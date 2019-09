Busca diputado abonarle a la seguridad

Busca diputado abonarle a la seguridad…Y por encima de lamentos, discursos y promesas, el que dio muestras de traer una propuesta con$tante y $onante para abonarle al rubro de la seguridad, es el diputado panista, Gildardo Real, a partir de lo que ayer expusiera en la comparecencia que tuviera con columnistas políticos. De ese pelo.

Pues de acuerdo a lo ventilado por “El Gilo” Real Ramírez, destapó que ya presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para aumentarle en un 12% el presupuesto a ese ámbito, que incluye a la Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), que engloban la cuestión preventiva, ejecutora y de impartición justiciera. Ni más ni menos.

En lo que sí que es una positiva proposición que deberá de ser “música para los oídos” de los titulares de esas áreas, como son David Anaya Cooley, Claudia Indira Contreras Córdova y Francisco Gutiérrez Rodríguez, ya que les implicaría una mayor partida presupuestal, si se analiza que hoy en día del presupuesto estatal de $68 mil millones de pesos, apenas y les tocan unos $5 mil 400 “melone$”.

De ahí que con esa idea que se carga Gildardo, el plan es que en el próximo paquete presupuestario del Gobierno del Estado en el 2020, que rondará los pocos más de $70 mil millones de pesos, les asignen alrededor de uno $8 mil millones de pesos a ese renglón, en el entendido de que no le estarían aprobando todo el porcentaje que está proponiendo, si no más menos un 10%, lo que ya sería ganancia. ¿Qué no?

Eso bajo la visión de que con todo y a como ha estado el crecimiento de la inseguridad en los últimos años, pero incongruentemente Sonora es de los Estados fronterizos con más bajo financiamiento público en ese ámbito, solamente superado por Coahuila, de ahí el porque como nunca “se están alineando los astros” en la Cámara de Diputados, para que ese incremento sea toda una realidad. ¿Será?

Y es que a partir de lo ventilando por el también coordinador de los tribunos del PAN, bajita la mano esa aumentada implicaría que habría unos 600 policías más, con un sueldo mensual de $12 mil pesos y cacho; así como decenas de Agentes del Ministerio Públicos más; y un medio centenar de nuevos Juzgados, con esos casi $3 mil millones de pesos extras, y que serían irreductivos o inmochables cada año. ¡Qué tal!

Para el caso es que el tribuno azulado manejara que ese planteamiento ya le tienen muy cabildeado con sus homólogos del PES y PT, y que por el mismo camino ya van con los del Partido de Morena, quienes por cierto ya antes también presentaron un proyecto legislativo para que se le $uba al STJE, de un 1.5% de esa misma presupuestada, a un 3%, lo que habla de que ya hay una ambientación al respecto. ¡Órale!

Confirman falta de lana de la alcaldesa…Con todo y que los del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) no están descubriendo el hilo negro, en cuanto a que el Ayuntamiento de Hermosillo es el municipio de Sonora con la mayor deuda a corto y largo plazo, según la Cuenta Pública del 2018, pero eso confirma el de a cómo la alcaldesa, Célida López, ha tenido que hacer milagro$. ¡Ups!

Lo que explica el por qué de la frustración que López Cárdenas externara hasta las lágrimas en su pasado I Informe de Gobierno, y no es para menos, ante la evidente impotencia de tener tantas carencias y emergencias y no contar con qué hacerles frente, de ahí que haciendo malabares y con más ganas que “lana”, es que ha podido sortear contingencias como la falta de carros recolectores de basura y patrullas.

Si se toma en cuenta que ese deudón que arrastra esta Ciudad del Sol no se compara con el segundo lugar detectado por el ISAF, como es el Nogales, con mil 46 millones 872 mil pesos; mientras que en la tercera posición como las localidades más tracaleras aparece Cajeme, con un monto total de 874 millones 855 mil pesos, de ahí el porque es que Célida Teresa está muy limitada, y casi “atada de manos” en ese aspecto.

Aunque para quien dude de lo anterior, es que para nadie tampoco es un secreto que está Capital está catalogada como de las que más deben en México, de ahí el porque López Cárdenas ya dijera que en esas condiciones tan adversas en materia financiera, no conviene ni reelegirse, por no haber “con qué ojo$” cumplirle a los hermosillenses, pues la intención es de la de pasar del dicho a lo hecho. A ese punto.

Pero por si eso fuera poco, esa auditoría igual sacó a flote que en noviembre del año pasado la empresa concesionaria de Alumbrado Público HMO-Luz, dispuso de $37 millones 755 mil 405 pesos del Fideicomiso para ese efecto, sin que quedara registro en los estados financieros del municipio, lo que deja en claro que por todos lados la están “ahorcado$”, de ahí el porque es que ha peleado esa causa.

Y precisamente ayer trascendió que la “Presimun” acaba de refinanciar una parte de esa endeudada, por el orden de los mil 518 millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Azteca, a fin de pagar menos intereses, con lo que se ahorrarán $142 millones en lo que resta de la administración, además de que reducirán el plazo para pagarle, de 22 a 15 años. De ese tamaño.

Causan lluvias lo que ni huracán Lorena…Quienes sí que han seguido aprobando en materia preventiva, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es secretario Víctor Guerrero, porque a raíz de las copiosas lluvia registradas en el Norte, es que ayer suspendieran clases en más de veinte municipios, entre ellos Nogales, Ímuris, Cananea y hasta Hermosillo. A ese grado.

No por nada es que Guerrero González y compañía le hicieran un llamado a la comunidad escolar, en este caso de Educación básica, por ser la vulnerable, para mantenerse atenta a la información que generen en las cuentas oficiales de la Unidad Estatal Protección Civil, con la finalidad de esperar nuevas alertas, en aras de salvaguardar la seguridad de los estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria. De ese vuelo.

Porque según el pronóstico que para ayer había de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se avizoraban más barruntos de tormenta, algunas hasta de más de 50 milímetros, de ahí que está pasando lo que ni con el “Huracán Lorena”, como es el llegar hasta la cancelación de las actividades escolares en dichas ciudades, y es que para hoy todavía hay muchas probabilidades de más diluvios. Así el riesgo.

Ya que derivado de lo vaticinado por la Conagua, que en las últimas semanas ha estado muy atinada, esa era la condición lluviosa y con fuertes vientos que esperaban para la región Noroeste, Norte y Centro de la región, y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que Protección Civil emitiera una serie de ¡S.O.S! al transitar por las carreteras federales, como en la número 3, en el tramo Hermosillo-Puerto Libertad.

Tan es así que por el estilo cerraran a la circulación en la carretera federal 17, en la zona Fronteras-Agua Prieta, en el cruce el kilómetro 47, por el arroyo crecido y una avenida de agua; además de la vía 2 de la Federación, entre Ímuris-Cananea, por la caída de rocas y sedimento sobre esa cinta asfáltica, por lo que a ese punto es que igual no hubiera tránsito en la latitud hermosillense, por el vado San Ignacio.

Adquiere resonancia el Caso Empalme…El que ya se convirtió en nota roja nacional, es el despiadado ataque perpetrado hace dos semanas por un grupo armado contra una familia de Empalme, con un saldo trágico de tres muertos, entre ellos un niño de 7 años, y su madre que acaba de morir, tras una agonía de 13 días, al ser un caso ayer abordado por el “Pejidente” de la Nación, Manuel López.

En lo que es un hecho que se volviera a sacar a colación, después del deceso de Perla Verónica Viera Arreola, de 31 años, a días de que también falleciera su cuñado, Christian Abel, de 25 años; al no superar las quemaduras sufridas, luego de que los sicarios incendiaran la vivienda en que estaban, después de que “levantaran” o se llevaran al esposo, del que por cierto no ha vuelto a saberse nada. ¡Pácatelas!

En tanto que el pequeño Dayron murió el mismo día de los hechos; mientras que lo que es su hermana, Keyla Cristal, de dos años de edad, quien tiene quemado el 65% del cuerpo, se le trasladó a una clínica de la fundación Shriner´s, de Sacramento California, en la que en base a los últimos reportes, dan cuenta que permanecía delicada, pero estable, por lo que de esa magnitud es que fuera esa tragedia. ¡Vóitelas!

Es por eso que a Andrés Manuel lo cuestionaran en torno a ese inseguro tema, con la intención de que soltara prenda, referente a lo que está haciendo el gobierno federal para frenar los crímenes de los grupos delictivos que operan en la Entidad, de ahí que adelantara que en los próximos días presentarán un informe sobre los resultados de la estrategia implementada con militares por estos lares. Así el dato.

Prueba de ello es que en su conferencia mañanera López Obrador declarara que: “Vamos a pedirle al Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, que venga y que informe sobre la situación en Sonora en seguridad, cómo estamos y qué se está haciendo para frenar esta ola de violencia en Sonora”, por lo que así estará la rendición de cuentas que tendrán que dar en ese estrado o escaparate. ¡Glúp!

