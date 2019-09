Prometen solucionar problemática en el Cecytes

Ivanova de los Reyes

La dirigencia sindical de los planteles Cecytes de Sonora se reunió con el oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el subsecretario de Educación Media Superior, con quienes se acordó un plazo de 10 días para que se entreguen a la SEP los recursos faltantes por parte de la federación para su distribución en los estados.

En caso de no cumplirse estos acuerdos, los trabajadores amenazan con tomar otras acciones como medida de presión, como la toma de las instalaciones de la Secretaria de Hacienda Federal en cada uno de los estados, para exigir los recursos que les corresponden.

El dirigente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Cecytes, Ramón Gastélum Lerma, explicó que en la reunión que sostuvieron con el Oficial Mayor de la SEP, Héctor Garza, y el secretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, se les entregó un documento porque avala que ya solicitaron los recursos a Hacienda Federal para su distribución en los estados.

Sin embargo señaló que como Confederación Nacional no estarán conformes hasta que les señalen una fecha para la entrega de los recursos.

“De esta reunión se dio un plazo de 10 días a efecto de que ya pueden tener claramente estipulado la fecha de entrega de los recursos, estos esto nos lleva a que el próximo 24 de septiembre fecha que vence el plazo que establecimos, se puede dar una respuesta a la petición que estamos haciendo”, dijo.

El también dirigente sindical de los Cecytes en Sonora mencionó que no descartan la posibilidad de continuar con las acciones de presión, si en la fecha pactada no se cumple con los acuerdos establecidos para la entrega de recursos federales faltantes del presupuesto de este año.

El pasado 4 de septiembre los trabajadores agremiados de los Cecytes realizaron un paro nacional en protesta por el recorte presupuestal de nieve mil millones de pesos para todos los planteles este subsistema destinado para diversos programas e infraestructura.

Además de exigir el recurso de 120 millones de pesos que no viene etiquetado dentro del presupuesto de egresos para el pago de aguinaldos para los más de 30 mil trabajadores que integran la Confederación Nacional de Sindicatos de Cecytes, de los cuales mil 300 son de Sonora.