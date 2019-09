Mantiene gobernadora gestiones ante SHCP

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano mantiene gestiones permanentes ante el Gobierno Federal para atraer recursos a favor de los sonorenses, en temas prioritarios como salud, educación y seguridad.

Por segunda ocasión, en menos de una semana, la gobernadora se reunió en la Ciudad de México, con Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de impulsar proyectos que beneficien al estado.

La titular del Ejecutivo Estatal señaló que, tras la revisión de la propuesta presentada por el Gobierno Federal del Presupuesto de Egresos de 2020, es importante seguir con las gestiones con Herrera Gutiérrez, para contar con mayores recursos en temas torales para la entidad.

Reiteró que los renglones prioritarios son salud, educación, seguridad e infraestructura, para los cuales ya se presentaron varios proyectos.

“Se tiene que ver con qué vamos a contar de parte del Gobierno Federal, tenemos que ver con qué partimos para poder armar nuestro presupuesto y obviamente no puedo dar marcha atrás en renglones prioritarios para los sonorenses como es salud, educación, infraestructura; seguimos invirtiendo en lo principal, de ahí la importancia de seguir tocando puertas, porque no me voy a cansar de buscar recursos para las y los sonorenses, me conocen, y de pelear por mejorar la calidad de las y los sonorenses, nunca me voy a cansar”, afirmó.

Además de los renglones prioritarios, la mandataria estatal analizó con el titular de SHCP, obras que están en proceso y que requerirán recursos para su equipamiento, como lo es el Hospital de Especialidades.