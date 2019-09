“Va morir engañado” nuevo Comisario

“Saldrán de los templos” a manifestarse

“Enseña el cobre” coalición de Morena

“$acan flote” el alza de deuda de Aguah

A la orden del día ¡imprudencias viales!

“Va morir engañado” nuevo Comisario…El que dan por descontado que sí que “va morir engañado”, como dice el dicho, es el militarizado nuevo Comisario General de la Policía de Cajeme, Jorge Manuel Solís Casanova, por como saliera con que en Obregón la inseguridad no es tan grave como en otros lugares del País, cuando lo cierto es que más menos matan a más de uno diario. De ese pelo.

Pues de acuerdo al sentir popular e inseguro que hay entre los cajemenses, esa postura y visión de Solís Casanova equivale a que está mandando el mensaje de que está minimizando el clima de violencia que desde hace años enfrenta esa ciudad, y que no por nada ya ha sido catalogada como una de las cincuenta más violentas del mundo, y la más insegura de Sonora. A ese punto está la cruda realidad.

Es por lo que al nuevo jefe policiaco de esa localidad formado en la milicia, sí que le queda aquello de que no hay “píor” ciego que el que no quiere ver, por como la ola violenta ya hace vivir con el Jesús en la boca a los obregonenses, al grado de que en los últimos tiempos se ha llegado a extremos nunca antes vistos, como el que mueran hasta niños, al quedar entre el fuego cruzado del crimen organizado. ¡Palos!

Pero a todas luces para el citado Coronel la situación no es tan grave, de ahí el porque hasta ahora no se le ha visto que implemente alguna estrategia diferente, para contrarrestar esa percepción de temor que hay entre la gente, provocada por los reiterados hechos de alto impacto, representados por los asesinatos o “ajustes de cuentas” entre los diferentes grupos delincuenciales que por ahí se mueven. ¡Vóitelas!

Con todo y que Solís no es la excepción, en cuanto a esa táctica que se acordara en la pasada reunión que tuviera el Gabinete de Seguridad Federal en Guaymas, como es la de cambiar a los comisarios de las ciudades más violentas por mandos militares, entre las que también están Hermosillo, Empalme y Navojoa, y es que hasta ahora nomás no se ha visto ningún avance derivado de esa “limpia policial”.

Porque en la misma condición está el ahora titular de la “Polichota” hermosillense, Gilberto Landeros Briceño, quien no ha pasado de las meras declaracionitis, pero lo único cierto es que siguen sucediendo acontecimientos que están de no creerse, como el ocurrido en un domicilio empálmense, donde un grupo armado “levantó” a una persona y quemó la casa con la familia dentro, muriendo un niño. ¡Pácatelas!

“Saldrán de los templos” a manifestarse…Los que se habían tardado en entrar en acción para manifestarse contra iniciativas de Ley que atentan contra los valores más fundamentales, como la vida, familia, libertad religiosa y expresión, son los de la Arquidiócesis de Hermosillo, representada por el arzobispo, Ruy Rendón, como lo exhibe el que para hoy estén convocando a una marcha. ¡Tómala!

Ya que por medio de un comunicado le están haciendo un llamado a la población para elevar la voz y hacerse presente en una concentración que tendrá lugar esté sábado, a las 16:30 horas, en la Plaza Bicentenario, y que de esa forma salgan a defender la visión familiar qua aparece en la Sagrada Escritura, ante la confusión social que hay, por aquello de que ya se esté proponiendo cada cosa o exceso.

En pocas palabras el exhorto es para que pública y pacíficamente toda la comunidad diocesana y las distintas organizaciones civiles manifiesten sus convicciones, en aras de promover la justicia, paz y felicidad anheladas por el ser humano, pero bajo la misión y fortaleza que ofrece el Evangelio de Jesucristo, como opción de vida y plenitud, por lo que así estará la multitudinaria oración que harán.

A ese extremo es que Rendón Leal y compañía estarán saliendo de los templos para condenar algunas iniciativas que consideran que no son cosa de Dios, como esa de que quieran legislar para que en Sonora ahora se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, en lo que sólo sería el principio, para que ya después puedan hasta adoptar hijos, en lo que algunos lo consideran como fuera de proporción. ¿Qué no?

“Enseña el cobre” la coalición de Morena…Quienes terminaron de “enseñar el cobre”, son los legisladores que integraban la disuelta coalición “Juntos Haremos Historia” en el “Congrueso” del Estado, por como nomás llegaron y se dividieron al pelearse por el Poder, en este caso Legislativo, con lo que Morena, PES y PT ahora están “llevando agua para sus diferentes molino$” políticos. ¡Ñácas!

Y es que si bien ya se habían dado varios “entres” desde el arranque de la actual Legislatura, en la que iniciaran siendo mayoría, o una aplanadora, con los 21 “disputados” que conformaban esa alianza, la gota que vino a derramar el vaso, es la elección de Luis Armando Colosio para presidir la mesa directiva para el presente mes de septiembre, al ser rechazado por los morenistas y su coordinadora, Ernestina Castro.

Luego entonces al no recibir el apoyo que por “de faol” exigían para el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es que la propia Castro Valenzuela declarara disuelta esa unión, de ahí el porque después saliera a querer conciliar el cabecilla de ese organismo político, Jacobo Mendoza, haciendo un llamado a la unidad, pero a la par desconociendo a Colosio, de ahí que “no les cuajara”.

No obstante lo que es Ernestina no se esperó mucho por la respuesta, ante la revirada que le hiciera el tribuno del Partido Encuentro Social (PES), Jesús Montes Piña, al mandarle a decir que lo que no han querido entender, es que los demás congresistas, incluidos los del Partido del Trabajo (PT), no son sus empleados, si no que nomás están en calidad de aliados, o más bien estaban, después de esa ruptura.

Por lo que así terminó de pintarse la raya entre los morenos, pesistas y petistas, en un pleito que todo hace indicar que irá para largo, por como se ve que “ha seguido de amor la llama”. A ese grado.

“$acan flote” aumento de deuda de Aguah…Vaya que el que acaba de sacar a flote lo que es una cruda realidad, es el de Agua de Hermosillo (Aguah), Alfredo Gómez, referente a como en los recientes ha crecido la cartera vencida de ese changarro, hasta en $150 millones, con lo que hoy en día ya asciende a los mil 900 millones de pesos, lo que ya empieza “hacer agua” en sus finanzas. ¡Órale!

Más cuando el mismos Nicolás Alfredo ponderara, que a principios del año tenían un acumulado deudor de mil 700 millones rezagados, pero lo más grave es que la deuda ha seguido en aumento, con todo y que es mayor el número de usuarios que actualmente pagan el servicio, de lo que se deduce que no han sido en proporción a los que se les dota del suministro, como para que cada vez sea mayor. De ese vuelo.

Ante lo que se concluye que la falla de esa paramunicipal está volviendo a ser la cobranza, por de a cómo esa millonaria trácala se concentra en el 19% de los ciudadanos que no pagan su recibo, y que en su mayoría tiene que ver con terrenos baldíos, por haber algunos predios que deben desde los $50 mil pesos, hasta casi el millón de pesos, pasando por alto que en la mitad de los casos son cuentas cobrables.

O séase que así está ese saldo en contra que le dejaran a Gómez Sarabia, y que es algo que ya no se padecía tanto, o que más bien ya casi habían puesto en los niveles normales en la anterior administración de Aguah, cuando era presidida por Renato Ulloa, pero ya después lo reemplazo María Olavarrieta, y dejó crecer esa problemática como “bola de nieve”, que es una de las causas por la que tal vez ya no está.

De ahí que el ex Secretario del municipio ahora está teniendo que nadar contra corriente, por carecer de esa liquidez y flujo monetario que ya les está haciendo mella, de ahí que algo tendrán que hacer, por $150 “melones” no ser cualquier cantidad, más las que se les pueda acumular, de no implementarse una maniobra al respecto, cuando menos para hacer que liquiden los que tienen lotes solos. Así la urgencia.

A la orden del día las imprudencias viales…Pa´ quien dude que las tragedias o inconciencias ciudadanas están a la orden del día, ahí tienen el mortal choque que provocara una joven madre que conducía un auto a exceso de velocidad, a pesar de que transportaba a sus tres hijos, ya que al estrellarse contra un poste de la CFE causó la muerte de una recién nacida, quedando heridos los otros dos. ¡Ups!

Al ser un desenfrenado percance automovilístico que esta semana tuviera lugar, en el cruce de los bulevares Zamora y Pueblo Nuevo, en el fraccionamiento Pueblitos, luego de que Claudia Valeria, de 32 años de edad, perdiera el control del automóvil sedán Nissan, línea Altima, color plata, con placas de Sinaloa, como consecuencia de que “iba echa a la mocha”, como se dice popularmente. ¡De no creerse!

Así que ante lo grave del impacto, es que la pequeña Valeria, de 15 días de nacida, falleciera al arribar a una clínica particular, al no resistir las lesiones por traumatismo craneoencefálico severo; mientras que la madre quedó bajo atención médica; en tanto que Mía Valentina, de 6 años, presentó una herida en la frente de cuatro centímetros, y el otro menor una lesión de tres centímetros con escalpe. ¿Cómo la ven?

Por lo que así estuvo esa colisión que no tenía razón de ser y que más bien es producto de la negligencia con que hoy en día se conduce, y sin que ya haya diferencia entre hombres y mujeres, como lo exhibe el que ahora hasta una mamá expusiera de esa forma a sus vástagos, en lo que es algo que lamentará de por vida, y todo por querer llegar antes de tiempo, o quién sabe en qué condiciones iría. Esa es la duda.

