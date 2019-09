Implementan programa “Súmate”

Con el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad e impulsar la formalidad laboral, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el programa “Súmate” que operará de septiembre a diciembre en el municipio.

El director general de Recaudación, Luis Alejandro García Rosas, explicó que el programa “Súmate” es un esfuerzo coordinado entre Estado y Federación, para apoyar con sus responsabilidades fiscales a los contribuyentes, brindándoles información, asesoría, orientación de manera personalizada, gratuita y confidencial.

La meta es llegar a un promedio de 10 mil ciudadanos para llevar a la formalidad a quienes no se encuentran en ella, pero sobre todo, informales de los beneficios que representa, ya que normalmente no cuentan con seguridad social, lo que no les permite generar ahorro para el retiro, ni pueden acceder a una vivienda digna.

Por su parte, Patricia Gastélum Padilla, administradora de Servicios al Contribuyente del SAT en Hermosillo, precisó que “Súmate” cuenta con funcionarios capacitados, debidamente equipados, uniformados e identificados, quienes se acercarán a la ciudadanía a través de recorridos sistemáticos, visitas directas, en restaurantes, mercados, estacionamientos entre otros, así como en módulos de atención tanto fijos como móviles.

Gastélum Padilla señaló la importancia de los beneficios hacia los contribuyentes que “Súmate” trae consigo, como la asesoría personalizada, confidencial y gratuita, en el lugar donde se realiza la actividad económica, acompañamiento en la presentación de declaraciones, apoyo para la elaboración de facturas electrónicas inscripción en el Padrón Estatal y Federal de Contribuyentes entre otros.

El programa se lleva a cabo en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria en base al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, y busca ante todo mostrar los beneficios de la formalidad e inicialmente se llevara a cabo en la capital sonorense, pero para el ciudadano que tenga dudas, en el resto del estado están a su disposición las Agencias y Subagencias Fiscales.