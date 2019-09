Los músicos británicos Ringo Starr y Paul McCartney le rinden tributo a John Lennon con una canción de su autoría titulada “Grow Old With Me”, que forma parte del nuevo álbum del que fuera baterista de The Beatles.

Los músicos británicos Ringo Starr y Paul McCartney le rinden tributo a John Lennon con una canción de su autoría titulada “Grow Old With Me”, que forma parte del nuevo álbum del que fuera baterista de The Beatles.

“What’s My Name”, es el título de la vigésima producción de Ringo, la cual estará disponible el 25 de octubre y cuenta con diversas colaboraciones, entre ellas, la de su compañero del “Cuarteto de Liverpool”, McCartney.

Para este dueto se escogió el tema “Grow Old With Me” que escribió Lennon. De acuerdo con el sitio británico NME, la decisión de Starr de incluirla se dio tras una charla con el productor Jack Douglas, quien trabajó con John en Double Fantasy.

“Lo canté lo mejor que pude. Me va bien cuando pienso en John tan profundamente. Y lo he hecho lo mejor posible. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo”, expresó el músico de acuerdo con el citado medio.

Ringo puso la voz, McCartney tocó el bajo y realizó los coros y para el baterista es como si The Beatles tocarán otra vez. “Realmente quería que Paul tocara y él dijo que sí. Paul vino y tocó el bajo y canta un poco conmigo. Entonces, John está en ello de alguna manera. No es un truco publicitario.

“Esto es justo lo que quería. Y las cuerdas que Jack arregló para esta canción, si la escuchas realmente, hacen una línea de ‘Here Comes The Sun’ (canción de George Harrison). Entonces, en cierto modo, somos nosotros cuatro”.

