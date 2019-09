Atiende Gobernadora Pavlovich y alcaldesa López a familias afectadas por aguacero

Qué bueno que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y la Presidente Municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, atendieron de inmediato a las familias afectadas por el fuerte aguacero que se registró el pasado miércoles en el municipio de Hermosillo. Al día siguiente se trasladaron a los lugares más afectados, como el ejido el Buey y el balneario de Bahía Kino, así como al área rural del norte del municipio…Se pusieron las pilas las dos mujeres.

La alcaldesa de Hermosillo solicitó apoyo a la ciudadanía para llevársela a las familias que solo se quedaron con lo que traína puesto, sin comida, agua y sin un lugar en donde protegerse de las inclemencias del tiempo, ya que sus casas, en su gran mayoría de cartón, se las llevaron los fuertes vientos acompañados del aguacero que prácticamente “azotó” el municipio de Hermosillo. Las viviendas de los ejidos quedaron destruidas en su totalidad.

La ayuda se puede llevar a Palacio Municipal o a las oficinas del DIF Hermosillo, y esta podría ser desde ropa de todas las tallas, zapatos, tenis, agua embotellada, pañales para niños y adultos y comida enlatada. En esta ayuda podrían sumarse los empresarios y la comunidad en general. Mientras usted se encuentra cómodamente en sus hogares, muchas familias no tienen qué comer, ni ropa que ponerse encima de su cuerpo, o zapatos para proteger sus pies.

La Gobernadora recorrió las áreas dañadas en el ejido El Buey de la Costa de Hermosillo

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano este jueves recorrió las áreas dañadas en el ejido El Buey, donde entregó láminas galvanizadas, supervisó el inicio de fumigación y limpieza de la zona con maquinaria. La mandataria visitó a las familias afectadas y escuchó atentamente sus peticiones, con el compromiso de resolver necesidades básicas.

Además de ayudar con la entrega de láminas galvanizadas, y poner en marcha trabajos de fumigación, descacharre y limpieza con maquinaria, la gobernadora Pavlovich Arellano recorrió la zona para definir las acciones prioritarias a realizar, como limpieza de los patios por parte de personal de Protección Civil.

“De nada nos sirve fumigar si no se limpian los patios, si no se hace el ‘descacharro’, porque si no es estar haciendo un trabajo doble que no va a servir de nada; entonces es participación de la gente y por supuesto nosotros como gobierno, apoyándolos en aquellas viviendas completamente dañadas”, afirmó.

Dentro de las acciones que encabezó la titular del Ejecutivo Estatal, fue el traslado de una unidad móvil para atención médica de la Secretaría de Salud al ejido El Buey, a fin de realizar una jornada con los habitantes del sector, quienes se pudieron consultar y atender con personal de la dependencia.

En encuentro con los ciudadanos, la gobernadora Pavlovich les manifestó su solidaridad ante las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas, y les reiteró que no están solos, al dársele puntual seguimiento y atención a todas sus necesidades.

La mandataria estatal resaltó que, con la Declaratoria de Emergencia emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, por las lluvias de la tormenta tropical “Lorena”, se podrá acceder a más tardar el sábado a los recursos del Fonden, que se suman a las acciones de fumigación y vacunación realizadas por la Secretaría de Salud, para atender las necesidades básicas de la población en estas zonas.

“No deben de tardar en llegar al municipio de Hermosillo lo que solicité, despensas, kits de limpieza, agua embotellada, porque ya fue declarado emergencia, pero hay otros municipios que necesitan atención”, aseguró.

Los trabajos en atención a la población más vulnerable, continuará en todos los municipios que resultaron afectados por las últimas lluvias, aseveró la gobernadora Pavlovich, teniendo los ciudadanos siempre el respaldo de las autoridades estatales, federales y municipales.

La Gobernadora fue acompañada por la Presidente Municipal de Hermosillo, Celida López; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud; Elia Sallard Hernández, directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves); y Alberto Flores Chong, coordinador Estatal de Protección Civil.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.