Avanzan Cerveceros playoffs por segundo año

Un buen desempeño en septiembre condujo a la celebración con bebidas espumosas. Y para ambas cosas, no hay nadie mejor que los Cerveceros.

Milwaukee aseguró el pasaje a los playoffs por segundo año consecutivo, luego que Ryan Braun aportó un grand slam el miércoles, en la victoria por 9-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

Con el triunfo de los Cerveceros, se apretó además la lucha por el gallardete en la División Central de la Liga Nacional.

Milwaukee ha ganado seis juegos consecutivos y 17 de 19, pese a perder por el resto de la campaña a Christian Yelich, el Jugador Más Valioso del año pasado, quien sufrió una fractura de rótula. Los Cerveceros tienen ya en el bolsillo al menos un boleto de comodín.

Pero pueden conseguir más. Los Cardenales, líderes divisionales, volvieron a caer el miércoles, con lo que se redujo a juego y medio su delantera respecto de Milwaukee.

Y nadie puede descartar a Milwaukee, ni siquiera ahora que Yelich ha quedado como un mero espectador, que sin embargo participó en el baño con champaña y cerveza.

“Evidentemente no puedo contribuir en el terreno, pero ha sido divertido ver esto”, dijo Yelich, quien se reencontró con sus compañeros justo en el duelo en que se clasificaron a los playoffs. “Somos más que un hombre. Tenemos a muchos peloteros que han hecho grandes cosas en las Grandes Ligas”.

Particularmente en septiembre.

El venezolano Junior Guerra obligó a que el boricua Christian Colón pegara un rodado para el último out. Acto seguido, los Cerveceros corrieron hacia la intermedia para celebrar.

“Desafiamos de verdad todos los pronósticos con lo que hemos logrado”, resaltó Braun, quien consiguió su jonrón con las bases llenas en el primer inning. “Es algo increíblemente difícil. No es fácil expresar lo improbable que era esto que acabamos de hacer, pero lo logramos de nuevo. Hay todavía retos por delante”.

La temporada anterior, los Cerveceros se recuperaron de un déficit de cinco juegos para conquistar el cetro de la Central, merced a una foja de 19-6 después del 1 de septiembre. Alcanzaron a los Cachorros y ganaron un duelo de desempate en el Wrigley Field.

Luego barrieron a los Rockies y llegaron a la Serie de Campeonato del Viejo Circuito, en la que cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en siete compromisos.

El abridor Jordan Lyles (12-8) se llevó la victoria. Contribuyó a su propia causa con un sencillo dentro del cuadro, y anotó una carrera, para que los Cerveceros tomaran una ventaja de 8-1 después de tres innings.

Tyler Mahle (2-12) cargó con la derrota.

Lyles permitió el 49no jonrón del venezolano Eugenio Suárez, quien rebasó a Mike Schmidt y a Adrián Beltré, con la mayor cifra de la era moderna por parte de un antesalista.

“Todos mis récords son especiales”, dijo Suárez. “Nunca imaginé hacer lo que estoy logrando ahora. Claro que tengo que disfrutarlo”.

Por los Cerveceros, el cubano Yasmani Grandal de 4-1 con una anotada y una empujada.

Por los Rojos, el puertorriqueño Colón de 1-0. Los venezolanos Suárez de 3-2 con una anotada y una producida, José Peraza de 4-1. El dominicano Arístides Aquino de 3-0 con una anotada. El cubano José Iglesias de 3-0.