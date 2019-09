Asegura Colosio Muñoz que sigue en Morena a pesar de que dicen que fue expulsado

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, manifestó que el supuesto desconocimiento por parte de sus compañeros, es un mero acto publicitario sin sustento

El diputado local, Luis Armando Colosio Muñoz, quien es presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante este mes, continúa como miembro de la bancada de Morena, ya que el trámite de su expulsión no ha concluido, y el supuesto desconocimiento de sus compañeros es un acto publicitario sin sustento, afirmó.

Explicó que la presidencia de la mesa directiva por el mes de septiembre la mantiene Morena, porque él llego a la LXII legislatura por este partido.

Esta semana, los diputados Ernestina Castro Valenzuela y Martín Matrecitos Flores mostraron un acta notarial donde expulsan a Colosio Muñoz del grupo parlamentario de Morena por no concordar con la esencia y filosofía del partido.

“A mí me han desconocido desde hace mucho tiempo, desde abril, pero a mí me seguían dando las participaciones que a cada diputado le tocan, después de aquella triste acción que me pareció un acto publicitario, es decir, sin sustento, ahora vienen que yo estoy fuera de la bancada, o sea la mienten a ustedes y al pueblo de Sonora, el trámite no termina”, recalcó.

Subrayó que sigue perteneciendo al grupo parlamentario de Morena, el trámite debe seguir el curso dentro del Congreso del Estado, al ser todo un proceso administrativo.

Sobre la declaración de Castro Valenzuela de que ya concluyó el proceso y que quedó fuera de la bancada, Colosio Muñoz comentó que si nuevamente se le pregunta a la diputada sobre este tema no sabrá contestar, porque no sabe nada.

Matrimonio Igualitario

Por otra parte, Colosio Muñoz consideró que en este mes no se subirá al Pleno el dictamen de matrimonios igualitarios, hay muchos temas pendientes que se deben tratar.

“Yo no voy con ese tema y para presentarlo a Pleno va tardar, tenemos cosas más importantes a tratar, digo, con todo respeto”, puntualizó.