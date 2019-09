“Palo” a quienes de$angraban al Isssteson

Hasta la Prensa quiere “amordazar” el PT

¡Ya ni al Seminario! perdonan los ladrones

“No pondrán otra mejilla” los del Ejército

“Palo” a quienes de$angraban al Isssteson…Y a los que acaban de darles “un palo legal”, es a los vívale$, muchos de ellos ex funcionarios del Isssteson, que se estaban haciendo ricos “a co$tillas” de demandar a esa institución de salud, luego de que el Poder Judicial de la Federación fallara en contra de querellas que presentaran, que le hubieran significado un adeudo por más de mil 100 millones de pesos.

Eso luego de que los magistrados federales que integran el Pleno del Quinto Circuito emitieran una resolución por unanimidad, misma que le evitó un millonario boquete financiero al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), lo que resultó “un alivio” para su director, Pedro Ángel Contreras, porque iba en perjuicio de sus de por sí “enferma$” finanzas. ¡Zaz!

Así cortaron de tajo esa nueva intentona de agandalle contra los de por si pobres recursos de ese Instituto, luego de que enero de 2018 detectaran, que a través de diversos despachos de abogados, jubilados y pensionados empezaron a presentar juicios de amparo para que les devolvieran los descuentos por concepto de servicio médico, y las aportaciones que efectuaron los patrones al fondo de vivienda.

Sin embargo con lo que no contaban, es con que iban a darles pa´tras, con respecto a esa rapacidad que promovieran, mediante esa amparitis, luego de que los juzgadores determinaran que esa devoluciones que pretendían, vía los términos de la Ley 38 del Isssteson, están sujetos a prescripción, lo que equivale a que se desechó la posibilidad de esas reintegradas, en los términos en que ellos reclamaban. De ese pelo.

Y es que apenas el pasado 16 de enero del 2019, tras un veredicto de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el estilo les retacharon los juicios de nivelación de pensiones que solicitaran, al crearse una jurisprudencia obligatoria para otorgar esas pensionadas exclusivamente sobre el monto de lo cotizado por el trabajador, y no más allá de lo que hubieran aportado. ¡Tómala!

Pues sí que es una justiciera sentencia que representa “un tanque de oxígeno” para Contreras López, contra ese abuso que incluso fomentaban ex directivos del Isssteson, ya que por cada caso ganado de niveladas, llegaron a cobrar hasta medio millón de pesos, por lo que sí que “$e les acabó la papita”, lo que habla del porque esa dependencia ya no requerirá de subsidio del Gobierno del Estado el próximo año.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hasta la Prensa quiere “amordazar” PT…Por ser bien sabido que cuando el río suena, es que algo más que agua lleva, quien todo hace indicar que lanzó un auténtico buscapié para mediar la reacción, es el intolerante diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yánez, al darle por destapar lo que sería una iniciativa que representaría una amenaza para la libertad de expresión y el periodismo libre.

Por no creerse que el fascista y antidemocrático de González Yánez se haya sacado de la manga la idea de “regular” a los medios de comunicación, al utilizar expresiones con todas sus letras, como esa de “desmantelar” a los poderes fácticos, ante la posibilidad de que se conviertan en una instrumento que puede apoyar a la derecha en los siguientes dos procesos electorales del 2021 y el 2024. ¡De no creerse!

No por nada es que al por algo tachado de nefasto levantadedos del PT “le lloviera” por todos lados, desde los miembros de la bancada de su mismo Partido “palero”, hasta el propio “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, por al menos de palabra ventilar que están en contra de esa posibilidad, aún y cuando han dado muestras de ser muy sensibles ante las críticas contra el gobierno en turno. ¡Palos!

Pero a pesar de los asegunes que hay, la realidad es que así está esa retrograda intentona ventilada por el tribuno en cuestión, y que pone de manifiesto los intereses aviesos y alcances que tienen, en aras de aferrarse al poder gubernamental, así sea a costa de pasar por las libertades de los demás, como en este caso sería la de la prensa, a la que así como así pretenden coptar o amordazar, lo que sería un retroceso.

O séase que a las empresas informativas ya las están viendo como un obstáculo para la permanencia de su proyecto político, de ahí que la salida de Televisa de Carlos Loret de Mola, bien podría ser una primera señal. Así la sospecha.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Ya ni al Seminario! perdonan los ladrones…Ahora sí que los que no tendrán perdón de Dios, son los ladrones que por segunda ocasión robaran en el Seminario Mayor, en esta ocasión al entrar de madrugada para dejar sin neumáticos dos vehículos, uno de ellos del rector, Daniel Millán, con lo que se evidenció que ya los traen de encargo y sin que la Policía Municipal haya podido evitarlo. ¡Vóitelas!

A ese extremo es que ha estado la osadía de los hampones de por esos rumbos, con todo y que esa institución formadora de sacerdotes está en una ubicación muy transitada, como es la esquina de los bulevares Colosio y Carlos Quintero Arce, pero aún así con toda impunidad se llevaron cuatro llantas, dos de un vehículo de la línea Versa, y otro Sentra, lo que consideran que ya raya en el colmo. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que ya ni el poder de la oración de Millán y compañía ha sido suficientes para ahuyentar a los amantes de lo ajeno, porque lo que es el pasado mes de junio ya les habían “pegado otro llegue”, cuando les hurtaron un equipo de sonido que le había sido donado a la institución, ante cuya cruda realidad de inseguridad, ya adelantó que no les quedara “díotra”, más que redoblar la vigilancia.

Ya que lo que es en la corporación policíaca hermosillense ya no puede tenerse mayores esperanzas, como lo denota el que desde la llegada del ni tan nuevo Comisario General, Gilberto Landeros Brisceño, que es un militar retirado, nomás no se ha visto ninguna mejoría, y mucho menos el tan anunciado cambio que se prometiera con su arribo, de ahí porque ya no hay ni a quien encomendarse. Así la desconfianza.

Y si a eso se la agrega que las demás instancias están igual, como son las encargadas de procurar justicia, pues si que se termina de completar ese cuadro, y una muestra de ello es que el padre Daniel confesara que no obstante y que interpusieran la respectiva denuncia y querella por el primer atraco del que fueran víctimas, hasta ahora no ha habido ningún avance al respecto, de parte de las autoridades investigadoras.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Ya no pondrá la otra mejilla” el Ejército…Con todo y que no será nada nuevo, pero ahora sí que sobre aviso no habrá engaño para los delincuentes y ciudadanos que osen en ponerse al tu por tu con los soldados o las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al adelantarse que de aquí pa´l real “ya no pondrán la otra mejilla”, y por el contrario actuarán en defensa propia. De ese vuelo.

Lo anterior en respuesta a los hechos violentos suscitados en Acajete, Puebla, cuando pobladores se enfrentaron con piedras y palos a los elementos del Ejército que protegían una bodega con autos robados, y que es lo que provocó que se anunciara que en los casos en que los militares o miembros de la Guardia Nacional sean objetos de agresiones, simplemente se defenderán, con el riesgo que eso implicaría. ¡Glúp!

De ahí el porque ya el mismo “Preciso” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera rechazara cualquier abuso de poder de las autoridades del orden, bajo la visión de que no deben excederse en el uso de la fuerza, porque en todo momento hay que respetar los derechos humanos, para que no ocurran masacres como las de antes y que impactaran al mundo entero. ¡Ups!

Porque por encima de que López Obrador apuntillara que ningún elemento está autorizado para rematar heridos o masacrar a las personas, lo cierto es que la orden ya está dada para los integrantes de la Sedena, al mando de Luis Cresencio Sandoval, a fin de que ya no se queden de brazos cruzados, y más en lo que tiene que ver con los hampones del narcotráfico, que una y otra vez los han emboscado. A ese grado.

Y para no ir muy lejos en cuanto a esa indicación de jalarle al gatillo cuando se vean agredidos, ahí tienen que por estas tierras ya van decenas de malhechores abatidos por las diferentes Policías, los últimos tres en San Luis R. C. el pasado domingo, cuando los municipales acribillaron a tres sicarios que habían matado a un sujeto, y quienes resultaron menores de edad, al uno tener 14 años, y los otros dos 17.

Correo electrónico: [email protected]