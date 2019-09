Otorga Club Primera Plana reconocimientos a periodistas del país por sus trayectorias

Todo un acontecimiento nacional la entrega de reconocimiento a la trayectoria periodística de varios compañeros de todo el país que otorgó el Club de Periodistas Primera Plana de la Ciudad de México que preside José Luis Uribe Ortega. El teatro de la Ciudadela de la capital del país registró lleno completo, en donde varios periodistas de Sonora fueron galardonados, entre ellos, Carlos Moncada Ochoa, por sus 60 años en este oficio, o profesión, como usted quiera llamarle.

Tuve el honor haber recibido un reconocimiento por mis 45 años en el periodismo diario, por lo que agradezco al Club Primera Plana de Periodista de la Ciudad de México y a la Federación De Asociaciones de Periodistas Mexicanos A.C. (Fapermex), de la cual soy miembro, quién me postuló. No me gusta hablar de mí en mis escritos, menos “echarme flores”, pero esto lo hago para agradecerles a estas dos instituciones; el Club está cumpliendo 60 años de su fundación.

Don José Luis Uribe Ortega, en su mensaje a los periodistas del país, los exhortó a defender las libertades de expresión, de manifestación y de prensa, “porque los periodistas estamos a favor de la verdad en nuestros escritos, reportajes e información general. No somos enemigos de nadie, menos de los gobiernos, ni de sus instituciones, menos de los funcionarios en turno, tampoco somos sumisos ante ellos. La responsabilidad del periodista es contar la verdad”, expresó.

Así es, los periodistas somos servidores públicos al servicio de la comunidad, también somos el enlace entre pueblo y gobierno. Los medios de comunicación y los periodistas, tenemos la obligación de llevar el sentir del pueblo ante los gobernantes. Los medios somos los instrumentos del pueblo para hacerle llegar a los gobiernos sus problemas y necesidades, tanto de sus comunidades, como de la ciudadanía en general… Los funcionarios deben de entender esto.

El acto de entrega de reconocimiento a la trayectoria periodística se llevó a cabo el pasado día 20 de septiembre a las 11:00 de la mañana en el Teatro de la Ciudadela de la Ciudad de México, en donde estuvieron presente periodista de todo lo ancho y largo de la república y, por supuesto, Sonora estuvo presente, como en todos los acontecimientos trascendente e importantes. En lo personal agradezco la felicitación por parte de la señora Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Accidente carretero deja seis muertos y 41 lesionados en Sonora

Se confirma el reporte de seis personas sin vida y 41 lesionados, como resultado del volcamiento de un autobús de pasajeros proveniente de Nayarit, registrado en el kilómetro 226+300 de la Carretera Internacional, tramo Hermosillo-Guaymas, la madrugada de este domingo. Elementos de la de la Policía Federal Preventiva (PFP) División Caminos, como primer respondientes, indicaron que se tuvo conocimiento del accidente a las 04:42 horas, donde no se pudo localizar al conductor, al parecer huyó.

Los hechos son investigados por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), iniciando con el peritaje del percance y recabando otros datos de pruebas para deslindar responsabilidades. El autobús de la línea Autobuses Coordinados de Nayarit (ACN), Volvo color beige, modelo 2006 con placas 51HA2R del Servicio Público Federal, procedía de Tepic, Nayarit, y se dirigía a Tijuana, Baja California, el cual transportaba a varias personas.

Reconoce Coordinador Nacional de Protección Civil acciones del COE en Sonora

Las acciones preventivas realizadas por el Comité de Operación de Emergencias (COE) logró que en Sonora el ingreso de “Lorena”, que ya se degradó a depresión tropical, provocara daños materiales en vivienda e infraestructura carretera y caminos, expresó David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil.

En sesión del COE encabezado por el secretario de Gobierno, Miguel Pompa, en la cual dan seguimiento a las afectaciones que el fenómeno meteorológico dejó a su paso en la entidad, se sostuvo enlace telefónico con los presidentes municipales de Etchojoa, Huatabampo y representantes de los gobiernos municipales de Hermosillo y Cajeme, municipios que fueron afectados en su mayoría con daños en viviendas y caminos.

“Yo creo que el gran valor que tiene los consejos estatales cobra sentido cuando sesionan justo como el caso de Sonora, antes de que llegue la lluvia, ‘Lorena’ es el sistema 22 que se forma de 33 que nos había pronosticado, afortunadamente desde antes de que se organizara como tormenta tropical teníamos un monitoreo muy cercano”, manifestó el funcionario federal.

También agradeció el trabajo de la Sedena, la CFE, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de todos los organismos e instituciones involucradas y de la población al atender las recomendaciones de Protección Civil.

Ataque armado en Ciudad Obregón; Dos policías estatales mueren acribillados

Dos Policías Estatales sin vida, dos elementos más lesionados y un civil también con lesiones fue el resultado de un ataque armado registrado en la colonia Hidalgo.

El hecho se registró cerca de las 17:20 horas de este domingo en el callejón Paraguay esquina con 6 de Abril, donde la unidad 15100 de la Policía Estatal fue atacada a balazos con arma larga por sujetos a bordo de una camioneta, color blanco, modelo atrasado, mientras los agentes hacían recorridos de vigilancia.

A un lado de la unidad quedó tendido sin vida uno de los elementos y otro, que fue trasladado en la caja de una patrulla, falleció mientras recibía atención médica al no resistir la gravedad de sus lesiones.

El otro elemento lesionado junto con el civil, fueron trasladados a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital de la localidad, el primero con heridas de consideración, el otro para revisión por lesiones menores por esquirlas.

El suceso generó gran movilización de elementos policiacos de los tres niveles de gobierno en búsqueda de los responsables. Con estas víctimas mortales se incrementa a 29 el número de personas alcanzadas por ataques armados durante septiembre en Cajeme.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.