¿Mortal explosión y falta de prevención?

Exhiben un poder de reacción en la SEC

Tendrá que hacer más con menos Célida

Que ¡se las avienta buenas! el de la Cidue

¿Mortal explosión y falta de prevención?…Y la que volvió a evidenciar que aún falta mucho por hacer en materia preventiva, es la trágica explosión con onda expansiva ocurrida ayer en la madrugada en una casa de la colonia Los Jardines, al Norte de Hermosillo, provocada por una presunta fuga de gas, con un saldo de dos personas muertas, madre e hija, y cinco lesionados. De ese pelo.

Pues aunque de inicio se desconocían las causas de ese explotido, pero manejan que se debió a una posible acumulación de ese combustible gaseoso, que de confirmarse esa hipótesis, es obvio que fue por un descuido o una mala instalación, pero lo único cierto es que volvió a repetirse una historia que ya se ha presentado una y otra vez, y que invariablemente ha dejado destrucción y estela de muerte. ¡Pácatelas!

Como en esta ocasión en que perdieran la vida una mujer de 60 años de edad, de profesión enfermera, y una jovencita de 25, al quedar entre los escombros de la vivienda que prácticamente desapareciera, por como la escena asemejaba una zona de guerra, aunado a que el estallido también afectó al caserío contiguo, en lo que son paredes, ya que una de ellas hasta un derrumbe parcial hubo. ¡Vóitelas!

En lo que es la noticia del día que consternara a los hermosillenses y que a la vez los pusiera en alerta, por aquello de que es un hecho que a cualquiera puede sucederle, por todo mundo esta expuesto ante un mal manejo del gas, ya sea por una acción involuntaria, o simplemente por una falla en los equipos ante la falta de mantenimiento, o por lo descontinuado que ya están los mismos. ¿Qué no?

Y para prueba está esa tragedia que tuviera lugar en un domicilio ubicado en las calles Lerdo de Tejada, entre López del Castillo y Carlos Caturegli, el cual era habitado por las dos féminas fallecidas, y es que son explosiones que no sólo impactan en donde se registran, si no que igual en los inmuebles colindantes, por ser de tal intensidad, que mínimo destrozan los cristales en una gran distancia a la redonda. ¡Tómala!

De ahí que sean sucesos que ponen de manifiesto la necesidad que hay de que se hagan campañas de prevención, pero no mediáticas, o únicamente cuando pasan esas lamentables cosas, si no de manera permanente, por ser un producto flamable que a diario utilizan los ciudadanos en sus actividades domésticas, razón por la cual es que hay que estarles recordando sobre los peligros en cuanto a su uso.

Al ser una labor preventiva que le correspondería a las unidades de “Desprotección” Civil, que a nivel estatal encabeza, Alberto Flores Chong, para lo cual debería coordinarse con el Departamento de Bomberos, cuyo comandante en esta Capital es Juan Francisco Matty Ortega, eso en alianza con las empresas gaseras, a fin de que promuevan un monitoreo y chequeo constante. Ni más ni menos.

Tan es así que para ese efecto ya debería haber un área para que la ciudadanía reporte exclusivamente todos los desperfectos relacionados con el gas, como se hace con el agua potable, para que haya algo así como cuadrillas de “cazafugas”, con lo que es obvio que se reducirían los riesgos, por hoy en día todavía no haber especialistas en esa materia, de ahí que cualquier hace instalaciones de esa naturaleza. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben un poder de reacción en la SEC…Quienes sí que pasaron la prueba en materia de reacción y precaución, son los de la secretaria de Educación y Cultura (SEC), cuyo titular es Víctor Guerrero, por como ante la explotada de una casa en el fraccionamiento Los Jardines, suspendieran clases en dos escuelas, por los daños causados y para facilitar las tareas que realizan autoridades en ese sector.

Toda vez que aunque menores, pero el jardín de niños “Zix Quisiil” y la primaria “Profa. Zoila Reyna de Palafox”, también sufrieron los estragos de ese tronido que se escuchara a kilómetros de distancia, reflejados en vidrios rotos en las ventanas, de ahí que para no exponer al alumnado, es que optaran por esa suspensión de actividades, y es que estaban muy cercanos al punto siniestrado. De ese tamaño.

Así que después de una inspección inmediata ordenada por Guerrero González, es que determinaran que no hubiera actividades escolares y procedieran a la reparación de las afectaciones, una vez realizadas las revisiones preliminares, razón por la cual es que se esperaba que hoy ya el alumnado volviera a las aulas, lo que de alguna manera está condicionado a la terminación de los arreglos. Así la urgencia.

Ya que lo que es en el kinder se rompieron 13 ventanales, a la vez que se desprendieron de sus bases dos lámparas; mientras que en el otro plantel contabilizaron 31cristalazos, que es en lo que ayer se estaba aplicando el personal de mantenimiento escolar, a fin de que esos centros escolares vuelvan a la vida.

Y es que de lo que se trata, de acuerdo a lo expuesto por José Víctor, es que ambos edificios del saber no solamente funcionen con normalidad, si no también con seguridad, que es por lo que en el acto supervisaran los estragos de ese incendiario accidente, del que les tocara su parte, por la forma colateral en que los impactara, pero afortunadamente en un horario en que no estaba el alumnado. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tendrá que hacer más con menos alcaldesa…En lo que fuera algo así como un adelanto de lo que será su I Informe de Gobierno, que presentará el próximo “San Lunes”, la que está claro que se sinceró en una cena-convivencia que acaba de tener con un grupo de comunicadores, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al reconocer que tendrá que hacer más con menos, ante la falta de presupuesto.

Ya que según lo expuesto en corto por Célida, apechugó que “le está tocando bailar con la más fea”, por la falta de “lana”, por de a cómo en el trienio que preside, y en el cual ya sumó su primer año, como nunca dejará de recibirse dinero por parte de los gobiernos estatal y federal, con todo y la buena relación que resaltó tener con la gobernadora, Claudia Pavlovich, y el “Pejidente”, Manuel López Obrador. ¡Zaz!

Es por lo que la “Presimun” emanada de Morena ventilara que han tenido que echar mano de la creatividad y buena voluntad para resolver deficiencias urgentes y básicas con las que se encontraran, como la falta de carros recolectores de basura y patrullas, así como del capital más mínimo hasta para bachear calles, de ahí el porque hasta en abonos y a crédito han tenido que ir resolviendo. ¡Órale!

Eso al ponderar que de la Federación sí han destinado recursos para esta Ciudad del Sol, por el orden de los $100 millones de pesos, pero para lo que tiene que ver con los diferentes programas enfocados a la asistencia social, más no para los servicios públicos, de ahí que dijera que con la mitad de esa cantidad “se daría por bien servida”, ya que eso le habría permitido hacer maravillas. De ese vuelo.

No en balde es que ante la pregunta que le hicieran, de que si buscaría reelegirse, reviró que lo pensaría más de dos veces, derivado de esa carencia presupuestal que no permite hacer mucho, de ahí el porque esté peleando el aju$tar concesiones leonina$ como la del alumbrado público, de TecMed para el tratamiento de la basura, y la Planta Tratadora de Agua, para pagar menos y tener más liquidez.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que ¡se las avienta buenas! el de la Cidue…El que sí que se la aventó muy buena, en aras de justificarse por tanto bache que hay, es el coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, al salir con el cuento chino de que es porque en “Hornosío” el 60% del pavimento ya cumplió su vida útil, es decir, que ya no sirve. ¿Cómo la ven?

Aunque lo que es José Eufemio todavía fue más allá con ese pretexto que se sacara de la manga, al afirmar algo que no es cierto, como es el hecho de que hace varias administraciones que no se le ha dado el mantenimiento preventivo al asfalto, para evitar el problema de ese hoyerío que ha hecho crisis hoy en día, cuando fuera de las banderas en los trienios de Manuel Ignacio Acosta y Alejandro López Caballero.

Es por eso del sentir general que hay, de que Carrillo Atondo está faltando a la verdad, al parecer para desviar la atención por el poco avance que ha habido en ese rubro, de ahí que se haya agravado por las recientes lluvias, lo que ha provocado que sea el más criticado por los ciudadanos, y no es para menos, como lo refleja el que los reportes por ese motivo se hayan disparado. A ese grado.

En tanto que por otro lado lo que el de la Cidue no ha aclarado, es el por qué de la mala calidad con la que están haciendo los bacheos, porque más tardan en hacer como que los tapan, cuando con el primer aguacero vuelen aflorar, y para prueba están los que “repararan” sobre el bulevar Solidaridad, en el cruce de las calles Mazatán y Rebeico, en los que parece que no hubieran hecho nada. ¡Ñácas!

Luego entonces en esos términos está la exhibida que se diera el citado funcionario municipal, por la forma en que quisiera excusarse, por simplemente no estar dando el ancho, como lo denota el que hasta tinacos están colocando para advertirle a los automovilistas de esos peligrosos hoyancos, como lo hicieran los vecinos de la colonia Villas del Cortéz, por nomás no írselos a reparar, por más que los reportan.

