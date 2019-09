Desperdician autoridades municipales captación de recursos con autos mal estacionados

Aunque son muchas las colonias de Hermosillo que tienen la misma problemática en torno a la falta de estacionamiento y el abuso de los dueños de vehículos al ocupar banquetas con sus unidades e impedir el paso de peatones, este lunes en Entorno Informativo expusimos la problemática que impera en la colonia San Benito, respecto a lo cual, las autoridades municipales reconocieron que estacionarse sobre banquetas es un delito.

Además, el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de la comuna, José Eufemio Carrillo Atondo, indicó que quienes incurren en esa falta se hacen acreedores a una sanción de entre tres mil y 27 mil pesos, por lo que surge la pregunta ¿por qué no hacer recorridos por los sitios ya conocidos a levantar las multas correspondientes?

Es decir, en una época como la que vivimos, que a decir de las autoridades faltan recursos para hacer diferentes obras, si se tiene una forma de obtenerlos ¿por qué no utilizarla? O en todo caso ¿les estarán ganando los agentes de tránsito y no reportan las ganancias?

Cabe señalar que en el caso particular de la calle 12 de octubre, entre Nayarit y Veracruz, en donde se ubica un negocio de renta de autos que colocó cajones para estacionamiento en batería sobre la banqueta y parte de un carril, no me ha tocado ver nunca a un agente de Tránsito aplicando sanciones y paso en repetidas ocasiones durante el día por ese lugar.

Ojalá que la denuncia sea tomada en cuenta por las autoridades municipales que encabeza Celida López y apliquen la sanción que corresponda a la empresa citada, que al parecer es de alguien “influyente” porque a toda hora provoca caos vial cuando saca los autos boogie en plataformas remolcadas por pick up, invadiendo carriles y generando embotellamientos.

Así como pretenden sancionar a los dueños de estacionamientos de autos que no se han responsables en caso de robo o incendio, también se deben de responsabilizar a los dueños de lugares que no ofrecen cajones a sus clientes para dejar sus autos o permiten que éstos los coloquen sobre las banquetas afectando a los peatones que se exponen a ser arrollados.

Interesa a autoridades de Durango aplicación Mujeres Seguras

Quien debe de estar más que satisfecha con las labores de prevención en contra de la violencia hacia las mujeres que se realizan en Sonora, es la gobernadora Claudia Pavlovich quien desde el inicio de su gestión ha promovido campañas tendientes a abatir los índices de violencia doméstica y los feminicidios, lo cual ha logrado con base a esfuerzo y tesón.

Y debido a esos buenos resultados, el Secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley en compañía de la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, quien tiene amplia experiencia en el tema de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, platicaron con autoridades de Durango quienes están interesados en las estrategias implementadas para replicarlas en esa entidad.

Contreras Córdova y Anaya Cooley junto a la directora del Instituto Estatal de las Mujeres en Sonora, Blanca Luz Saldaña atendieron a sus homólogos de Durango a quienes les explicaron desde las ventajas de la aplicación Mujeres Seguras a la que están suscritas 25 mil 796 personas.

Además, dieron cuenta del funcionamiento del Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de Género, en el que participan 44 instancias de gobierno y explicaron el funcionamiento de la plataforma del Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres que aglutina información de 13 dependencias adicionales al 911 para atención de las féminas… El interés despertado de los logros obtenidos a favor de las féminas indica que se están haciendo las cosas bien… Enhorabuena.

