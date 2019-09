Tramitan recursos para despedir a policías

Ivanova de los Reyes

Los elementos de la corporación municipal no aprobaron el examen de control y confianza y realizan actividades administrativas

Los policías municipales que no aprobaron el examen de control y confianza (C3), y que serán cesados, se encuentran realizando actividades administrativas para no exponerlos, en tanto llega el recurso para su liquidación, reveló Joaquín Rodríguez Vejar.

El secretario del Ayuntamiento explicó que están en trámites para que lleguen los recursos federales para hacer los pagos de liquidación conforme lo establece la Ley.

Indicó que se requieren aproximadamente 104 millones de pesos para poder otorgarles una liquidación justa a los 150 policías que serán despedidos luego de reprobar el C3.

“Ahorita los policías están suspendidos, inactivos pues, porque derivado de que no pasaron su examen de control y confianza no pueden estar armados (…) no se les va a poner a riesgo, entonces, no es una cosa nuestra, es el C3”, apuntó.

Rodríguez Vejar señalo que evidentemente en un proceso de este tipo siempre se genera conflicto y tensión, pero en términos generales han tenido una buena respuesta ya que tuvieron una reunión previa al cambio de Comisario, y ahora con el nuevo titular, el General de División se está trabajando de manera coordinada.

Sobre los apoyos de Fortaseg que llegaron para policías que pasaron la evaluación del C3, y que ha causado molestia porque los condicionaron a entregar comprobantes o facturas para demostrar que el recurso se invirtió para que fue destinado, dijo que esto es una exigencia propia del Fondo Federal, no del Ayuntamiento.

Señaló que el manejo de este programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg, es extremadamente delicado porque se efectúan como 20 auditorías, por lo tanto se deben cumplir una serie de requisitos.

“Lo que marca el Gobierno Federal es seguirle la huella como debe de ser pues, pero en este caso en particular es muy riguroso, entonces hay muy requisito”, abundó el funcionario municipal.

En caso de que los policías no presenten los comprobantes de gasto de este subsidio federal, el secretario del Ayuntamiento dijo que tendrán que analizar cada caso en particular y ver la manera de sacar adelante esos casos, ya es obligatorio el comprobar en que se invirtió el recurso que se les entregó.