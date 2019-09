Entregan títulos a damnificados de “Jimena”

El total de familias que fueron reubicadas tras el paso del huracán “Jimena”, en 2009, por Guaymas, ya cuentan con el título de propiedad que los avala como legítimos dueños de la vivienda en la cual fueron reubicados, informó Elia Sallard Hernández.

La directora general de la Comisión de Vivienda del Estado (Coves) indicó que con esta última etapa de escrituración se cumple el compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich, de brindar ayuda durante todo el proceso y seguridad física y patrimonial al reubicarlos en nuevas viviendas en una zona más segura.

“Al iniciar la administración de la gobernadora Pavlovich (2015) encontramos prácticamente abandonadas a estas 244 familias, quienes sufrieron la pérdida de su hogar y todos sus bienes, por el huracán ‘Jimena’ después de tantos años no era justo que siguieran con incertidumbre y sin casa propia donde rehacer sus vidas”, expuso.

Durante diciembre de 2017 y noviembre de 2018, se realizaron las primeras dos etapas correspondientes a la entrega de 200 escrituras para familias reubicadas en el fraccionamiento Bicentenario y 44 títulos de propiedad a familias de la colonia Santa Clara, en Guaymas.

“Esta semana ya concluimos con la entrega de esas 244 escrituras a familias que por diversos motivos de tipo jurídico o que no habían podido ser localizadas y no se les había podido entregar su título de propiedad, pero hoy estamos muy satisfechos al ver que cumplimos al cien por ciento nuestro compromiso con esta población que se sentía muy vulnerable”, indicó Sallard Hernández.

Además de efectuar todo el proceso de escrituración sin costo para los damnificados, la gobernadora Pavlovich cumplió también su compromiso de brindarles a estas familias un hogar adecuado, al concluir la construcción de los fraccionamientos Bicentenario y Santa Clara, que habían sido dejados inconclusos durante la pasada administración estatal.

La titular de la Coves precisó que se trata de viviendas de 35 metros cuadrados, construidos con muros de block, a base de losa de cimentación y techo de vigueta y casetón, donde las 244 familias podrán vivir con mayor seguridad y sin riesgo de inundación, ante futuros fenómenos naturales.