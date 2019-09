Analiza activar seguro por pago de impuesto predial

Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo analizan la posibilidad de activar nuevamente el seguro por daños a su vivienda para los contribuyentes que son cumplidos puedan acceder a este beneficio.

Este se haría efectivo en caso de daños en el inmueble por un incendio, explosión, inundación, derrumbe u otro fenómeno natural, reveló la alcaldesa Célida López Cárdenas.

La presidenta municipal señaló que están realizando un estudio técnico y financiero para saber el impacto económico que tendría para el Municipio, y la cobertura de las pólizas de seguros para ver si es viable hacerlo.

Consideró importante el regresar el seguro que tenían las viviendas en la Ciudad cuando pagaban el predial, pero tendría que estimular a las familias a su acudan a pagar este impuesto.

Mencionó que el tesorero Municipal tiene algunas semanas buscando ese equilibrio económico que les permita responderle a los ciudadanos cumplidos.

“Estamos ahorita evaluando los costos, el impacto económico que tendría para la administración y obviamente no podemos asumir un compromiso sin tener un estudio técnico-financiero a cabalidad”, dijo.

Asimismo se busca incluir la indemnización a ciudadanos que sufran daños en su vehículo por caer en un bache, desde una perspectiva de no tener adeudos fiscales.

“Se analiza desde una perspectiva de si hay una Carta de no Adeudo, creo que esto valdría la pena, sería un incentivo, es decir no podemos tratar a todos por igual cuando no todos los ciudadanos contribuyen por igual.

El ciudadano responsable tiene derecho a pedir no sólo su seguro para su vivienda, sino también tienen derecho a solicitar un reparación del daño en el momento que se afecte su vehículo por una vialidad que no está en condiciones, sí y sólo sí, si los ciudadanos están cumpliendo con sus contribuciones”, enfatizó.