Suma Sedesson a jóvenes universitarios

Se trabajará para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables, dijo el Secretario Manuel Puebla, quien pidió a los jóvenes a no ser indiferentes ante las necesidades

Para que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias con mayor necesidad, alrededor de mil 300 universitarios formarán parte del Programa Reacción, de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), presentado por el secretario Manuel Puebla.

Ante estudiantes y directivos de diversas instituciones, Daniel García Escalante, director del Instituto Sonorense de la Juventud, y de autoridades estatales, Manuel Puebla destacó que en los recorridos por las colonias constató las diversas necesidades de la población vulnerable, por lo que así como se crearon los programas Soy Pilar y Tiempo al Tiempo, para jefas de familia y adultos mayores, respectivamente, se puso manos a la obra para contar con un esquema que involucre a los jóvenes.

“Este programa es llamar a una reacción de los jóvenes, que los haga tomar conciencia de que hay mucha gente necesitada que ocupa su ayuda”, expresó el titular de Sedesson.

Agregó que la premisa de la gobernadora Claudia Pavlovich es mejorar la calidad de vida de las familias, por lo que desde el Gobierno del Estado se ha trabajado y avanzado en este tema, pero hacen falta más manos para que el apoyo llegue a los más necesitados.

“No podemos permanecer indiferentes ante el dolor del prójimo, ustedes son jóvenes afortunados, porque tienen la oportunidad de tener una preparación, pero no se deben permitir vivir aislados de la realidad”, reiteró.

Los jóvenes que se sumen a este programa, explicó, tendrán la oportunidad de implementar, en base a los conocimientos adquiridos en la universidad, acciones y proyectos en beneficio de las familias en condición vulnerable.

El programa Reacción será una Red de estudiantes con compromiso social, que en su fase piloto tendrá la participación de mil 300 alumnos de instituciones de Hermosillo y Cajeme, como: Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora, Universidad Tecnológica de Hermosillo, Universidad del Valle de México, Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte, Instituto Tecnológico de Sonora, entre otras.

Los participantes colaborarán en acciones de: consulta médica, nutrición, curso de primeros auxilios, salud bucal, capacitación y asesoría contable, administrativa y de mercadotécnica a emprendedoras, talleres de danza, música, pintura, debates temáticos y círculos de lectura, fomento de valores para promover una cultura de la paz y no violencia.

Además de asesoría legal, elaboración y seguimiento de proyectos de obras de infraestructura comunitaria y vivienda, aplicación de estudios socioeconómicos, integración de diagnósticos comunitarios, proyectos de conservación y aprovechamiento de recursos naturales, jornadas de mejoramiento del entorno comunitario, asesoría sicológica, orientación vocacional, prevención de adicciones, y activación física y torneos deportivos.

Los requisitos son: tener entre 18 y 29 años de edad, que hayan cursado al menos el 60 por ciento de los créditos del plan de estudios, que no hayan concluido su carrera, con disponibilidad e interés para trabajar en proyectos de desarrollo comunitario y que requieran acreditar su servicio social o prácticas profesionales.