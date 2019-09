Está Sonora en alerta por dengue

Durante la semana se confirmaron 10 casos de dengue en el estado, con lo que se acumulan 30 en lo que va del año, de los cuales 26 han sido por dengue no grave y cuatro con signos de alarma, y todos los afectados ya están recuperados, informaron autoridades de Salud en Sonora.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dénica Cruz Loustaunau, precisó que del total de casos, 16 se han registrado en Estación Pesqueira, cinco en Puerto Peñasco, cuatro en Carbó, tres en Hermosillo, así como uno en Ures y otro en Cananea, sin que se tenga algún fallecimiento asociado a la enfermedad.

“La situación epidemiológica actual es de alerta ya que permanecen activos los brotes en Puerto Peñasco, Estación Pesqueira, Carbó y Hermosillo; además, hay casos en Hermosillo, Carbó y Estación Pesqueira que permanecen en estudio, por lo que seguramente se incrementará la magnitud en los próximos días”, explicó.

Agregó que para poder hacer frente a la amenaza que representa el mosquito transmisor, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Ayuntamiento de Hermosillo, inició la jornada intensiva “Unidos contra el Dengue”.

En representación del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, la funcionaria estatal enfatizó la importancia de mantener limpios los hogares, el patio, el frente y el techo de las casas, así como quitar la maleza para evitar la proliferación del mosquito.

En las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 66 “Profesor Cuauhtémoc García Vallejo”, Cruz Loustaunau, informó que la campaña arrancó en la colonia Solidaridad, debido a que se cuenta con un polígono de riesgo en la zona.

“Si no está limpia su casa y patio, el insecticida que se rocié no va a funcionar, por eso se llama esta campaña Unidos contra el Dengue, porque tenemos que trabajar de la mano para disminuir el riesgo de esta enfermedad; esta campaña se realizará en cada uno de los municipios prioritarios”, puntualizó.

Así mismo, pidió verificar cuántos criaderos puede haber en los patios, como cubetas, botellas y cualquier objeto acumulado que no se ocupa, para eliminarlos y colocarlos en el contenedor del Ayuntamiento de la colonia Solidaridad, ubicado en la esquina de Tierra Maycoba y Campo Verde.

Una vez que se realicen las acciones de eliminación masiva de criaderos en los hogares, como botes, tapas, corcholatas, cubetas, llantas y cualquier recipiente donde se acumule agua, la directora de Epidemiología apunto, que la Secretaría de Salud fumigará en la zona para disminuir la población del mosco adulto.