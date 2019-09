Logra en el Isssteson equilibrio en finanzas

Tras no presentarse postores para la venta de bienes del Gobierno del Estado para subsanar, entre otras cosas, la deuda que tiene el Isssteson con proveedores y con el Fondo de Pensiones, el director del Instituto, Pedro Ángel Contreras López aseguró que se logró un equilibrio respecto a los ingresos y egresos, y están funcionando bien actualmente.

Señaló que aunque en esta primera licitación no hubo postores, habrá una segunda donde se espera obtener los recursos necesarios para solventar los adeudos que viene arrastrando el Instituto de la administración anterior.

Contreras López explicó que los ingresos adicionales que pueden ingresar al Instituto derivado de esta venta habrán de usarse en una parte para el Fondo de Pensiones y otra para el pago a proveedores.

Recordó que la administración anterior dejó en una situación de desfalco al Instituto y la gobernadora del Estado busca recuperar parte de ese recurso que aunque no se generó en su actual Gobierno, con la venta de los bienes se busca solventar parte del Fondo de Pensiones que se usó de forma indebida el sexenio pasado.

“En esta primera parte eran 300 millones de pesos lo que se pensaba obtener de la venta de los bienes, en total son alrededor de mil 100 millones de pesos en total, de los 63 bienes que pondrán a la venta, entonces, de esa cantidad de acuerdo al convenio que tenemos firmado con la Secretaría de Hacienda nos corresponde la mitad, es decir, poco más de 500 millones de pesos”, precisó.

En tanto, se redujo este año el número de personal, con el recorte de 200 trabajadores, para mejorar los procedimientos administrativos que los ha llevado a lograr el próximo un equilibrio en los ingresos y egresos del Instituto.

Ponen a disposición aplicación

Por otra parte, el director general de Isssteson, dijo que a través del portal del Instituto los derechohabientes pueden acceder a información sobre el abasto de medicamentos y las farmacias donde se tiene.

Además de que quedará registrado el nombre del derechohabiente y la farmacia donde se entregó los medicamentos y la cantidad de piezas entregadas, esto ante las constantes quejas que se reciben de desabasto, a fin de corroborar que realmente se efectuó la entrega del mismo y caso contrario, abrir una investigación.

Indicó que diariamente se acuden alrededor de cinco mil derechohabientes a consulta y a las farmacias y se abastece el 92 por ciento de las recetas que llegan, el resto se busca la manera de conseguirlas.

Detalló que son 38 farmacias en el sistema que se pueden detectar, adicionalmente cuentan con 60 botiquines en el Estado, además de otras subrogadas que le venden medicamento a Isssteson, y donde diariamente entregan 18 mil piezas de diferentes medicamentos, es decir, cinco millones de fármacos al año a cinco mil derechohabientes que acuden diariamente la consulta.

“Es muy decepcionante que el derechohabiente diga que nunca recibe un medicamento, que nunca hay medicamentos, que no hay ni una aspirina, así me lo dicen a mí al menos donde me ven, entonces pues vamos publicando a quién le dimos el medicamento y si no se lo dimos, vamos abriendo una investigación y fincando la responsabilidad porque no es posible que el derechohabiente no esté recibiendo un medicamento como me lo hacen saber ellos a mí”, puntualizó.