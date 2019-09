Se incrementa la violencia en el país desde que opera la Guardia Nacional

Al parecer desde que entró en operación la Guardia Nacional se incrementó la violencia en todo el país, como que las bandas delictivas tomaran esta medida como un reto. Un fracaso de esta nueva fuerza de seguridad podría ser una barrera para las aspiraciones de Alfonso Durazo Montaño, para llegar a la candidatura de Morena al gobierno de Sonora y convertirse en el primer mandatario estatal salido de las filas de la “izquierda”. Hasta ahora, la Guardia Nacional no ha funcionado.

En Sonora se ha incrementado la violencia y todos los días asesinan a personas, aparecen cadáveres en el monte y continúan los enfrentamientos a balazos de carro a carro. También asesinan a domicilio; los sicarios llegan, toca las puertas de las casas y se dirigen hasta donde se encuentra la persona que buscan, ni oportunidad le dan de que se defienda. Así estamos viviendo los nuevos tiempos en el país. Las fuerzas policiacas no han podido erradicar la violencia.

Quisiera equivocarme, pero creo que las fuerzas del mal han superado por mucho a las fuerzas del bien, ya que, al parecer, muchos agentes de las policías federal, estatal y municipales, trabajan para dos o más bandos, lo que ponen en riego a la sociedad civil. Muchos agentes están tan metidos en las bandas del crimen organizado que ya no pueden salirse. Y no hablo de los policías de crucero, nada más, de los jefes de arriba y más arriba. Esto lo saben los gobiernos.

Los presidentes municipales no pueden hacer nada en contra de las bandas criminales, los gobernadores, tampoco. El Gobierno federal tiene la responsabilidad de atacar a estas bandas, trabajando en forma coordinada con los gobiernos de los estados y los municipios. Hasta ahora, los enfrentamientos a balazos son entre bandas de criminales, en donde, al parecer, los gobiernos están dejando que se maten entre ellos. Esto podría cambiar de un día para otro.

De los enfrentamientos entres delincuentes, ni los soldados, ni los agentes federales y estatal, se dan cuenta. Son los policías municipales los primeros en llegar al lugar de los hechos, por supuesto, cuando ya pasó todo. Los municipales no se arriesgan a perder la vida, por unos pocos pesos que ganan de sueldo. Los otros, federales y estatales, se hacen de la “vista gorda” reportándose cuando regresó la calma al lugar. Nadie quiere enfrentarse a los grupos delictivos.

Los delincuentes superan por muchos a las fuerzas policiacas y, los soldados, no son para estos menesteres. Los miembros del Ejército reciben otro tipo de entrenamiento, no son para que se la pasen patrullando por las calles de los municipios. Los soldados son respetados por la ciudadanía, pero no por las bandas de delincuentes y ellos lo saben. Sin embargo, estos reciben órdenes y las órdenes se cumplen. Y, como dice el presidente López Obrador, existe mucha corrupción.

Sí es cierto, pero no solo en los cuerpos policiacos. Hay mucha corrupción en todos los sectores de la sociedad; en los gobiernos y con los empresarios, principalmente. Por eso no pasa nada. La corrupción se ha apoderado de todos los sectores de la sociedad, al grado, que todos, directa e indirectamente, tiene que ver con este flagelo que cada día crece más y más.

UTGuaymas a la vanguardia con ensamble de aeronave: Gobernadora Pavlovich

La Universidad Tecnológica de Guaymas (UTGuaymas) se colocó a la vanguardia, al ser la única universidad a nivel nacional en ensamblar una aeronave, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al realizar una visita a las instalaciones del instituto guaymense.

Acompañada por Sara Valle Dessens, alcaldesa de Guaymas; Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Javier Carrizales Salazar, rector de la UTGuaymas y Carlos Espriú Murillo, vicepresidente de OffShoreGroup, corporativo de Maquilas Teta Kawi, la mandataria estatal conoció a fondo el proyecto de Ensamble de Aeronave (único en el país), que realizaron alumnos sonorenses, con la tutoría del ingeniero Franklin Gaxiola, gerente de la empresa Ducommun, impulsor de este proyecto que inició hace poco más de un año.

“Con esto estamos pasando a otro nivel, que una universidad sonorense, que la Universidad Tecnológica de Guaymas, esté en otros niveles; es la única a nivel nacional que está ensamblando aviones, este avión, como ustedes lo pueden ver, podrá venderse y pueden ellos, con eso, ser autosustentables y poder seguir ensamblando aviones, y la verdad me siento muy orgullosa”, aseveró.

La titular del Ejecutivo Estatal felicitó a todo el equipo de trabajo encabezado por Álvaro López, egresado de la carrera de Ingeniería en Manufactura en Aeronáutica, en la UTGuaymas y Daniel Martínez, egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de la Universidad de Sonora, quienes hicieron de este proyecto una realidad, y los alentó a seguir trabajando de la misma forma para continuar siendo un “Orgullo Sonora”, y añadió que el estado está lleno de personas con grandes cualidades y valores que quieren sobresalir y ser personas de bien.

