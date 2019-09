Reitera gobernadora apoyo a municipios

Los municipios y sus habitantes, seguirán contando con todo el apoyo del gobierno del Estado y el de la gobernadora Claudia Pavlovich, atendiendo sus demandas de manera cercana, destacó la mandataria sonorense al atestiguar los informes de gobierno de la presidenta y presidentes municipales de Hermosillo, Magdalena y Santa Ana.

En Hermosillo, Pavlovich Arellano, acompañada de Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo y de Miguel Ernesto Pompa, secretario de Gobierno, resaltó que, desde el inicio de su administración a la fecha, han invertido más de cuatro mil 600 millones de pesos, en educación, salud, caminos y carreteras e infraestructura.

Reiteró que para ella no hay distinción entre municipios grandes o pequeños ni por siglas partidistas, de ahí que, tanto el Gobierno del Estado, como el Ayuntamiento de Hermosillo, han podido encontrar una ruta para la colaboración, la cual ha sido la clave para que las instituciones no se paralicen frente a los retos que diariamente enfrentan.

“Se los dije y se los sostengo, hace cuatro años, el 13 de septiembre, que me iba a partir el alma por los sonorenses, y lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, pero todos debemos juntarnos para sacar adelante a Sonora y en este caso a Hermosillo”, afirmó.

Por su parte, Celida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, destacó el compromiso de la gobernadora Pavlovich por apoyar al municipio, y trabajar coordinadamente en las acciones y programas de gobierno, en beneficio de la ciudadanía.

En Magdalena, el presidente municipal Francisco Javier Zepeda Munro, agradeció a Pavlovich Arellano por cumplir a los magdalenenses al contar con un hospital de primer nivel, algo por lo que por años habían luchado y ya es una realidad.

Emocionada de estar en el municipio que la vio nacer, la mandataria estatal informó que se han invertido recursos en 31 obras de infraestructura como la del Hospital, pero también en pavimentaciones; infraestructura educativa, sanitarias y acciones de agua potable y en la reconstrucción de la carretera Santa Ana-El Claro, entre otras.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra gente que tanto queremos, vamos a seguir esforzándonos por sacar adelante a Magdalena y yo voy a seguir esforzándome por sacar adelante a Sonora, me quedan dos años, dos años de retos, de mucho trabajo, pero eso sí, yo les aseguro que mi legado va a ser el que todos vivan mejor y caminar con la frente en alto”, expresó.

Asimismo, la mandataria estatal atestiguó el primer informe de trabajo del presidente municipal de Santa Ana, Javier Francisco Moreno Dávila, quien agradeció su presencia, pues es la primera vez que un gobernante estatal presencia un informe en ese municipio.

Reconoció que gracias al apoyo de la mandataria estatal, el desarrollo de Santa Ana es una realidad, pese a que los municipios ya no contarán con el Fondo Minero y quedarán truncados proyectos que eran de gran importancia para los habitantes de esa región, cuentan con el apoyo de la gobernadora Pavlovich.

La titular del ejecutivo en Sonora destacó que en ese municipio se han invertido 78 millones de pesos en infraestructura carretera, escuelas, centros de salud y en pavimentación y ocho de cada 10 escuelas, han recibido mejoras en estos 4 años, desde una “manita de gato” en pintura, bebederos y baño, hasta nuevas aulas y edificios completamente nuevos.

“Decirles que, aunque no haya Fondo Minero, aunque no haya Ramo 23, Santa Ana seguirá contando con el Gobierno del Estado, con su amiga Claudia Pavlovich, porque ustedes hacen las cosas bien y no se vale que paguen los platos rotos; estoy segura que si todos trabajamos juntos de la mano, si todos ponemos de nuestra parte y tocamos las mismas puertas, y juntos luchamos, vamos a seguir teniendo la mejor calidad de vida que quiero para los sonorenses”, reiteró.

Al finalizar, cada uno de los presidentes municipales entregó a la gobernadora Pavlovich las memorias de su Primer Informe de Gobierno.