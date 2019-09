Visitan 500 viviendas con Médico en tu familia para detectar personas enfermas

Se busca atender a aquellos adultos mayores en condición vulnerable o quienes padezcan enfermedades que limiten su movilidad

A través del programa “Médico en tu familia”, personal de la Secretaría de Salud ha visitado más de 500 hogares en búsqueda de personas en situación vulnerable que requieran de atención médica, informó Ángel Sánchez Hudson.

El coordinador del programa “Médico en tu familia” detalló que hasta el momento han sido atendidos más de 50 pacientes, de los cuales alrededor de 47 requieren de seguimiento y atención médica constante, de ellos, 11 han sido referidos con un especialista.

La población objetivo, indicó, es la que por diversas situaciones no puede acudir a una unidad de salud, tal es el caso de adultos mayores, personas con discapacidad, en situación de abandono, en etapa terminal de su enfermedad o con falta de recursos.

“Este programa fue creado por la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, quienes vieron que había una necesidad importante de atender a la población vulnerable en Sonora”, enfatizó.

Además, señaló que durante los recorridos que realizan por los domicilios, el personal de Salud atiende a mujeres embarazadas que están sin control prenatal y en alto riesgo; las personas que pueden acceder al programa deben estar inscritas en el Seguro Popular o no tienen ningún lugar dónde atenderse.

También, agregó, ofrecen servicios de odontología, sicología, nutrición, enfermería y fisioterapia, adicionalmente se cuenta con el apoyo de trabajo social, a fin de vincular al paciente al centro de salud que le corresponde, para que pueda acudir cuando tenga las condiciones de hacerlo.

El funcionario estatal puntualizó que no se atienden urgencias ni se traslada a pacientes, pero en caso de requerir una atención especializada se solicita una ambulancia para que lo lleve a un hospital.

“Las universidades nos prestan a sus estudiantes y son quienes primero cooperan con el censo al ir casa por casa para visitar las colonias, y después brigadas integrales acuden para atender a un paciente que no pueda caminar, que tiene algún problema que necesita terapia física, entre otros”, comentó.

Por último, Sánchez Hudson invitó a la población a acudir a los centros de salud para ingresar al programa “Médico en tu familia”, donde el personal tomará los datos para que se programe la visita.