Comprometen diputados apoyo a la Fiscal Claudia Indira Contreras

La Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, compareció este miércoles ante diputados del Congreso del Estado y utilizando el argot beisbolero, podemos afirmar que tuvo una excelente salida.

Y es que si bien la seguridad es uno de los temas más sentidos por la ciudadanía, también lo es que la dependencia estatal ha sido reconocida a nivel nacional por sus buenos resultados en los meses que tiene Contreras Córdova al frente de la misma.

Pero además, la Fiscal no se anduvo por las ramas y ante los señalamientos de algunos legisladores que quisieron lucirse, rápidamente sacó números para dar un contexto de las condiciones y logros de la dependencia a su cargo.

Argumentó que la entidad está en la cabeza en sentencias condenatorias, aun cuando la FGJE tiene en promedio 4.9 Agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 8.4 y aun así logró un 99.8 por ciento de sentencias condenatorias contra un 13.6 por ciento de la media nacional.

Pero además, también apuntó la importancia de contar con recursos para ampliar la cobertura de trabajos, por lo que puso pesos y centavos a la contratación de más elementos ministeriales, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, peritos y otros expertos, para lo cual se requieren 606 millones 945 mil 565 pesos.

Fue una comparecencia larga, en donde reconoció que la tendencia alcista en la violencia se remonta a más de una década, y para combatirla e inhibirla se requiere la participación de todos.

Cabe señalar que el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, agradeció a nombre de todas y todos los legisladores de todas las fracciones la presencia de la Fiscal General y a quién le refrendó el apoyo.

“Mi compromiso, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y de todos los integrantes de la Comisión, es de aprobar y velar por un presupuesto acorde a las necesidades del Estado de Sonora, cuente que la apoyaremos a usted y a la Fiscalía con un presupuesto público, para que saquen bien, adelante, las tareas como los sonorenses nos lo merecemos”, expresó.

“Quienes votamos aquí en este Pleno a escasos 10 meses, por usted, no nos equivocamos, créame que nos sentimos orgullosos de usted, como mujer, como profesionista y le digo categóricamente: Tiene todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo. Muchas gracias por estar aquí”, así que como vemos fue una excelente salida de la fiscal… Enhorabuena…

Tras paso de la tormenta vuelve la calma a la ciudad

Para tranquilidad de los meteorólogos privados y de la dependencias estatales y federales, ayer se registró tremenda lluvia en Hermosillo y otras regiones de Sonora, lo que justificó la suspensión de clases, que inicialmente fue muy criticada, como si tuviéramos una excelente infraestructura para desplazarnos sin contratiempos.

Leíamos en redes sociales que no se puede avanzar como sociedad, que los alumnos son laxos, que no saben trabajar cuando egresan porque no se les ha formado con carácter, sin embargo, la protección civil es cuestión aparte de esas carencias que muestran los jóvenes, no porque se les haya resguardado en un día de lluvias en una entidad como la nuestra en donde las calles se convierten en ríos y son un riesgo para desplazarse, se convertirán en flojos.

Y si, efectivamente, hay ciudades de otros países en donde llueve a diario, caen intensas nevadas y, las actividades se realizan con normalidad, pero cuentan con toda la infraestructura para enfrentar esas contingencias y aquí da lástima ver el estado de las calles, del drenaje y la basura que arrojan los mismos ciudadanos que tapan alcantarillas, además de la imprudencia de éstos al conducir.

Así que aquellos preocupados por el desarrollo de los jóvenes, enséñeles en su casa a respetar, a trabajar, a no tirar basura en la calle, a respetar los límites de velocidad, así como a la autoridad, a los adultos y sobre todo, enséñelos a respetarse a sí mismos para llegar a tener una mejor sociedad y con ello una mejor ciudad.

Por cierto, de nuevo la gobernadora Claudia Pavlovich estuvo muy al pendiente de las acciones de protección civil implementadas por el Comité de Operación de Emergencias, además de que hizo un llamado para que se cumplan los llamados y se evite con ello la pérdida de vidas.

Por lo pronto se espera que para hoy se reanuden las actividades con normalidad, ya que en todos los niveles habrá clases, se reactivará la recolección de basura suspendida ayer por seguridad de los trabajadores, según argumentó el director de Servicios Públicos, Norberto Barraza y esperemos que a los críticos de la medida preventiva “les vuela el alma al cuerpo”.

