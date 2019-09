Entrega alcaldesa Célida López primer informe

Ivanova de los Reyes

Reconoció el avance en la recolección de basura, la seguridad, así como el retraso en la rehabilitación del pavimento para lo que se requieren mil 700 millones de pesos

Un balance de los logros obtenidos durante su primer año de gestión, así como retos que enfrenta la administración, destacó la alcaldesa de Hermosillo Célida López Cárdenas, en su primer informe de Gobierno Municipal, el cual entregó a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En sesión solemne de Cabildo, también estuvieron como invitados el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez; el coronel de Infantería Humberto Tejada Rodríguez, en representación de la Cuarta Zona Militar, así como diputados, regidores y funcionarios municipales.

Entre las acciones realizadas durante este primer año de gobierno destacó el rescate del servicio de recolección de basura, la adquisición de nuevas unidades de seguridad pública y la rehabilitación de espacios públicos.

Además de los retos que enfrenta en cuanto a rezago de pavimentación y asegurar el abastecimiento y distribución del agua en toda la ciudad, así como el tema de transporte público que es lo que más exige la gente.

“La recolección de basura es hoy un servicio rescatado, la presencia de la Policía Municipal es hoy un servicio que estamos rescatando y continuamos dando batalla, y la pavimentación y rehabilitación de las calles es el gran pendiente”, subrayó.

Mejoran tiempos de respuesta en seguridad

Resaltó que en materia de seguridad se logró reducir el tiempo de respuesta de la Policía Municipal gracias a la adquisición de nuevas unidades, pero también se necesita mejorar sus ingresos para motivarlos en su trabajo y obtener mejores resultados.

En su discurso, la alcaldesa de Hermosillo mencionó la situación financiera en que encontró al Municipio cuando asumió la administración con cuatro mil 300 millones de pesos en deuda, y más financiamientos a corto plazo de 775 millones, además de rezago en pago de prestaciones como el seguro de vida para policías y descuentos que se hicieron vía nómina a personal sindicalizado, lo que enfrentó gastando menos de lo que se recibía y logró elevar un siete por ciento la recaudación municipal, para empezar a pagar la deuda.

Señaló también que del total de contribuyentes, que son 343 mil 585, poco más del 50 por ciento han pagado su predial 2019, esto es 187 mil 424 familias, el resto recibe todo los servicios públicos de manera gratuita por eso es importante motivar juntos a la ciudadanía a contribuir, para hacerse frente a todos los servicios y obra pública que necesita la ciudad.

En ese sentido reconoció el trabajo realizado por los funcionarios que conforman su gabinete municipal, para dar buenos resultados pese a la falta de recursos.

Existe rezago en pavimento

En pavimentación reconoció el fuerte rezago que hay en la ciudad y para lo cual se requiere invertir mil 700 millones de pesos, lo cual es casi imposible por la situación financiera que se tiene, en donde apenas se logró un siete por ciento de inversión pública del total.

“Desde el inicio de la administración se han invertido más de 74 millones de pesos de ingresos propios para poder rehabilitar las calles, la dinámica de atender en tiempos secos las avenidas y rehabilitar después del tiempo de lluvias”, abundó.

En rescate de espacios públicos, mencionó que se han adoptado 137 parques, camellones y áreas verdes por parte de empresas y ciudadanos, donde más de 50 mil hermosillenses que salieron a barrer y limpiar; y se han plantado 22 mil árboles.

“Este año no ha sido fácil (…) yo que más quisiera pavimentar toda la ciudad, responderle a la gente con sus solicitudes de vivienda, poder tener mejores sueldos para nuestros policías, pero todos los lunes nos enfrentamos a un estado financiero y a las cuentas bancarias de la ciudad, no me voy a rendir porque ustedes saben que nunca lo he hecho, tampoco voy culpar a los que se fueron, simplemente hemos decidido hacer un trabajo responsable”, enfatizó.

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dijo que en ella tendrá mano aliada para tocar puertas con el Gobierno Federal e instancias internacionales para obtener recursos para los temas más urgentes para Hermosillo que son agua y pavimentación, donde se tiene rezago de muchos años.