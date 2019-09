Quita Enrique Guzmán apoyo a Frida

El rockero se encuentra molesto con su nieta, de quién ha preferido alejarse luego de que continúe con ofensas contra su mamá

Enrique Guzmán confirmó que retira todo su apoyo a su nieta, Frida Sofía, luego de que la joven siga ofendiendo a la rockera.

La guerra mediática que inició a principios de año no ha dejado de incrementarse, pese a que Frida Sofía había declarado que ya no haría más comentarios ofensivos contra su mamá.

Hace unas semanas, la hija de la popular cantante declaró que prefirió abortar antes que darle un nieto a su madre, a quien calificó negativamente, mientras apenas unas horas antes la rockera dijo en su conferencia de prensa que estaba dispuesta a arreglar las cosas con su hija y entre lágrimas dijo que la necesitaba.

“No es fácil ser hija de Alejandra Guzmán, como ella, no fue fácil ser hija de Silvia Pinal, y yo ser hijo de mi papá, y todos somos enemigos de lo que ellos decidan”, dijo el rockero.

“Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo, no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso nunca, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales”, enfatizó Enrique.

Y agregó: “Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años”.

Además, el intérprete dijo que Frida sigue viviendo en una casa que Alejandra Guzmán compró para ella, por lo que debería agradecer y medir sus palabras, asimismo, hizo hincapié en que él prefiere no tomar partido por ninguna de las dos y simplemente dar su opinión.

“Ella vive en un departamento que Alejandra compró para ella, Frida todavía no gana lo suficiente ni para vivir, pero bueno, bien podría vivir con Carmen Salinas, ahí tiene un cuartito”, bromeó el cantante, luego de que la actriz dijera que ella quería adoptar a su nieta.