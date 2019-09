Analizan viabilidad de casetas policiacas

El plan piloto de semipeatonalización del centro de la Ciudad proyectado para iniciar en octubre próximo, incluye la construcción de las casetas de vigilancia y la colocación de cámaras de seguridad en puntos prioritarios para evitar “el robo hormiga”, dijo el presidente del Patronato del Centro Histórico de Hermosillo, Miguel Ángel Figueroa Gallegos.

Señaló que este proyecto de las casetas ya está aprobado y arrancarían con una, sólo falta ver cómo funcionaría pues aseguró que no quieren invertir recursos que son de los ciudadanos y que se convierta en un “elefante blanco”.

Figueroa Gallegos refirió que el funcionamiento de las casetas dependería exclusivamente del Ayuntamiento de Hermosillo, al Patronato sólo le compete su construcción.

“Necesitamos ver como funcionarán, el Ayuntamiento cuál sería su responsabilidad porque nosotros podemos mandarlos hacer y equiparlos, pero su funcionamiento no dependería del Patronato, entonces lo que no queremos es que quede como un elefantito blanco que no haya nada y este recurso es de los ciudadanos, y tenemos el deber de cuidar cada centavo”, expuso.

Mencionó que en esta primera etapa se iniciaría instalando una caseta de vigilancia en el Jardín Juárez, pero están a la espera de que se defina la próxima reunión con autoridades municipales para abordar nuevamente el tema y poder ponerlo en marcha.

En cuanto a la instalación de cámaras de vigilancia del Centro de Hermosillo, dijo que están analizando el tema con el nuevo Comisario de Seguridad Pública, Gilberto Landeros, y el C5i para acordar una cita y tratar ver la posibilidad de instalar algunas en puntos claves del primer cuadro de la ciudad, mismas que estarían conectadas a las casetas de vigilancia para brindar atención inmediata en caso de robo.