Y la que se demostró que no está sola, por el apoyo que le refrendara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, como se lo confirmara ayer, al acudir a la presentación de su I Informa de Gobierno, el cual tuvo lugar en una sesión solemne de Cabildo. De ese pelo.

Toda vez que en el marco de ese “corte de caja” o balance que hiciera Célida Teresa, de los logros alcanzados en el primer año y los retos que aún le faltan por superar en los dos años de gestión que le quedan, lo que es Claudia Artemisa le recalcó que en ella tiene a una alidada para conseguir los recursos que sean necesarios en beneficio de Hermosillo, tanto para obras, como programas sociales. ¡Órale!

Y tan la munícipe emanada del Partido de Morena le está apostando a la unión, que en esa rendición de cuentas se emocionó al grado, que no pudo contener las lagrimas, luego de que con la voz entrecortada expusiera lo que se ha hecho y todavía falta por hacer, y que aunque quisiera resolver todos los grandes problemas de esta Capital en el menor tiempo posible, pero que la carencia de “lana” se lo ha dificultado.

Es en ese momento cuando incluso Pavlovich Arellano le dio su apapachada, al decirle que no llorara y que tiene que ser fuerte, pero partiendo del carácter que se le conoce a López Cárdenas, más bien se trató de una reacción de impotencia, por querer hacer más de lo que la condición financiera le ha permitido, con todo y que el sentir general es de que ahí la lleva, a pesar de que iniciara con todo en contra. ¡Qué tal!

No en balde es que se sincerara y dijera: “Yo qué más quisiera pavimentar toda la ciudad”, “responderle a la gente por sus solicitudes de vivienda, tener mejores sueldos desde ya para nuestros policías, pero todos los días nos enfrentamos a los estados financieros”, pero con todo y ello advirtió que no se va rendir, y que tampoco culpará a los que se fueron, y que para el caso el ISAF ya tienen lo que encontraron. ¡Ups!

Casi por nada es que la percepción que quedara, es que se trató de una informada muy realista, por como por un lado destacara aciertos como el rescate del servicio de recolección de basura; pero a la vez “apechugara” que el rubro de la seguridad es una área que aún está en proceso de mejoría; mientras que los dos pendientes más urgentes son el bacheo y la pavimentación, por se lo que más reclama la gente.

Así es como Célida resaltara que ha tratado de estar a la altura del desafío de gobernar “Hornosío” y de las demandas ciudadanas, bajo una política de honrar el cargo que ocupa y realizar una labor responsable, en base a promover un trabajo en equipo, y no sólo con sus funcionarios, sino hasta con la “Gober”, por como en su momento ha resaltado que es la primera vez que están gobernando dos mujeres. Así el dato.

De ahí el porque es que Claudia le expresara su apoyo con ese espaldarazo que le diera, al adelantarle que le ayudará a tocar puertas, tanto a nivel federal, como internacional, en aras de que esta “Capirucha” tenga más capacidad económica para promover su desarrollo, para que sean más de los mil 700 millones de pesos en infraestructura que del 2015 a la fecha le ha invertido el Gobierno del Estado. De ese tamaño.

“Pagan de gritos” a AMLO en día del Grito…Ahora sí que como el imperceptible ruido de un zancudo, pero al que aún así “le pegaron de gritos”, en lo que fuera el primer Grito de Independencia que le tocara presidir abanderando su sexenio de la Cuarta Transformación, es al “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, por las marchas de protestas que le hicieran el domingo a nivel nacional. ¡Zaz!

A tal grado ya ha cundido esa inconformidad contra la administración morenista de López Obrador, que incluso en esta Ciudad del Sol más de un centenar de personas pertenecientes a la agrupación Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), salieron a las calles para manifestarse contra lo que aseguran que han sido sus políticas erráticas y con un sentido electorero, como es por medio de regalar dinero.

Si se toma en cuenta que son caminatas que se llevaron a cabo en diferentes ciudades de México, para repudiar y rechazar la acción gubernamental de Andrés Manuel, como la que aquí iniciara alrededor de las 9:00 horas en la Plaza Zaragoza, para después recorrer la calle Rosales y terminar en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde de viva voz elevaron todo tipo de consignas. ¡Vóitelas!

Es por lo que ya entrados en calor, hasta de traidor tacharon a AMLO, por considerar que muchas de las decisiones que ha implementado han atentado contra los mexicanos, de ahí el porque los miembros de esa agrupación no gubernamental se lo echaran en cara con pancartas en mano, a la hora de dar a conocer sus peticiones y exigencias, de ahí el porque es que hubiera toda clase de alaridos, y no es para menos.

Y para quien dude lo anterior o el como ese malestar pudieran ir a la alza, es que hasta el ex “PresiChente” Fox lo criticara, al señalar con dedo de fuego a través de su cuenta de Twitter que “se quedó solo en el balcón del Palacio Nacional por su “soberbia y poder”; a la vez que rematara que los 20 “vivas” que gritara, con los que se salió del protocolo, dizque fueron para satisfacer su gigantesco ego.

No le tiembla la mano a delegado del IMSS…Vaya que contrario al pasado, donde ahora sí que “están cortando por lo sano” es en el IMSS, a la hora de aplicar la Ley en lo que tiene que ver con las estancias infantiles, por como le acaban de cancelar el contrato a la Guardería Norte, ubicada en la colonia Cuartel Zona, por irregularidades de protección civil encontradas en la inspección semestral.

Pues quién sabe porque motivos, ¿o influyentismos?, pero a dicho albergue se le había permitido operar, a pesar de supuestamente estar en un peligro mayor que ni la incendiada Guardería ABC, de ahí que ante un siniestro de esos la catástrofe sería de mayores dimensiones, por albergar a 400 menores, que es por lo que determinaran rescindirle la concesión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¡Tómala!

Pero es tanto el evidente contubernio que hay entre los dueños y líderes sindicales, como el cabecilla del sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Adán Hernández, que a pesar de los pesares todavía les diera por protestar, por como manipularan a los padres para que se quejaran porque a sus hijos los pondrían en lista de espera para reubicarlos a otras guarderías. ¡Ñácas!

Sin embargo y por lo que se ve, lo que es al nuevo delegado del IMSS, Guillermo Noriega Esparza, no le está temblando la mano para aplicar la normatividad, y por el contrario ya les mandó a decir que vale más incomodidades temporales, que lutos que duren toda la vida, como dejando constancia que ya no habrá marcha atrás en esa decisión en pro de la seguridad de los infantes, y porque hay capacidad de respuesta.

Y más porque en la primera revisión del año a ese changarro ya le habían detectado anomalías, y aunque les permitieron corregirlas, pero no lo hicieron, entre ellas la existencia de lámparas con peligro de caerle a los pequeños, cables de electricidad “pelones”, deficiencia en extintores, entre otras cosas que están de no creerse, por representar un riesgo y el antecedente que hay de la tragedia de la ABC. ¿Qué no?

Aunque en lo que tal vez se escudaban, es en que uno de los dos socios, como es Antonio Scheleske Moreno, está casado con la sobrina de un ex gobernador, además de que también cuenta con otro negocio de esos, llamado Servicios Especializados GNO, y que es por lo que hasta “se habían untado” con un oficio que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le enviara al IMSS en el 2015.

Está “en el limbo” Fiscalía electorera…Para que vean que hay funcionarios que nomás se la pasan “tirando barra”, como dicen los chavos, ahí esta el caso del burocrático Vicefiscal Especial para Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos, al ventilar que todavía a estas alturas del partido investigan una veintena de denuncias presentadas en el proceso electoral del 1 de julio de 2018. Así la ineptitud.

Ya que a más de un año de esas elecciones en las que arrasaran los de Morena, por la ola provocada por el hoy “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, es hora de que “El Chirrínos” Benítez y sus lentos colaboradores todavía investigan los procedimientos que iniciaran por robo de urnas, boletas marcadas, proselitismo durante la jornada y la práctica de “carrusel” en diversos municipios. Ni más ni menos.

O séase que así de atortugado está demostrando ser el de por sí mal afamado de Pedro Pablo, con lo que se está confirmando que es de lo que de lengua se come varios platos, por no ser lo mismo el señalar, que dar resultados, por en su momento haber sido de los más críticos del sistema, cuando la hacía de vocero del taliPAN, hasta que “le tiraron con ese hue$o”, o puesto, en el que sí que ha quedado a deber. ¡Palos!

Y para quien dude lo anterior, en torno a esa ineficiencia, es que dicho vividor público originario del Sur del País, reconoció que aún están en la fase de corroborar esas quejas, para lo cual han acudido a las ciudades en que se interpusieran, entre ellas Cajeme, Nogales, Agua Prieta y Hermosillo, principalmente, de ahí que esperan, y quién sabe, que ya puedan quedar resueltas para fin de año. ¡Ajá!

Es por eso que a ese tipo de Fiscalías se les considere como unos “elefante$ blanco$”, por como resuelven para cuando ya a nadie le importa, de ahí que mejor hubiera hecho en quedarse callado.

