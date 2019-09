Reescriben mexicanos la historia en EU

Salma Hayek, Eugenio Derbez, Diego Luna, por citar a algunos, han logrado abrir puertas para los latinos, no solo para los mexicanos

El cine no tiene banderas, pero en el pasado, ser mexicano significaba en Hollywood un handicap: tener que sortear el doble de obstáculos que los demás, tocar el triple de puertas, recibir rechazos sin siquiera probarse.

Diego Luna, Eugenio Derbez y Salma Hayek, tres de las máximas figuras del séptimo arte local que trasciende fronteras, coinciden en que el talento nacional, sin embargo, ha reescrito la historia con base en esfuerzo, hits taquilleros y alabanzas de crítica.

Todos, curiosamente, salieron de la televisión, un medio que solía desdeñarse en la industria audiovisual.

“De repente ver todas estas historias de éxito fuera de México es muy alentador para los jóvenes de hoy.

“No soy sólo yo, somos muchos. Cuando crecí en México no había tantas historias de éxito de mexicanos en el extranjero. Yo creo que eso solamente puede ser bueno, significa que vamos por un buen camino”, expresa Luna, de 39 años.

Realizador y actor, Diego protagonizará para Disney una serie de CassianAndor, personaje que ayudó a que el filme RogueOne: Una Historia de StarWars hiciera en 2016 más de mil millones de dólares en taquilla.

Hubo un tiempo en que a Hayek, quien migró de México a probar suerte a EU hace casi tres décadas, le decían que no importaba su talento y belleza porque había nacido del lado incorrecto de la frontera.

A sus 53 años, sigue llena de proyectos y se convertirá en la primera superheroína mexicana de Marvel, dentro del filme Los Eternos, al lado de Angelina Jolie.

Al igual que con Luna y su bandido galáctico, Salma es una muestra de que los histriones del País obtienen roles más allá del cliché: la criada, el jardinero, el traficante…

“Siempre va a haber escepticismo con el mexicano, hasta que te prueban… Pero ha cambiado infinitamente. Faltan cosas, pero puedo decir que ha cambiado infinitamente. Se han dado cuenta del poder que tenemos, del mercado que tenemos”, destaca la nominada al Óscar por Frida.

El caso de Derbez es singular porque fue “fichado” por Hollywood después del éxito en cines allá de una película mexicana: No se Aceptan Devoluciones.

Desde entonces ha hecho en la llamada Meca del Cine un filme de catástrofe (GeoTormenta) y dos comedias románticas (Cómo Ser un Latin Lover y ¡Hombre al Agua!).

Acaba de estrenar en el País la adaptación fílmica de la amada serie animada infantil Dora la Exploradora.

“Está el lado más art house, que es Cuarón, Del Toro, Iñárritu, y está el lado un poco más comercial, que soy yo, Salma Hayek, Diego Luna, Gael García.

“Ser actores comerciales está bien. Es una manera de dignificar a los mexicanos, de hacer buen cine, de mejor calidad y estar empezando a poner un pie en Hollywood”, considera.

La estela de los tres es seguida por una nueva generación, entre ellos Diego Boneta (Terminator: Destino Oscuro) y Eiza González (Rápidos y Furiosos: Hobbs y Shaw), o el mismo Joaquín Cosío, quien será parte de la nueva versión de Escuadrón Suicida.

“Es un cambio importante para nosotros, para la industria y es una incorporación muy efectiva y poderosa del talento hispano a una comunidad tan diversa como es la estadounidense, donde finalmente están rompiendo esas viejas estructuras”, señaló Cosío.