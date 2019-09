Pide Fiscal más recursos para combatir crimen

El delito de homicidio se ha convertido en un problema de seguridad; en México y Sonora la tendencia a la alza se inició desde hace 12 años, es decir desde 2007, y esa tendencia solo será posible revertir con estrategia coordinada y con el apoyo del Congreso del Estado, declaró la Fiscal de Justicia en el Estado, Claudia Indira Contreras Córdova.

Al comparecer ante los legisladores, la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) expuso que México y Sonora han experimentado casi en forma paralela una tendencia a la alza en los delitos de homicidio la cual se agudizó en 2010 y hoy en día no es fácil revertir esta tendencia sin el compromiso de todas y de todos, señaló.

“El delito de homicidio no se puede afrontar desde una óptica local, es indispensable una estrategia nacional y regional, que involucre a los tres órdenes de Gobierno”, subrayó Contreras Córdova.

Para atacar todos los delitos, además del homicidio, la FGJE requiere 606 millones 945 mil 565 pesos sólo en materia de contratación de recurso humano mínimo indispensable para tener mayor personal en diferentes áreas estratégicas, argumentó.

Para incrementar a 178 agentes del Ministerio Público se necesitan 86 millones 12 mil 20 pesos; para mil 274 elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) 412 millones 182 mil 978 pesos; para 259 peritos, 90 millones 458 mil 340 pesos; para 14 asesores jurídicos son cuatro millones 973 mil, 214 pesos y para 39 facilitadores 13 millones 319 mil 13 pesos.

Los tiempos demandan una Fiscalía fuerte, subrayó, que cuente con la tecnología para el trabajo de inteligencia que demandan las y los sonorenses, si tenemos más peritos podemos disminuir el tiempo para atender las denuncias que también permitirá sacar de las calles a quienes delinquen.

“La falta de recursos no me ha detenido antes ni me detendrá en el futuro, sin embargo, sueño con una Fiscalía fuerte para Sonora a la altura de los retos que ahora enfrentamos y para eso, además de la voluntad, sí se requieren recursos.

“La voluntad me sobra, para lo segundo, ustedes tienen la palabra y me ha dado gusto escucharlos y que coincidimos todos en ese sentido, de verdad muy agradecida por ello.

En su comparecencia, expuso que la Fiscalía de Justicia de Sonora a su cargo tiene el primer lugar en detenciones legales, se ha logrado el primer lugar a nivel nacional en sentencias condenatorias obtenidas (99.8%), muy por encima de la media nacional (13.6%), cifras presentadas por la organización civil México Evalúa.

También destaca que Sonora está en la cabeza en sentencias condenatorias, aun cuando la FGJE tiene en promedio 4.9 Agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 8.4, revela la organización Impunidad Cero.

A lo largo de 10 meses, Claudia Indira Contreras informó que se han llevado a cabo 112 juicios orales, de los cuales 99 concluyeron con sentencia condenatoria; logros obtenidos gracias a la creación del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), que se puso en marcha en enero con apoyo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“La ciencia es la mejor respuesta para una sociedad que demanda justicia”, enfatizó la Fiscal General de Justicia, al mencionar que en abril se inició el proceso de acreditación en ISO 17020 y 17025 en Balística, Criminalística de Campo, Dactiloscopía, Documentos Cuestionados, Genética, Química y Medicina Forense.

La conformación de las Células de Investigadores de Alto Perfil ya están dando grandes resultados, mencionó, como la implementada en Cajeme donde han detenido a cinco personas en flagrancia, libradas 43 órdenes de aprehensión, ejecutadas 43 órdenes de aprehensión y recuperado 600 objetos, ya devueltos a sus propietarios.

Claudia Indira Contreras destacó la coordinación con instituciones y corporaciones de los tres niveles de Gobierno, para la operación de casos generados en la entidad, que han arrojado buenos resultados en casos de alto impacto.