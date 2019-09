Muestra sensibilidad social “Presimun”

Atienden la solicitud de la Gobernadora

“$e la revira” Fiscal Estatal a diputados

Siguen traileros provocando caos viales

Muestra sensibilidad social “Presimun”…Quien vaya que está mostrando sensibilidad social, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al adelantar que ya analizan el “revivir” el seguro de vivienda contra incendios, explosiones, inundaciones o cualquier fenómeno natural para quienes estén al corriente con el pago del impuesto Predial, el cual contemplan incluir en el Presupuesto de Ingresos del 2020.

En lo que es una necesidad que se pusiera de manifiesto, a raíz de la trágica explosión registrada el pasado 12 de septiembre en la colonia Los Jardines de esta Capital, al estallar una casa por una fuga de gas, dejando inhabitables otras dos y causando afectaciones en más de medio centenar, así como tres muertes, de ahí que las víctimas quedaran en la calle, por de la noche a la mañana perder sus hogares.

De ahí que Célida Teresa esté prestando oídos a la propuesta que al respecto hiciera la directora de la Comisión de Vivienda de Sonora (Coves), Elia Sallard Hernández, de que se restituyera esa aseguranza que ya existía antes, pero que en el anterior trienio se cancelara, a fin de que las familias cumplidas con la liquidación de ese gravamen tengan al menos esa garantía de ayuda. De ese pelo.

No obstante y que la “Presimun” emanada del Partido de Morena esté yendo más allá, al también junto con pegado proponer que haya una indemnización para los automovilistas a los que se les averían sus vehículos al caer en algún bache, por ser un riesgo que siempre está latente en la época de lluvias como en la actual, y es que hoy en día el 80% de las calles están con un bacherío. ¡Tómala!

A ese grado es que López Cárdenas y compañía están valorando y haciendo los cálculos necesarios para reinstalarle esa prestación a la ciudadanía, pero siempre y cuando sea de ida y de vuelta, porque sólo beneficiaría a los que estén con sus pagos de contribuciones al día, ya que además del Predial, tendrían que presentar una carta de no adeudo, es decir, no deben tener trácalas con el Ayuntamiento. ¿Qué no?

Eso bajo la visión de la munícipe de que: “No podemos tratar a todos por igual, cuando no todos los ciudadanos contribuyen por igual, los ciudadanos responsables tienen derecho a pedir no solamente su seguro para su vivienda, sino también tiene derecho a solicitar una reparación del daño por una vialidad que no está en buenas condiciones”, como dando a entender que tendrán que poner de su parte. ¡Qué tal!

Así que a partir de esa óptica, es que la primera autoridad de esta Ciudad del Sol maneja que primero tendría que promoverse el que las familias acudan a desembolsar esa tributación fiscal por la propiedad de sus bienes inmuebles, sean casas o terrenos, para de ahí partir con esa prestación extraordinaria que les ofrecerían, una vez que se pacte el respectivo contrato con una compañía aseguradora. Así el plan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atienden la solicitud de la Gobernadora…La que luego luego tuvo eco, es la solicitud de Declaratoria de Emergencia que el pasado sábado hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por las lluvias registradas ante el paso de la tormenta tropical “Lorena”, por la respuesta positiva que ya recibiera de la Coordinación Nacional de Protección Civil para auxiliar a seis municipios. De ese vuelo.

Es por eso que derivado de esa palomeada, las que ya podrán acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), son Guaymas, Empalme, Etchojoa, Hermosillo, Huatabampo y Navojoa, como consecuencia de las inundaciones que sufrieran el anterior fin de semana, para que puedan ayudar a quienes resultaran afectados por esos estragos acuáticos. ¡Pácatelas!

Toda vez que Pavlovich Arellano no se esperó mucho para lanzarle ese ¡S.O.S! a la Federación ante ese llovidón, ya que en el marco de la sesión permanente del Comité de Operación de Emergencias (COE) que encabezara, de ahí mismo se contactó con el mero mero de Protección Civil en el País, David León Romero, para pedirle esa auxiliada, y que ya nomás quedara pendiente lo del papeleo. Ni más ni menos.

Razón por la cual es que con esa celeridad es que le están respondiendo a Claudia, para que en un plazo de 48 a 72 horas empiecen a llegar al Estado insumos como despensas, agua embotellada, kits de limpieza, aseo personal, láminas y rollos de hule para los que quedaron en condición vulnerable, y muchos de ellos con el agua hasta las rodillas, de ahí la importancia de esa declaración. ¿Cómo la ven?

O séase que con eso ya habrá “lana” extra para enfrentar las prioridades más urgentes de los sonorenses damnificados de esas localidades, como son de alimentación, abrigo y salud, y que podrían aumentar, en caso de continuar los agueceros que se han seguido presentando en la Entidad, y es que inicialmente la petición era de que declararan a una veintena en esa condición de daños, por lo que habría que ver.

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que ayer esas llovidas y la crecida de los arroyos destrozaron por completo la carretera que va hacia el Poblado Miguel Alemán, que es la llamada 36 Norte; en tanto que ya alertaban por “la crecida” de Río Bavispe, y es que la presa Lázaro Cárdenas “La Angostura” ya estaba llena a un 105.3 %, por lo que peligraban Villa Hidalgo, Huásabas, Granados y San Juan del Río.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“$e la revira” Fiscal Estatal a diputados…Tal como se veía venir, y por encima de que la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras Córdova, fuera puesta en el banquillo de los acusados por los diputados, en su comparecencia de ayer ante el Congreso del Estado, pero el gran tema fue la falta de presupuesto para dar mejores resultados. A ese grado.

Ya que al margen de lo hecho y dejado de hacer, lo que es Claudia Indira “$e la reviró” a los legisladores, al exhortarlos a que a que programen y prevean un incremento presupuestal para el próximo año, por el actual ser insuficiente para los requerimientos que tienen, de ahí que prácticamente dejara entrever que están “operando en la rayita”, hablando en términos de presupuestación. E$a es la cruda realidad.

Para el caso es que Contreras Córdova apuntillara, que la Fiscalía ejerce únicamente el 2.15% del presupuesto estatal, porcentaje que asciende a los mil 471 millones 288 mil pesos, cuando en otros Estados se destina cerca del 6% del recurso total, y que es ahí donde radica el meollo de asunto, o el porque se ven obligados a hacer más con menos, a pesar de ser un área, de las que más le exigen.

Pero por si quedaran dudas es que la Fiscal reseñara que les urgen 178 ministerios públicos más; mil 274 agentes ministeriales de investigación criminal; así como 259 peritos; y es que hay 10 disciplinas que no existen en Sonora para la investigación por la falta de esos especialistas; e igual requieren de14 jurídicos y 39 facilitadores, y sólo hablando de lo que es el recurso humano, sin considerar el equipamiento. ¡Ups!

Es ahí donde adquiere relevancia la propuesta que se carga el tribuno, Gildardo Real, de aumentarle en un 12% las partidas presupuestales a ese ámbito, que incluye a la FGJE, Secretaría de Seguridad, y Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), que son las instancias que engloban la labor preventiva, ejecutora y de impartición justiciera, para que se les financie y entonces sí se les pueda reclamar con sobrada razón.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen traileros provocando caos viales…Y se sigue confirmando que con respecto al que a todas luces no hay un control, es con relación al tráfico pesado que circula por esta “Capirucha”, y para prueba está el que con total impunidad continúa provocando percances y caos viales en perjuicio de los ciudadanos, y para evidencia está el enésimo trailer que acaba de derribar cables y siete postes. ¡Ñácas!

Al ser un hecho que ahora tuviera lugar sobre el bulevar Solidaridad, entre Camino del Seri y Cultura, cuando el citado camión de carga de la empresa Pepsi realizaba maniobras, y en un acelerón jaló el cableado y se llevó el mencionado posterío “de corbata”, lo que causó que se quedará sin energía eléctrica ese sector, además de que cerraran parcialmente la circulación en esa transitada vialidad. ¡Zaz!

Motivo por el cual es que esa negligencia propiciara un “embotellamiento” vehicular en esa zona, en pleno “San Lunes”, o arranque de semana, de ahí que los chines y jotas no se hicieran esperar, por como casi casi se paralizara el tránsito en una “hora pico”, o cundo todo mundo pretende llegar a la escuela o el trabajo, y sin que se sepa que nunca de los nuncas les hagan nada a esos indolentes cafres del volante.

Y es que autoridades municipales han ido y venido, pero no ha habido poder humano que haya hecho “entrar al redil o carril” a esos violadores de la Ley de Transito, por como los camiones repartidores también se paran donde “les pega su gana”, y sin que nadie les vaya a la mano, por lo que así está la nueva exhibida para el “Jefe” de esa área, un tal Jesús Alonso Durón, que de duro nomás tiene el apellido.

Por no explicarse de otra forma el de a cómo es que a los chafiretes de ese rubro del transporte persisten en permitirles esos excesos, y lo que le sigue, aún y cuando hay un reglamento tocante a eso, pero con el que es obvio que “se untan”, al no respetar los límites establecidos, porque cuando no quedan atorados en un paso desnivel, una y otra vez tumban lo que se encuentran a su paso. De ese tamaño.

Correo electrónico: [email protected]