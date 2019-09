Donan a escudería de Cobach15 mil dólares

Los estudiantes dispondrán de equipo tecnológico a fin de mejorar su papel en la futura competencia que se efectuará en Dubai

Con el objetivo de apoyar la participación de los estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) Sonora, que acudirán a competencia mundial de Fórmula 1 in Schools en Emiratos Árabes, la Empresa Maquiladora TE Medical, ubicada en la región de Guaymas y Empalme, donó 15 mil dólares.

Martín Antonio Yépiz Robles, director académico del Cobach, informó que esta aportación que ofreció la empresa a los jóvenes integrantes de la Escudería, forma parte del compromiso social que el corporativo dedicado a la elaboración de componentes quirúrgicos, tiene alrededor del mundo.

“Estamos muy agradecidos por esta gestión, ya que con este donativo se adquirirá una pista profesional de fórmula uno, la cual es la quinta en el país y que cuenta con el equipamiento recomendado por el estándar internacional, una computadora de alta capacidad para diseño y además una impresora en 3D”, informó Yépiz Robles.

La encargada de entregar el apoyo a la Escudería del Cobach fue la gerente de Recursos Humanos de la planta de Empalme, Lydia Fregoso, quien comentó que se sienten muy satisfechos de apoyar a jóvenes inquietos y talentosos, quienes contarán con el equipamiento tecnológico necesario, para hacer un mejor papel en la futura competencia de Abu Dhabi.

En 2019, Cobach Sonora enviará como representante del estado y de México, a una Escudería de Fórmula 1 In Schools, por tercer año consecutivo, en esta ocasión el ganador a nivel nacional fue la Escudería Desert Fox, del plantel José María Maytorena, Guaymas.

Yépiez Robles recordó que en 2017 la Escudería “Irruenti”, del plantel Reforma ganó el derecho de participar en Malasia, Kuala Lumpur, con cuyo ejemplo de competitividad logró inspirar e impregnó en el ánimo de los estudiantes la participación, que provocó que en 2018 la Escudería NOVA, integrada por estudiantes de Navojoa y Villa de Seris, obtuvieran valiosos lugares y reconocimientos en Inglaterra.

La Escudería Desert Fox del plantel Guaymas, que se medirá con las mejores escuderías del mundo, está conformada por los alumnos: Oscar Enrique Toralba, Jorge Antonio Cabrera Vizcarra, AylinNahomiNevarez Robles, Karla Guadalupe Wilchis García, Erick Rafael Ceron Val y Jesús Eduardo Nava Ramos, acompañados de sus mentores Dulce García Arellano y Héctor Figueroa Mazón.

Fórmula 1 In Schools se ha constituido como un gran atractivo para los jóvenes, dado que se ha convertido en una plataforma para que creen, diseñen, procesen y manufacturen un proyecto que despierte su interés en la ciencia e ingeniería.

El desafío de F1 consiste en crear una escudería y el jurado calificador a nivel mundial, evalúa el plan de negocios y patrocinios, que incluye además el diseño del auto, análisis de factibilidad, fabricación, creación de pie booth, escrutinio, pruebas de ingeniería, presentación verbal por equipos, portafolio de evidencias y finalmente la carrera del auto diseñado