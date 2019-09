Fuerte aguacero azota Hermosillo; deja daños materiales y cero pérdidas humanas

Después del tremendo aguacero que cayó este miércoles en Hermosillo, la Presidente Municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, necesitará un buen apoyo económico del Gobierno federal para poder seguir adelante en sus aspiraciones a la candidatura al gobierno del estado por el partido Morena, o en la reelección por otros tres años más al frente de la capital de Sonora. El Ayuntamiento de Hermosillo no tiene recursos para salir de este atolladero y solo con dinero de la Federación y el Estado podría responderle como debe de ser a los hermosillenses.

Desde hace muchos años, los capitalinos vienen sufriendo con el problema de los baches, pero nunca como ahora, que prácticamente ninguna calle, avenida o bulevares se encuentran transitables. La alcaldesa ya dijo que no tenía dinero para solucionar este asunto y que hablaría con Andrés Manuel para salir adelante y no quedarles mal a los hermosillenses. Al parecer Celida no sabía en qué se estaba metiendo cuando aceptó la candidatura de Morena a la presidencia municipal, o sí sabía, pero nunca pensó que fuera ganar la elección al PAN y PRI.

La lluvia de este miércoles fue algo extraordinaria, en donde todas las colonias del área urbana y rural tuvieron la suficiente agua como para inundarse. Los bulevares, calles y avenidas se convirtieron en caudalosos ríos que arrastraban todo lo que se les ponía en frente, desde vehículos, anuncios y basura acumulada. No se podía salir a las calles en vehículos, bicicletas, ni a pie, ya que las corrientes de agua llevaban mucha fuerza y se tornaban muy peligrosas. Muchas personas se arriesgaban, pero de inmediato se arrepentían y regresaban al lugar.

Desde que empezó a llover, a eso de las nueve de la mañana, se podía adivinar que la lluvia duraría bastante tiempo, y así fue. Tuve la suerte que me agarrara el aguacero en la calle y me mojé como hacía mucho tiempo que no lo hacía, creo que desde que estaba chamaco, pero feliz y contento, porque el agua es un regalo que Dios nos la manda desde arriba. Aunque deje muchos daños materiales, son más los beneficios que nos trae a este estado desértico.

También tuve la oportunidad de reunirme con mis amigos de la infancia, que nacimos en el barrio de Sambenito de Hermosillo, y la pasamos muy bien. Desayunamos y tomamos mucho café. Joaquín Fernando Arvizu Gutiérrez, Jorge Walterio Dávila Jiménez, Juan de Dios Nava Medina, Paco Dávila y un servidor…Faltaron Enrique Cárdenas y Rafael Burruel Cáñez, que no pudieron estar presente a causa de la lluvia…Hace poco tiempo se nos adelantaron en el camino Arturo Burruel Cáñez y Luis Alfonso Cocío Montijo. Dios los tiene en el cielo y desde allá nos están cuidando.

Pide Gobernadora Pavlovich a ciudadanos atender medidas preventivas ante lluvias

Con la instrucción de atender rápidamente a los ciudadanos afectados por las lluvias, continuar alerta ante las precipitaciones que se registren y un llamado a la ciudadanía a atender las recomendaciones de las autoridades, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la Sesión Permanente del Comité de Operación de Emergencias (COE).

Acompañada por Miguel Pompa, David Anaya Cooley y Enrique Clausen, secretarios de Gobierno, Seguridad Pública y de Salud, respectivamente; Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar y funcionarios de los tres niveles de gobierno, la mandataria estatal analizó la situación que prevalece en algunos municipios ante las lluvias que provoca el Frente Frío Número 1 en confluencia con un sistema de baja presión que impacta al estado.

Durante la reunión del COE, celebrada en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), la gobernadora Pavlovich se enlazó por videollamada con los alcaldes y les solicitó, un informe detallado de las afectaciones en sus municipios para realizar la petición de Declaratoria de Emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, de ser necesario.

La mandataria se comunicó también con Óscar Zepeda Ramos, director general de Protección Civil Nacional, a fin de detallar las afectaciones que se tienen registradas hasta el momento en los distintos municipios y solicitar el apoyo federal para las regiones que presentan más daños en el estado.

Este jueves sí habrá clase en las escuelas preprimaria, primaria y segundaria

Supuestamente este jueves no lloverá, por lo tanto, se reanudarán las clases en todas las escuelas de educación básica, preprimaria, primaria y secundaria. Los padres de familia deben de levantarse temprano para ir a dejar a sus hijos a sus respectivos planteles escolares. Que recuerden que las calles se encuentran intransitables llenas de baches, zanjas y socavones, por lo que vale más prevenir que lamentar.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…