vio e identificó en el momento en que gritaba pidiendo ayuda, y aunque intentaron ayudarlo, pero “se les perdió” debido a que ya estaba oscuro, de ahí el porque los diferentes cuerpos de auxilio aún lo estaban rastreando, esperando encontrarlo con vida. Esa es la incertidumbre.

En lo que es un caso de negligencia que ha consternando a todo mundo, tanto así que hasta a la alcaldesa, Célida López Cárdenas, se le viera haciendo acto de presencia en esa localidad rural de esta Ciudad del Sol, para estar al tanto de los trabajos de búsqueda que se llevan a cabo, con la esperanza de hallarlo sano y salvo, lo que será menos probable, a medida que transcurran las horas. ¡Tómala!

Se le juntará la chamba a “tirabichis”…Ahora sí que a los que se les va juntar la chamba, por lo del aguacerón registrado el pasado miércoles, es a los llamados “tirabichis”, por ese día suspenderse el servicio de recolección de basura en el sector Norte, ya que sólo cubrieron 96 de las 320 colonias de esa zona, y recolectaron 470 toneladas, de las 700 que recogen diariamente. Así el dato.

Y es que en base a lo ventilado por el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, es que por las condiciones del clima lluvioso y lo inundadas que se encontraban las calles, es que optaron por cancelar esa recolectada a media mañana, como una medida preventiva para no exponer a los trabajadores a un accidente, por aquello de que suben y bajan de los camiones en movimiento.

No obstante y que Barraza Almazán adelantara que la cosa no se va ha quedar así, como dice el dicho, al dar a conocer y prometer que el próximo sábado reanudarán la juntadera de esos desechos domésticos acumulados en las colonias que faltaron, entre ellas Colinas, Misión del Sol, Palermo, Bugambilias, San Pedro Norte, Puerta del Rey, Norberto Ortega, Jesús García, Solidaridad y Benito Juárez.

Con lo que está de más el resaltar que Norberto está mostrando sensibilidad por todos lados, en primer lugar por la forma que en que protegiera la integridad de los trabajadores de esa área, y en segundo al programar laborar horas extras para que los ciudadanos no se queden con ese basurerío en sus casas, y “píor” tantito estando remojando, por como de esa manera estarán recuperando el tiempo perdido.

Si se analiza que los 63 camiones recolectores sí salieron en tiempo y forma a cumplir con su misión de tener limpia la ciudad, pero ante la tromba que se presentara, es que se les diera la contra orden de “pa´ tras los filders”, a fin de no arriesgar a los empleados, ya que corrían el peligro de que les saliera contraproducente, al ir contra la fuerza de la naturaleza, de ahí que ni clases escolares hubiera.

Hasta las alcantarillas son unas trampas…Con la ya ni tan novedad de que no sólo hay que cuidarse de la gran cantidad de baches que hay por doquier, si no ahora también de las alcantarillas averiadas, y para evidencia está el motociclista que se volcara, al caer la llanta delantera de su motocicleta en una rejilla que estaba rota, en lo que es un percance que bien pudo haber terminado en lo peor. ¡Ups!

Ya que lo que es a César, de 38 años de edad, sí que se le acabó el pavimento cuando circulaba de Poniente a Oriente, sobre el bulevar Luis Encinas, ya que antes de llegar a la calle Américas, el neumático frontal del vehículo se incrustó en dicha trampa del drenaje pluvial, lo que originó que perdiera el control, saliendo disparado y resultando lesionado, aunque afortunadamente no de gravedad. ¡Pácatelas!

En lo que es una nuevo tache para el tildado de lento de la Coordinación de Infraestructura, “Subdesarrollo” Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, por como es evidente que no hacen un monitoreo de las condiciones en las que están esos sistemas de desagüe, sobre todo en la presente época de lluvia, que es cuando más sufren desperfectos, por prácticamente servir de tapones.

Tan es así que para mayores pelos y señas está el mencionado conductor de moto que fuera trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja para recibir atención, por entre otras cosas presentar dolencias en piernas y espalda, aunque principalmente un golpe en la cabeza, y sin tener a quien reclamarle, por el Ayuntamiento ya no estar pagando por esos aparentes “accidentes”. ¡Vóitelas!

De tal forma que así está ese ¡S.O.S! o aviso para José Eufemio, si se parte de que ya antes ha habido hasta muertes de esos tripulantes que han caído en un megabache, con todo y que también tienen fama de andar “como alma que lleva el diablo”, a pesar de estar lloviendo, y que es cuando no alcanzan a verse esos hoyancos, de lo que deducen que en todo caso sería una irresponsabilidad compartida. ¿Será?

