Registran 36 tumbas abandonadas

Existe un serio problema de tumbas abandonadas en los cuatro panteones municipales, principalmente en el Yáñez y Sahuaro,donde existen 36 mil sepulcros en malas condiciones, reveló el titular de Servicios Públicos, Norberto Barraza Almazán.

El funcionario municipal señaló que aunque el problema es generalizado, se recrudece más en el Yáñez por ser el más antiguo de la Ciudad, donde es mínimo el número de personas que acuden a dar mantenimiento a las tumbas de sus familiares, y sólo lo hacen en días festivos como Día de Muertos y el 10 de Mayo.

Precisó que en panteón Sahuaro se tienen contabilizadas 55 mil tumbas y 35 mil en el Yáñez, de las cuales el 40 por ciento están en abandono, es decir, 22 mil en el Municipal y 14 mil en el Yáñez, mientras que en La Manga y Palo Verde el problema es mejor por ser más regional o sectorizado.

“Es mínimo el porcentaje de las personas dolientes que están visitando a sus muertos, estamos hablando del cinco por ciento, pero básicamente el 95 por ciento no los visita y el no visitarlos recurre en la falta de mantenimiento de las tumbas particulares y es generalizado en los cuatro panteones”, dijo.

Mencionó que hay tumbas que ya no tienen cruz ni placa con el nombre de la persona que fue sepultada en ese lugar, algunas están hundidas por la falta de mantenimiento, incluso las calles ya no tienen nomenclaturas porque fueron utilizadas para abrir espacios para sepultura.

Otro grave problema comentó Barraza Almazán, es que no cuentan con un registro de las personas que ocupan esos espacios en abandono, es por ello que más adelante se contempla realizar un análisis consensado con los ciudadanos para poder reutilizar esas tumbas que desde hace años no son visitadas por sus familiares.

Respecto a la cerca perimetral del panteón Sahuaro que fue vandalizada hace unas semanas, dijo que están a la espera de que personal de Oficialía Mayor les asigne un proveedor para adquirir el tramo faltante, en tanto continúan los rondines por parte de Seguridad Pública Municipal para resguardar esos espacios, ya que por ser públicos no pueden cerrarlos a los visitantes.

Considerando que aún continúan las lluvias en Hermosillo, el titular de Servicios Públicos añadió que a partir de la última semana de septiembre iniciarán las jornadas de limpieza en los cuatro panteones de la ciudad, para eliminar toda la maleza crecida y que estén limpios para recibir a los visitantes.