Requiere Sonora 16  juzgados mercantiles

Ivanova de los Reyes

Actualmente solo se tienen dos juzgados orales mercantiles y se requiere, al menos uno por distrito judicial

En Sonora solo se cuenta con dos juzgados orales mercantiles y se requiere tener por lo menos, uno por distrito judicial, para poder sacar adelante todos los expedientes que se atienden en el año, reveló el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez.

Señaló que un juzgado está en Hermosillo y otro en Ciudad Obregón, hasta donde tienen que trasladarse los ciudadanos de otros municipios para atender su caso, y están por abrir uno más en la capital del Estado, para lo cual se cerró un juzgado penal tradicional para poder armar un Oral Mercantil con personal que reconoció, no está especializado en el tema por la falta de recursos para contratar plazas y capacitación.

Los distritos prioritarios son: Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Caborca y Navojoa, aunque se requiere tener por lo menos uno en cada uno de los 16 distritos judiciales de Sonora.

El presidente del STJE, explicó que para echar a andar un juzgado de este tipo se requiere una inversión aproximada de siete millones de pesos, ya que el equipo de audio y video para la Sala Oral tiene un costo de 100 mil dólares, además de que se necesitan entre 15 y 20 personas capacitadas en cada uno de ellos.

“En Hermosillo se desahogan mil expedientes por año y con la circunstancia de que las plazas legales en los juicios orales mercantiles son muy celosos, las audiencias tienen que celebrarse en las fechas previstas y el juicio tiene que resolverse lo más pronto posible, pero para ello, se requiere personal, capacitación y recursos”, enfatizó.

Además de que no pueden hacer uso de los equipos de audios y vídeo de las Salas de Oralidad Penal, para asuntos que no sean de ese ámbito, por ser inversión extranjera, entonces lo que tienen que hacerlo por otro lado.

Es por ello, que para el presupuesto del próximo año y que presentarán el próximo 15 de noviembre, dijo que se solicitará un recurso de dos mil 400 millones de pesos, a la espera de que se autorice en su totalidad por los tres poderes, Federal, Estatal y Municipal.