Promueve gobernadora cuidado del corazón

Para fomentar el autocuidado y prevención oportuna de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes e hipertensión arterial, que actualmente son la causa principal de defunción en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inició la Semana Nacional “Por Un Corazón Saludable 2019”, que se realiza del 23 al 27 de septiembre.

Acompañada del campeón mundial supermosca por la WBC, Juan Francisco “El Gallo” Estrada, y ante cientos de estudiantes de Medicina, Enfermería, Nutrición y Pedagogía, la mandataria estatal manifestó que con esta campaña de salud preventiva buscan llegar a más de un millón de sonorenses, para que tomen conciencia de la gran importancia de mantener un corazón sano.

Para que una persona se mantenga sana y con un corazón saludable, dijo, debe alimentarse sanamente, hacer ejercicio y no dejar que el estrés sea parte de uno mismo.

“Si nosotros llenamos nuestro cuerpo de harina, si no hacemos ejercicio, si dejamos que el estrés invada nuestra vida; tenemos que evitar que el corazón se enferme, y para evitarlo tenemos que comer sanamente; es importante el ejercicio para sacar el estrés”, expresó.

Pavlovich Arellano enfatizó que un gran ejemplo de perseverancia y disciplina es “El Gallo” Estrada, actual campeón mundial supermosca por la WBC, quien dio su testimonio como atleta de alto rendimiento en el arranque de esta campaña de salud y a quien le dio un reconocimiento por poner en alto el nombre de Sonora.

A nivel nacional y estatal, las enfermedades crónicas no trasmisibles y principalmente las patologías cardiovasculares generadas por el sobrepeso-obesidad, ocupan los primeros tres lugares de mortalidad.

La mandataria estatal invitó a todas las personas que participarán durante esta Semana Nacional “Por Un Corazón Saludable”, que se desarrollará en todos los centros de salud de la entidad, a hacer lo que les toca para tener una sociedad sana de cuerpo y mente.

“Sí, los invito a todos a que hagamos conciencia a nuestro alrededor de lo importante que es la alimentación, sacar afuera el estrés, es decir, hacer ejercicio y no esperar a que nos dé un infarto; es importante que sí pongamos atención al tema de cuidar nuestro corazón”, manifestó la mandataria.

Al respecto, el campeón Juan Francisco “El Gallo” Estrada, explicó la importancia de mantener un cuerpo sano con alimentación balanceada y haciendo ejercicio.

“Yo dije: tengo una meta y esa meta era ser campeón del mundo, luché, entrené, me sacrifiqué, la disciplina siempre fue lo importante, si tienes una meta, en el deporte o en cualquier cosa, tienes que hacerlo al cien por ciento”, expuso.