Toca “píor” parte de “Lorena” a alcaldesa…Y con todo y el “saldo blanco” que se alcanzara el fin de semana, por lo del paso del “Huracán Lorena” por Sonora, que se degradara a depresión tropical, pero la que sí que sacó la “píor” parte como consecuencia de esas lluvias, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, por como la zona de Kino Viejo quedara convertida en una laguna por lo inundada. ¡Órale!

Es por esa razón que Célida Teresa no tuviera descanso y para prueba está que desde la tarde del pasado sábado el Ayuntamiento implementara un operativo en el que participaron varias dependencias, que ahora sí que “se tiraron al agua”, o abocaron a trabajar en auxilio de los damnificados, principalmente en diversas partes de la zona rural, pero siendo el citado anegado balneario el más afectado. De ese pelo.

De ahí que a la “Presimun” emanada del Partido de Morena se le viera en pleno domingo metiéndose a los charcos, para de primera mano checar el dato o los estragos causados por ese llovidón que cayera en esa comunidad pesquera, de ahí que hicieran un frente de rescate Protección Civil, Seguridad Pública, Bomberos, Servicios Públicos, Cidue, Bienestar Social y Agua de Hermosillo, entre otras. ¡Vóitelas!

Y es que sí bien se esperaban daños mayores, aún así ese fenómeno meteorológico provocó que infinidad de casas quedaran entre el agua, además de que muchas más sin techo, de ahí que la Munícipe se comprometiera a auxiliarlos, así como a la reparación de algunas vialidades dañadas por las precipitaciones, eso al recorrer el área impactada y visitar las instalaciones de un albergue temporal.

Pues de acuerdo al informe emitido ayer por los cuerpos de seguridad, se reportaban afectaciones e inundaciones en accesos y caminos de localidades como Kino, el Poblado Miguel Alemán, Tastiota, El Cardonal y Zamora, de ahí el porque muy de mañana López Cárdenas ya estaba haciendo un llamado a la solidaridad de los hermosillenses, para que ayudaran con lo que pudieran, principalmente con víveres.

Ante lo que se concluye que lo que es a la “Presi” morenista, sí que cuando no le llueve le llovizna, por como todavía no salen del bache, o más bien del bacherío que por doquiera han propiciado esos seguidos aguaceros, como el que para hoy de nuevo se está pronosticando, cuando ahora se le inundan a ese grado en las mencionadas latitudes, lo que les implicara un gasto extra de dinero que de por si no tienen.

Es ahí donde adquiera relevancia la Declaratoria de Emergencia para 19 municipios que solicitara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ante el coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, para que interceda ante los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y así poder acceder a los recursos que esa dependencia federal contempla para emergencias de ese tipo. Así la anticipada.

Que es una reacción asesinato de policías…El que sí que le manda una muy mal mensaje al ciudadano, es el asesinato de otro dos agentes, ahora de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como dos más heridos, al ser emboscados el pasado domingo en la tarde en Obregón, al dispararles desde un vehículo en movimiento, cuando hacían un operativo de vigilancia en la colonia Hidalgo. ¡Zaz!

Por ser un enésimo fatídico atentado contra la autoridad policial, que viene a demostrar que el hampa representada a todas luces por el “Narco”, sigue midiendo fuerzas y desafiando a todos los niveles del orden, si se toma en cuenta que con esos asesinatos de Carlos Sinohui Daniel y Francisco González Borbón, ya suman 19 policías a los que les han arrebatado la vida, y sin que detengan a nadie. ¡Tómala!

Ya que por encima de la obvia y natural respuesta que esos condenables homicidios generan, como es la de de que a pesar de los pesares no bajarán la guardia y continuarán trabajando contra el delito y los delincuentes que atenten contra la seguridad de las familias sonorenses, la cruda realidad es que hasta ahora son crímenes que han quedado impunes, a la vez que se han seguido presentando. De ese tamaño.

Pero lo más grave de esa evidente impunidad, por la forma en que una vez más los sicarios huyeran sin ser atrapados, es que a instancias a las que compete directamente hacer frente a esas acciones criminales que son del orden federal, como es la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, y de la que es delegado, Pável Muñoz, simplemente no se ve que hagan algo al respecto. Ni más ni menos.

Porque a lo más que han llegado es a participar en las llamadas Mesas por la Paz, o La Mesa que más Aplaude, como ya se les ha choteado, pero sin al parecer aportar nada, o tal vez únicamente presencia en los operativos extraordinarios que se han hecho precisamente en Cajeme, pero sin con ello evitar que sigan matando uniformados, de ahí el porque la ciudadanía cada vez se siente más vulnerable. ¡Ñácas!

No obstante que para la “Gober”, Claudia Pavlovich, esa es una reacción del crimen organizado contra la táctica de seguridad instrumentada para terminar con la guerra entre bandas de la droga, de ahí que después de externar sus condolencias, es que exhortara a seguir dando la batalla contra quienes quieren hacer de está región una tierra donde no pueda vivirse por el clima de violencia que fomentan. ¡Palos!

No hay mucho que buscarle a camionazo…Y una vez pasada la emergencia, al que está claro que no hay que buscarle mucho, en cuanto a las causas que ya investiga la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), es al nuevo camionazo registrado el pasado “dormingo” en el kilómetro 226+300 del tramo Hermosillo-Guaymas, con un funesto saldo de 6 muertos y más de 40 heridos. ¡Pácatelas!

Y es que como siempre sucede y según al testimonio de los pasajeros sobrevivientes del volcamiento, la probable causa es el exceso de velocidad con el que era tripulado el camión de la línea Autobuses Coordinados de Nayarit (ACN), un Volvo color beige, modelo 2006, que tenía como destino Tijuana, pero cuyo chofer perdió el control, para luego salir ileso y huir del lugar de los hechos. Así la estampida.

Al ser un mortal percance con el que nuevamente se puso de manifiesto el que existe un nulo control de la forma en que se conducen las empresas de ese servicio público de transporte, que en teoría debería ser regulado por la Secretará de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo desligado es un tal Eduardo Pacheco Grajeda, pero lo cierto es que junto con los de la Policía Federal Preventiva no se hacen uno.

Y para mayores evidencias está el que una y ooootra vez ocurran esos “accidentes”, sin que se actúe en consecuencia, y para quien dude lo anterior, o el como esos chafiretes manejan como unos auténticos cafres, ahí tienen que hasta un elemento de la Policía Federal que acudiera al lugar de la volcadura, “se lo llevara de corbata” un trailero, al hacerle señas para que bajara la velocidad, golpeándolo con la caja.

Pero lo “píor” de esa obvia falta de regulación, es que tenderá ha agudizarse, ya que debido la política de austeridad promovida por el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿o Deformación?, del “Pejidente” Manuel López Obrador, es que hasta los módulos de revisión de esos conductores que había en las Centrales de Autobuses quitaron, por lo que ya sabrán en que condiciones manejarán ahora. ¡Ups!

Pone el ejemplo Secretaría de Seguridad…Quien se ha seguido consolidando como punta de lanza en materia de innovación tecnológica, es la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, de la que es titular, David Anaya, y para muestra basta otro botón, por como ahora el Gobierno de Durango replicará programas aquí implementados, en aras de brindarle una mayor seguridad a las mujeres y sus familias.

Con esa misión es que la Fiscal General duranguense, Ruth Medina Alemán, viniera a reunirse con Anaya Cooley, para conocer estrategias como la de la aplicación con un grado de tecnología llamada Mujeres Seguras, así como el Baesvim y el Comité Transversal ALVI, encaminadas a la protección de las féminas y la ciudadanía en general, y que es por lo que hasta llegara acompañada por una comitiva. De ese vuelo.

Es para lo que manejan que Ruth hiciera el viaje, y así de viva voz conocer esos tres proyectos que ya están operando en el Estado y que han sido diseñados con una perspectiva de género, con la finalidad de fortalecer la vigilancia del ex sexo débil, de ahí que agradeciera el que se los estén compartiendo, por la importancia que tendrán para su Entidad, al momento de ponerlos en práctica. Así la alianza.

Para el caso es que a Medina Alemán le hicieran una reseña del éxito que hasta ahora han sido esas modalidades preventivas, al exponerle que a la fecha Mujeres Seguras ya cuenta con 25 mil 796 registros, así como 3 mil 161 alertas de prueba y 35 emergencias reales; y por el estilo conoció la plataforma del Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim). A ese grado.

Igualmente se le presentó el Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de Género, ALVI, integrado por 44 áreas del gobierno estatal, municipal y sociedad civil, que brinda atención y seguimiento a los domicilios que cuentan con denuncias reincidentes de violencia familiar, de ahí el porque están siendo tomados como un ejemplo a seguir.

