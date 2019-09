Ahorrará comuna 142 mdp al refinanciar deuda

El Ayuntamiento de Hermosillo logró el refinanciamiento de gran parte de la deuda pública del Municipio, para un monto de mil 518 millones de pesos, a pagar en un plazo de 15 años, y con lo que se anunció un ahorro para la administración de 142 millones.

La alcaldesa Celida López Cárdenas y el tesorero municipal, Daniel Sánchez dieron a conocer que los ganadores de la licitación pública para el refinanciamiento de la deuda fueron el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Azteca.

Con este proceso, el municipio pagará una sobretasa ponderada de 0.95 por ciento, lo que es significativamente menor a la tasa de interés ponderada de 3.31 por ciento que pagaba actualmente debido al ajuste en la calificación del municipio por parte de S&P y Fitch Ratings.

Las nuevas condiciones de la deuda quedaron de la siguiente manera: Banobras se queda con dos de los créditos más importantes, 600 millones de pesos a una sobretasa de 0.84 por ciento y 500 millones a una sobretasa de 0.89 por ciento, ambas a 180 meses; mientras que Banco Azteca fue uno de 300 millones de pesos a una sobretasa de 1.10 por ciento y otro de 118 millones 177 mil 552.42 pesos a una sobretasa de 1.35 por ciento.

La presidenta Municipal, destacó que para lograr un menor costo financiero se logró reducir algunos de los créditos que tenían un plazo de hasta 22 años, a un tiempo no mayor a 15 años para liquidar la deuda, y con lo que lograron un ahorro de 142 millones de pesos en el pago de la deuda pública para lo que resta de esta administración.

Por su parte, el tesorero municipal mencionó que hubo un gran interés de los bancos por la deuda del Municipio, donde participaron seis instituciones bancarias y se recibieron nueve ofertas de crédito, las cuales sumaron un total de cinco mil 268 millones de pesos, es decir, 3.5 veces más que el monto de deuda licitado de mil 518 millones de pesos.

Resaltaron que el monto total de la deuda asciende a mil 956 millones de pesos, pero solo se licito para un monto de mil 518 millones, ya que los otros 400 está en dos créditos que no fueron objeto de licitación porque se contrataron desde un inicio con una buena tasa de interés fija.

Además se aclaró que este proceso no representa un endeudamiento adicional, ya que los nuevos créditos se destinarán a la liquidación de los cuatro créditos licitados.