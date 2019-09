¿Dejan solos a afectados por explosión?

Sale al rescate de damnificados la Coves

Dan exhibida a “Presimunes” de Morena

Sigue militarización de “Poli” Municipal

¿Dejan solos ha afectados por explosión?…A las que todo hace indicar que las han dejado a la buena de Dios, es a las familias que resultaran directamente afectadas por la explosión de una casa registrada el pasado jueves en la colonia Los Jardines, provocada por una fuga y acumulación de gas que causara dos muertos y tres lesionados, por como hasta la fecha aún están a la espera de ayuda. ¡Zaz!

Pues no obstante y que ya determinaran que las viviendas contiguas a la que estallara en pedazos deberán ser demolidas, por representar un riesgo para sus dueños y los moradores de los alrededores, según lo adelantado la titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Santa Aguilar Castillo, pero ni así les han asegurado el cuando menos apoyarlos con el retiro del escombro. De ese pelo.

Es por eso de la incertidumbre que hay entre los damnificados, que ante la falta de respaldo oficial, es que ya están solicitando el auxilio de la comunidad, en primer lugar para levantar las ruinas o desechos que quedaran de sus hogares, y en segundo para poder iniciar la construcción de unos nuevos, por carecer de recursos para hacerlo, y es que como era de esperarse, no contaban con ninguna aseguranza. ¡Ñácas!

En lo que es una postura gubernamental que sí que es de extrañar, por la falta de solidaridad que están exhibiendo, aún y cuando Aguilar manejara que están analizando la manera de “echarles la mano” a los perjudicados, pero lo cierto es que no han pasado de las meras palabras, por como en la práctica ni tan solo les han facilitado la maquinaría requerida para hacer una limpia, lo que está de no creerse.

Y lo “píor” es que quienes se quedaron sin un techo de la madrugada a la mañana, no tienen ni a quien reclamarle, porque lo que era la propietaria y una de sus hijas murieron al caerle las paredes encima, de ahí el porque como quien dice solos están teniendo que enfrentar esa tragedia, porque lo que son las instancias, como la que representa Santa, ni información les están proporcionando. De ese tamaño.

De ahí que ante esos casos de desastres, es cuando más se extraña el seguro de casa-habitación que antes entregada el Ayuntamiento al pagar el impuesto del Predial, que aunque no era la gran, cosa, porque no tenía mucha cobertura, pero “pos” ahora sí que algo es algo, a diferencia no contarse con nada, como hoy en día en que los siniestrados se quedaron “viendo pa´ todos lados”, como dice la clásica expresión.

En contraparte las dependencias inspeccionadoras sí se han puesto por demás rígidas, al saberse que hay a quienes, que ni por sus pertenencias y documentos personales los dejaron ingresar, de ahí que trascendiera que están analizando el incluso ampararse por la vía legal para no terminar de derrumbar su “cantón”, por salirles más barato el reconstruirlo, que el edificarlo desde cero, o los cimientos. ¡Ups!

Eso a partir del como han dejado mucho que desear Aguilar y compañía, a la hora de atender esa contingencia ciudadana, a pesar de reconocer que están conscientes que cualquiera está expuesto a un accidente de esos, pero ni así se ha visto que se hayan puesto solidarios con lo más mínimo, bajo la justificación de que la Comuna no cuenta con capacidad económica. Así la falta de sensibilidad.

Sale al rescate de damnificados la Coves…Y en medio del trágico y explosivo suceso del momento que impactara a los hermosillenses, como fuera el gaseoso explotido que derribara una morada y dejara otras dos en calidad de inservibles en Los Jardines, la que sí que les está dando esperanzas a los que se quedaron en la calle, es la directora de la Comisión de Vivienda estatal (Coves), Elia Sallard.

Lo anterior por como Sallard Hernández les adelantara, que desde ya analizan la posibilidad de que pudieran acceder a algún tipo de crédito o apoyo por parte del Estado, razón por la cual es que se han abocado a verificar si las viviendas destruidas cuentan con algún préstamo que abarque seguros por daños a terceros, como es el caso de algunos sistemas crediticios que otorga el Infonavit, o “Pichonavit”.

Aún y cuando Elia Sallard está siendo muy clara, al considerar que lo más probable es que ese fraccionamiento localizado al norte de esta Capital no esté asegurado por su antigüedad, ya que normalmente son seguros que operan cuando el crédito está vigente, y que son de los que abarcan daños materiales, como los del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Aunque estilan que conociendo el sentido social y humano que caracteriza a Sallard Hernández, es que dan por descontado que de una u otra manera estarían rescatando a esas personas que ese estallido les cambiara la vida y que por ello hoy en día están viviendo en calidad de albergados con sus familiares, en lo que resuelven esa inesperada emergencia a la que se están enfrentando. A ese extremo la urgencia.

Y tan la citada funcionaria es de las que no se queda de brazos cruzados a la hora de buscarle solución a los problemas, que entre las alternativas que ya están evaluando, o barajando, está el checar con el propio Infonavit, la opción de inmuebles habitacionales que tengan disponibles y listos para ser habitados, entre ellos aquellos que los afiliados les han dejado abandonados, que es mejor que no tener nada. ¿Qué no?

A tal punto está la buena voluntad mostrada por Sallard, y obviamente que reforzada por la instrucción de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, que por igual están contemplando la viabilidad de también incluir a las alrededor de sesenta casas dañadas por la onda expansiva del mencionado tronido, para que de alguna forma sean beneficiadas por parte del Coves. ¿Cómo la ven?

Dan exhibida a “Presimunes” de Morena…En lo que es un eco de lo que fueron los primeros informes de gobierno de las administraciones municipales emanadas del Partido de Morena, por aquello de que son mayoría en Sonora, al gobernar al 86% de la población, es que el dirigente del PRI en el Estado, Ernesto de Lucas Hopkins, ya los exhortara a pasar de los dichos a los hechos. De ese vuelo.

Ya que echado pa´ delante como es el famoso “Pato” De Lucas, les hizo un llamado a los alcaldes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para que no repitan otro año de pretextos, en aras de evadir sus responsabilidades y no cumplirle a los ciudadanos, y que por el contrario se fleten con chamba a corresponder con acciones concretas a la confianza que la población les otorgara con su voto. ¡Tómala!

En pocas palabras Lucas Hopkins “les puso el dedo en la llaga” a los “Presimunes” morenistas, al señalarles que ya es hora de que “tomen el toro por los cuernos”, en vez de continuar escudándose en el pasado, con el fin de buscar culpables, al por lo menos en teoría ser la máxima “autoridad municipal” a la que le toca cumplirle a la gente, cuando menos con lo que se comprometieron en campaña. ¡Ajá!

Y para el caso es que el paladín del priísmo les recordara, o les refrescara la memoria, referente a que durante el pasado proceso electoral, los hoy “Presis” morenos se jactaban y casi aseguraban, que de obtener el triunfo tendrían todo el espaldarazo del Gobierno Federal para el rescate a los municipios, pero en los hechos resultó ser una vil promesa que no ha pasado de la pura demagogia. Así la falsedad.

Pero por si quedaran dudas Ernesto les puso como mal ejemplo el como ya es alarmante la inseguridad que campea en sus localidades, al dispararse e incrementarse los homicidios dolosos en un 58%, sin que reaccionaran a tiempo; en tanto que otro problemón que no han resuelto es el de infraestructura, sobre todo la que tiene que ver con la pavimentación, por como los baches ya los han inundado. ¡Palos!

Sigue militarización de “Poli” Municipal…Ahora sí que “pian pianito”, como dice el dicho, pero donde es evidente que ha continuado la militarización, es en la dirección de Seguridad de Hermosillo, y para prueba está que el que ahora designaran al coronel de infantería retirado, Cornelio Jiménez, como nuevo Subjefe de la Policía Municipal, con lo que ya son dos militares en los mandos.

Toda vez que el Comisario General de la corporación hermosillense, Gilberto Landeros Briceño, es quien se está jalando a Jiménez Cortés para que sea uno de sus operativos, a pesar de que aclarara que no hay planes para que por lo pronto otro ex integrante de la milicia ingrese a las filas de esa institución policial, pero lo cierto es que por lo que se ve, al parecer lo irán haciendo gradualmente. Esa es la percepción.

Si se toma en cuenta que a un mes de que Landeros Briceño asumiera las riendas de esa “Polichota” capitalina, es cuando apenas está haciendo el primer nombramiento de una gente de todas sus confianzas, a fin de que le cuide las espaldas y lo apoye en las labores de coordinación, con la intención de poner en práctica nuevas tácticas policiales, tendientes a bajarle a los índices de inseguridad que hay. ¿Será?

No en balde es que don Gilberto reconociera, que desde que está en el cargo ha estado trabajando para hacer algunos cambios estructurales, pero con la visión y misión de que todos los militares que lleguen lo harán en calidad de ciudadanos y como cualquier otro, y la única diferencia es que aportarán su experiencia, a partir de una labor en equipo con las fuerzas que ya están. Así “la tirada”.

Y como para dejar constancia de que no ha sido en vano el cambio, es que ventilara que desde su arribo al puesto han disminuido los homicidios, pero sin precisar el porcentaje, porque dizque deben compararse estadísticamente con los meses anteriores; pero a la par “apechugando” que los que sí que han ido a la alza, son los robos, y para lo cual anticipara que ya están preparando una nueva estrategia. ¡Hay que ver!

