Gana “Leaving Neverland” un Emmy

Los Emmy Creative Arts reconocen logros artísticos y técnicos de la televisión; recibió el premio durante una ceremonia presentada por Kim Kardashian

El viaje que Dan Reed hace al pasado, para indagar en los relatos de James Safechuck y Wade Robson, dos adultos que aseguran haber sufrido abuso sexual cuando eran niños por Michael Jackson en Leaving Neverland ganó el Emmy Creative Arts al Mejor Documental (o Especial de No Ficción) de este año.

Con cuatro horas de duración y presentado en dos partes, el documental recoge los testimonios de los hoy adultos James Safechuck y Wade Robson, quienes aseguran fueron seducidos por el cantante gracias a su carisma.

El impacto que tuvo el trabajo de Dan Reed entre los fans del “Rey del Pop” y en todo el mundo le permitió superar otras propuestas como Minding the Gap o Jane Fonda in Five Acts.

Reed recibió el premio durante una ceremonia presentada por Kim Kardashian en la que se reconocieron los logros artísticos y técnicos televisivos del año, previa a la entrega de premios Emmy, que se llevará a cabo el 22 de septiembre.

Fue muy fuerte conocer sus historias, al entrevistar a Wade lo más complicado e impactante fue darme cuenta que cuando todo aquello sucedió, él en realidad estaba enamorado de Michael Jackson”, dijo el cineasta durante una entrevista telefónica con Notimex, en marzo pasado.

La Academia de Televisión de Estados Unidos entregó el premio a la Mejor Serie Animada a Los Simpson, que en esta ocasión se impusieron ante BoJack Horseman, Bobs Burgers y Adventure Time.

La serie de la familia amarilla creada por Matt Groening estuvo nominada también en la categoría Mejor Caracterización de Voz, no obstante, fue superada por otra comedia de Fox, Family Guy.

El especial de Carpool Karaoke de James Corden con el exBeatle Paul McCartney derrotó a Homecoming en la categoría de Especial de Variedades Pregrabado.

La serie Queer Eye se llevó cuatro premios, mientras que el programa de viajes y comida Anthony Bourdain Parts Unknown, del famoso chef estadunidense Bourdain ganó dos premios.

En tanto, RuPaul ganó su cuarto Emmy como mejor presentador de “reality” show por RuPaul’s Drag Race, mientras que la película Free Solo, que ganó el Oscar a mejor documental este año, se quedó con siete premios Emmy.

La entrega principal de los Emmy será el 22 de septiembre en Los Ángeles; Game of Thrones y The Marvelous Mrs Maisel lideran las nominaciones, entre ellas Mejor Drama y Mejor Serie de Comedia.