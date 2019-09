Demuestra la “Gober” que ¡Sí se puede!

Demuestra la “Gober” que ¡Sí se puede!…Y la que ha seguido haciendo más con menos, pero además demostrándole a la Federación que ¡Sí se puede! apoyar al rubro turístico, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ya para prueba está el que acaba de entregarles el galardón “Tesoros de Sonora”, en su primera edición, a Ures, Banámichi, Caborca, Cócorit y San Carlos. De ese pelo.

Con lo que Claudia sí que está poniendo el buen ejemplo, al destacar y ahora sí que atesorar, la importancia que representa el promover y reconocer a los municipios y comunidades que explotan su potencial turístico en la Entidad, a partir de su riqueza histórica, de ahí que lanzaran ese novedoso programa, luego de que el gobierno federal suspendiera el que se llamaba Pueblos Mágicos. ¡Órale!

Es por eso que por medio de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (Cofetur) y la Secretaría de Economía, de la que son titulares Luis Núñez Noriega y Jorge Vidal Ahumada, respectivamente, se creara ese esquema con el fin de recompensar a las localidades que trabajan diariamente para dar a conocer sus bellezas turísticas y culturales, y el cual ya es toda una realidad.

Toda vez que además del reconocimiento que se les hace a las municipalidades seleccionadas, reciben recursos para embellecer sus centros histórico, así como hacer adecuaciones en sus plazas principales, pintar, remozar y realizar trabajos adicionales que les permitan potenciar su oferta turística, en lo que es un plan ya tan en forma, que ya adelantaran que lo continuarán el próximo el año. De ese tamaño.

No en balde es que la Mandataria Estatal ponderara y dijera que: “Nos dimos a la tarea de decir, si esto a nivel federal terminó, tenemos que hacerlo a nivel local’, porque hay que incentivar a nuestras localidades y a nuestros municipios a que sientan el orgullo de lo que tienen, de que tienen un gran patrimonio, que son lugares muy bonitos para que visiten”, con que quedó más que claro que así está el respaldo.

Ante lo que se saca por conclusión, que así está el uno-dos que están haciendo Núñez Noriega y Vidal Ahumada, quienes no por nada acompañaran a Pavlovich Arellano en ese acto de galardonación, y con el que se puso de manifiesto la reactivación que se ha hecho de la Cofetur desde la llegada del primero, después de que es área que había estado en el limbo, a pesar de ser clave para la promoción económica.

Y una muestra de esa dinamización consideran que lo significa esa estrategia representada por “Tesoros de Sonora”, porque de acuerdo al mismo sentir de los alcaldes, es una forma de que no solamente la gente que no es de por estos lares ponga los ojos en el Estado, si no el mismo mundo entero, para que volteen a verlo como una opción para vacacionar, pasear o el simplemente cruzar de paso. ¿Cómo la ven?

Así está ese nuevo acierto de la “Gober”, quien por cierto ha tenido un intenso fin de semana, por primero “personalmente en persona” haber estado monitoreando el paso del huracán “Lorena”, que afortunadamente “no le pegara muy duro” a la región, al degradarse a tormenta; y ayer derivado de un camionazo en la carretera Hermosillo-Guaymas, con un saldo de 6 muertos y decenas de heridos. ¡Zaz!

Y es que través de la Secretaría de Salud, vía el Centro Regulador de Urgencias Médicas, se activó una alerta hospitalaria para la atención y traslado a los diferentes hospitales de los lesionados de esa trágica volcadura, ocurrida la madrugada del domingo, en el kilómetro 226, después de que un autobús procedente de Nayarit derrapara varios metros hasta “voltearse”, con esos funestos resultados. ¡Tómala!

Genera explosión una positiva propuesta…Por algo dicen que no hay mal que por bien no venga, porque a raíz de la reciente explosiva tragedia registrada en la colonia Los Jardines de esta Capital, cuando una casa estallara por una fuga de gas, muriendo tres personas y quedando tres más inhabitables, es que podría regresar el seguro de daños que se incluía antes en el pago del impuesto Predial. ¡Qué tal!

Ya que así está la propuesta a nivel del grito de auxilio que está haciendo la directora de la Comisión de Vivienda de Sonora (Coves), Elia Sallard Hernández, y ante la que no deberán hacer oídos sordos los legisladores, ya que de lo que se trata es de que las familias cuenten con un respaldo patrimonial en caso de desastres como el suscitado el pasado jueves 12 de septiembre en el mencionado fraccionamiento.

Para ese efecto es que le darían formalidad a ese planteamiento de Elia Sahara, a tal punto que adelantara que es un una iniciativa que se estaría enviando al Congreso del Estado en la venideras semanas, con la finalidad de que todos los ayuntamientos ofrezcan esa aseguranza al liquidar el citado gravamen, mismo que en Hermosillo ya existía en los dos últimos trienios, hasta que se eliminara hace un año. ¡Glúp!

Esa es la buena intención de dicha proposición ante el Poder Legislativo, y de la que ya se verían todos los detalles, bajo los cuales operaría esa protección que buscan para la ciudadanía, con la mira puesta en que como consecuencia de esa clase de contingencias, las familias no se queden prácticamente en la calle, por las pérdidas totales que provocan esos accidentes que a cualquiera pueden pasarle. ¿Qué no?

Y para mayores evidencias está ese estallido que tuviera lugar en la calle Lerdo de Tejada, entre Caturegli y López del Castillo, y cuya zona siniestrada ya visitara hasta la propia Ejecutiva Estatal, Claudia Pavlovich, no sólo para confortar a los afectados, si no también para prometer reconstruirles sus hogares, con el respaldo de la instancia gubernamental municipal y federal. Así la sensibilidad.

Exhiben con manifestación a legisladora…El que casi casi estuvo así como, ¡te lo digo Juan, para que lo escuches, no Pedro!, si no los diputados, es el llamado que les hicieran los miembros de varias organizaciones civiles y religiosas, con la marcha de protesta que escenificaran el pasado sábado en esta Ciudad del Sol, para manifestarse contra el matrimonio igualitario, aborto y demás. ¡Pácatelas!

Pues así salieron a las calles cientos de personas, como parte de una movilización que se llevara a cabo en 60 ciudades del País por el mismo motivo, es decir, para expresar su rechazo y repudio contra ciertas iniciativas que atentan contra los valores más elementales como la vida, familia y libertad religiosa, entre otras, al querer imponer libertinajes que van contra la ideología de los mexicanos. ¡Vóitelas!

De tal forma es que de esa manera elevaran su reclamo quienes están a favor de la unidad familiar y las reglas más básicas tendientes a mantener esas libertades, por lo que muy seguramente que a la que debieron haberle chillado los oídos, ante esa manifestación que alcanzara su clímax en la Plaza Bicentenario, es a la aprendiz de legisladora del Partido de Morena, Yumiko Palomarez Herrera. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que Palomarez Herrera es la que a nivel local impulsa las bodas de hombres con hombres, y mujeres con mujeres, de ahí que adquiriera más relevancia y revuelo esas concentración que hicieran los de la Alianza Pastoral Hermosillense, Cadena Ciudadana, Comité Nacional ProVida, Consejo Interreligioso, y la Alianza Ciudadana de Padres de Familia de Sonora, por mencionar algunas. ¡Ouch!

Casi por nada es que la liberal de la Yumiko se ha venido “topando con pared”, y hasta el rechazo de la mayoría de los tribunos, y no es para menos, por esa condena generalizada que hay, al pretender ir contra la naturaleza humana, en lo que tiene que ver con el más sentido elemental de la procreación, lo que se le agravó por no haber consultado ni con la almohada esa calificada de aberración. Así la percepción.

Que le comprueban “tran$a” a alcaldesa…A la que terminaron por comprobarle la machincuepa, es a la por algo tan llevada y traída alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, ¿O “Robón”?, como ya se le conoce, luego de que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), en el saldo de la Cuenta Pública 2018 demostrara que sí pagó 70 vales clonados del famoso “vale-gate”.

Luego entonces por considerarse que esa tran$a que le achacan a la “Presimun” emanada del Partido de Morena, es catalogada como delito grave, que amerita que se proceda penalmente, por incurriese en daño patrimonial, en perjuicio de los dinero públicos de los navojoenses, es que habrá que ver de a cómo procederá el Congreso del Estado, a la hora de aplicar la Ley, por no ser cosa menor. De ese vuelo.

Tan es así que lo que es el Síndico Municipal, Guillermo Ruiz Campoy, ya salió a darle la puntilla, al señalar con dedo de fugo que la “quemada” de “La Chayo” Quintero sí le mintió a la ciudadanía, por la forma en que le pagaran ese valerío falso a una gasolinera, con la que a todas luces estaban arreglado$, aunado a que en las primeras 8 semanas de gestión gastara un millón 800 mil pesos de más. ¡Mínimo!

Por lo que ahora sí que no les ha faltado a los ciudadanos de “Polvojoa”, por como en los dos últimos trienios les han tocado dos munícipes que se han pasado de rapace$, o más bien de largo$, y para mal ejemplo de eso está el anterior ex “Presi” panista, Raúl Silva Vela, quien dicen que si ya no se llevó el edificio del Ayuntamiento, es porque no pudo, por como lo acusan de haber “manoteado” en exce$o.

De ahí que digan que la Comuna de la Perla del Mayo se la ha llevado en la “vil chilla”, y no es para menos, por esos de$vío$ que les han seguido sacando a balcón a sus “autoridades” municipales. ¡Ñácas!

