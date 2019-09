Demandan a hija menor de José José

José Joel y Marysol afirman que desde hace un buen tiempo no saben nada del cantante quien está cuidado por Sarita

Un nuevo escándalo se dio a conocer en la familia de José José y es que sus hijos mayores emprendieron acciones legales en contra de Sarita su hermana menor quien está al cuidado del artista desde hace un tiempo en la ciudad de Miami.

La joven decidió encargarse de su padre desde que enfermó, llevándoselo a Estados Unidos y perdiendo comunicación con todo el mundo, pues supuestamente Sara no quiere que el cantante tenga comunicación con nadie.

“No hemos estado de brazos cruzados como comprenderá”, dijo Marysol para Ventaneando al afirmar que sí hay demanda legal en contra de la joven quien nunca ha declarado algo sobre sus hermanos con quienes perdió la comunicación.

Por si fuera poco la también cantante habló sobre la forma en que está actuando Sara al reguardar a su padre durante tanto tiempo, pues nadie ha sabido nada del intérprete desde hace un buen tiempo, pues según no atiende ni las llamadas.

“Me preocupa porque como seres humanos la verdad podemos llegar hacer muy feos, muy perversos, me atrevo a decirlo y el no tener respuesta yo de mi ser querido pues como que sí no me place no me gusta me preocupa mucho, hemos hecho lo que tenemos que hacer…”, dijo Marysol en la entrevista.

Desde hace tiempo los hermanos de Sara han realizado varias entrevistas donde explican la situación que la situación que ha estado viviendo con la joven quien pocas veces atiende a la prensa para hablar sobre el estado de salud del “Principe de la canción”.

“Sí se fue con decisión propia, pero les hablo con días anteriores a que yo no sé que le metió esta niña en la cabeza personalmente, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de decírselo en su cara”…, dijo Marysol siguiendo con el tema de Sara.