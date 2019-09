Por fin irían por las casas abandonadas

Hacen fuchi a bienes ofrecidos en venta

Dudan que siga decomiso de “chuecos”

Va en serio el retiro de “autos chatarra”

Por fin irían por las casas abandonadas…Con la que vaya que estarían “matando varios pájaros de una pedrada”, es con la estrategia anunciada por la directora de Promotora Inmobiliaria Municipal, María Antonieta Lazo, de que el Ayuntamiento iniciaría un proceso de embargo de las casas abandonadas que estén entracalada$ con el Predial y así venderlas a quienes demandan viviendas. ¡Zaz!

Y es que en primer lugar con ese plan le estarían dando respuesta a las familias que requieren de un hogar para vivir, luego de que Lazo López reconociera que actualmente tienen en lista de espera a casi 3 mil personas que solicitan uno de esos inmuebles o terrenos; y en segundo con eso se contrarrestaría el foco de inseguridad que representan, por como muchas las han convertido en un nido de vándalos. De ese pelo.

Aunado a que con eso también se recuperaría la cartera vencida que tienen con la Comuna, por como en su mayoría dejan de pagar impuestos como los prediales, agua potable, y demás, para lo cual Tesorería igual se estaría sumando a esa cruzada, en aras de rescatar esos “cantones”, que por algo se han ido deteriorando, al grado de que algunos ya han sido desmantelados y prácticamente son “puro cascarón”.

Casi por nada es que la por algo tan cuestionada de María Antonieta ya adelantara, que incluso se están coordinando con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para determinar el estado real y legal en que se encuentran esos domicilios, es decir, si están en condición de abandono, o en su caso fueron reasignados o adjudicados, que es lo que por lo pronto están evaluando. Así el dato.

Sin embargo lo que es una realidad, a partir de lo destapado por la citada funcionaria municipal, es que ya están dándole viabilidad a esa posibilidad, como es la de “cobrarse a lo chino” con ese casería que hoy en día representa un riesgo en todos los sentidos, a partir de los grandes adeudos que de pilón ya acumulan con el municipio, y que es por lo que estarían procediendo en consecuencia. Ni más ni menos.

Si se toma en cuenta que en el menos “píor” de los casos, son propiedades que en la actualidad están invadidas; en tanto que otras han tenido que ser “selladas” por la instancia municipal, por como habían sido utilizadas como madrigueras por los delincuentes, de ahí que los vecinos “no se la acababan” con las fechorías que cometían, mientras que otras son usadas hasta como “picaderos” de drogadictos. ¡Palos!

De ahí que a través de Promotora Inmobiliaria iniciaran un censo para determinar la cruda realidad de esa problemática que desencadena en lo social, mismo que “para abrir boca” hasta el momento se ha llevado a cabo en las colonias La Cholla, Los Arroyos, Villa Verde y Tierra Nueva, de lo que se deduce que es un proceso que están realizando con toda formalidad para analizar la probabilidad de esa propuesta.

En lo que es una buena intención que de concretarse, sí que estarían despresurizando una de las exigencias que más le ha hecho ruido a la presente administración municipal, como es la referente a las peticiones de lotes o un techo, y por lo que hasta plantones han hecho en las últimas semanas, precisamente para que se busquen alternativas, como se ve que ya lo están haciendo. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Hacen el fuchi” a bienes ofrecidos en venta…Y a partir de lo destapado por el Secretario de Hacienda Estatal, Raúl Navarro, el que todo hace indicar que “está $alado”, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), al ventilar que nomás no hubo postores que le entraran a la compra de los terrenos ofrecidos en venta para su rescate financiero. Así “el fuchi”.

Toda vez que cuando esperaban obtener más de 302 millones de pesos con los 16 predios ofrecidos, luego de la respectiva licitación pública de enajenación emitida por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, que iniciara el pasado 12 de agosto, pero a la hora de la hora simplemente no se ha captado ni un quinto, por el poco interés que ha habido en adquirirlos, de ahí que sigan sin ver nada claro.

Pues según lo confesado por Navarro Gallegos, con todo y que con bombo y platillo saliera el primer paquete de esas propiedades, pero no hubo interesados que ofrecieran los recursos en base a los valores que se presentaran en la subasta que se hizo a los cuatro vientos para ese efecto y es por lo que se trata de una vendimia que todavía continúa en veremos, para poder fondear al Isssteson, como es la pretensión.

Pero aún y con el éxito no obtenido, lo que es Raúl dejó entrever que el ánimo no ha decaído, y por el contrario están analizando que particulares pudieran adquirir esos bienes terrenales, además de que ya preparan lo que sería la comercialización de los que se ubican en Guaymas y Obregón, mismos que confían que no tardarán tanto en salir, para que no se les junten o “atoren” todos. Así “la tirada”.

Y tocante a Navarro, sí que ha estado de pronóstico reservado la grilla que “le han armado” en los últimos días, al volver hacer correr la versión de que ya va de salida, y hasta han puesto sobre la mesa el nombre de Pedro Ángel Contreras López, el mismísimo director del Isssteson, como su probable sucesor, a pesar de que manejan que es un veneno con el que nuevamente pudieran fortalecerlo, como dice el dicho.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dudan que siga decomiso de “chuecos”…Quien todo hace indicar que ni él solo se la cree, es el titular del Cevce o Coordinación de Verificación al Comercio Exterior, Omar González Beltrán, al salir con el cuento de que en los municipios todavía siguen con los operativos de decomiso “autos chuecos” o extranjeros de modelos recientes y que no cuenten con seguro de daños a terceros. ¿Cómo la ven?

Aún y cuando es más que obvio que se trató de una campaña con mucha alharaca la que implementarán meses atrás, al estilo de una carambola de varias bandas, en primer lugar para que todos los dueños de esos “carros chocolates” actualizaran sus expedientes, y así abonarle a la seguridad, por como estaban siendo usado para delinquir; y a la par eso generó una derrama por concepto del trámite de licencias.

No obstante que las que más “$acaron raja”, a raíz de esas revisiones que pusiera en práctica el Cevce, son las diferentes organizaciones “Onachafa$”, por como orillaran a los que circulan ilegalmente en unos de esos carruajes americanos, a tener que actualizar la afiliación, con un nuevo co$to, pero además a comprar un seguro contra accidentes, así como a adquirir “una charola” para conducir. ¡Voítelas!

Así que al ya no haber esa presión que anteriormente se traían contra los que andan en un automotor “Pafa”, es que “sonara” a pura simulación esa declaración que diera González Beltrán, ya que para empezar ni siquiera se han visto las volantas de inspectores que estaban a la caza de los mismos, y muy seguramente por de a cómo los cabecillas Onapafa$ se aprovecharon de la situación. ¿Qué no?

Porque llegaron al punto que también se metieron al negociazo de la venta de las aseguranzas que exige el Cevce, que luego luego afloró que resultaron igual “chuecas”, abusando de que nomás hay una aseguradora que las comercializa, por no ser unidades ilegales, aunque lo que es Omar asegura que en lo que va del año han asegurado 900, y esperan cerrar el 2019 con más menos unos 1 mil 500. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Va en serio el retiro de “autos chatarra”…El que está claro que no ha sido un programa mediático o sólo para cumplir con el requisito, es el del retiro de “autos chatarra” de la vía pública, y para prueba está la advertencia lanzada por el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, de que en los próximos días retirarán unos 60 de esos desechos para remolcarlos al “corralón”.

Ya que a partir de lo sentenciado por el movido de Barraza, se trata de vehículos a cuyos propietarios primero se les notificó “por las buenas”, al dárseles un plazo de hasta 15 días para que por su cuenta los quitaran de las calles o lugares públicos, por no sólo afectar o afear la imagen de la ciudad, sino también porque acumulan basura por debajo cuando llueve, pero al final hicieron mutis, o caso omiso. ¡Órale!

Es por eso que derivado de que ignoraran esa petición que les hiciera, procedieron a turnarlos ante el Departamento de Tránsito Municipal, a fin de que acudan a “levantarlos” con grúas, y trasladarlos a las áreas de resguardo de la municipalidad, lo que no les saldrá de a gratis, ya que para empezar les aplicarán una sanción administrativa, la cual iría de los $2 mil 500, a los $3 mil pesos, y con justa razón. ¡Ups!

En lo que es una problemática que pareciera no tener fin, porque a decir de Norberto, sólo en lo que va del presente mes ya han aplicado 105 notificaciones por ese motivo, de las cuales en ese más de medio centenar estarían llegando a las últimas consecuencias, de ahí que diera a conocer que entre las colonias con más incidencia están la Fovissste, Solidaridad, Las Lomas, Olivares, Jesús García y Álvaro Obregón.

Luego entonces es una acción de limpieza chatarrera con la que se está demostrando que contrario al pasado, ahora sí hay una cero tolerancia contra esa clase de contaminación visual y ambiental, si se analiza que en muchos de los casos esos carros ya en desuso duraban años “tirados” y hasta invadiendo las banquetas, como resultado de que no atendían los reportes ciudadanos al respecto. De ese tamaño.

