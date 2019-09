Da cuarta vuelta la “Gober” y va por más

“Da probadita” de su I Informe alcaldesa

Le continúa sumando Servicios Públicos

Pone ejemplo PRI Sonora, ¿Quién sigue?

Da cuarta vuelta “Gober” y va por más… A la que vaya que sí que le queda aquello de que, ¡ya le dio la cuarta vuelta al Estado, y sigue contando!, es a la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, luego de que con la visita que acaba de hacer por Trincheras y Plutarco Elías Calles, llegara a las 312 giras de trabajo y resultados por los 72 municipios, en lo que es su cuarto año de gestión. De ese tamaño.

Casi por nada es que Claudia en el marco de la entrega de acciones de vivienda, transporte escolar y recursos para la obra pública en las citadas localidades, con más ganas refrendara su compromiso de seguir recorriendo cada una de esas municipalidades de la Entidad, a fin de escuchar a los sonorenses y darles una pronta respuesta a sus peticiones, por medio de un contacto ciudadano y trabajo arduo.

Aunque para ser más precisa, es que la Mandataria Estatal ponderar que por lo menos una vez ha hecho acto de presencia en cada municipio, en uno a uno de sus años de labor gubernamental, después de que un 13 de septiembre del 2015 tomara posesión e hiciera historia, al convertirse en la primer gobernadora de Sonora, como dando a entender que desde esa fecha nomás no le ha parado a la talachada. ¡Órale!

Así que el venidero viernes la Ejecutiva sonorense estará cumpliendo años a l mando del Gobierno del Estado, pero de antemano también reconociendo el trabajo de los que han sido sus funcionarios que están al frente de las diferentes dependencias, por la forma en que se han abocado para atender las necesidades de la ciudadanía, pero obviamente con sus excepciones, por como algunos han quedado a deber. ¡Glúp!

Si se analiza que hay algunos titulares de diferentes áreas que casi han “nadado de muertito”, en lo referente a presentar buenas cuentas, pero con todo y eso existe el sentir que el saldo de Pavlovich es a favor, como lo exhibe el que ya hasta esté siendo vista como de los candidateables por el PRI para la Presidencia de la República en el 2021, lo que ya denota un reconocimiento. Así la impresión.

Y para que vean el como “La Clau” en todo anda, es que ayer ya ventilara, que prevé que lo que es el presupuesto del Gobierno Federal del 2020 vendrá muy castigado, o “ra$urado” para el campo sonorense, lo que anticipó que desde ya le está preocupando, por la región ser agropecuaria, independientemente del desarrollo de otros ámbitos, aún y cuando la prioridad es salud, educación y la obra pública. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Da probadita” de su I Informe alcaldesa…No obstante y que a últimas fechas le han quedado mal con lo que ha sido la tapadera de baches, pero la consideran que tendrá mucho que informarle a los hermosillenses, en lo que será su I Informe de Gobierno del próximo lunes 16, es la alcaldesa Celida López Cárdenas, y para prueba está el que ya empezó a adelantárselo a los ciudadanos.

Y para mayores señas está que el pasado “San Lunes Célida Teresa” acudiera a la colonia Los Olivos para hablar de frente con los vecinos sobre la labor que realizada en su primer año de gobierno, desde que comenzara su mandato, al asumir la Presidencia Municipal y convertirse en la primera autoridad de esta Ciudad naranjera emanada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). ¡Qué tal!

De ahí que al hacer un recorrido por las calles de ese populoso barrio, ubicado al sur de Hermosillo, lo que es López Cárdenas dialogó con habitantes de ese sector y les reseñó algo de lo hecho hasta la fecha, como es la adquisición de camiones recolectores de basura y patrullas, obras infraestructurales en el área rural, rehabilitación de vialidades, regularización de predios y programas de bacheo, entre otros.

O séase que así estuvo esa “probadita” que les diera la Munícipe, y resaltando que no ha sido nada fácil, o el “enchílenme otra gorda”, el gobernar esta Capital, pero destacando que es una mujer de carácter y que sabe cumplir lo que promete, o los compromiso que asume, de ahí que empeñara su palabra de que no descuidará ninguno de los problemas prioritarios que habrá de atender en beneficio de la ciudadanía.

Y a la par que la “Presimun” ya anda dándose esos baños de pueblo en las colonias, lo que es el Cabildo por mayoría de votos ya le aprobó lo que será esa informada que rendirá y cuyo acto protocolario tendrá lugar a las 9:00 horas, en el que aparte de emitir un mensaje, entregará el consabido documento a autoridades del Gobierno del Estado y del Poder Legislativo Estatal. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue sumando área de Servicios Públicos…Por si quedaban dudas, quien se ha seguido confirmando como de los funcionarios que más le han abonado a la gestión de la munícipe de esta “Capirucha”, Célida López Cárdenas, es el coordinador de Servicios Públicos, Norberto Barraza Almazán, y par evidencia está el plan que ahora implementaran para limpiar los principales bulevares.

Toda vez que la buena nueva que ahora ventilara el hiperactivo de Barraza Almazán, es que por un mes contratarán a 100 personas de diferentes colonias para que hagan una limpia, pero no como la que practican los chamanes, si no de los camellones centrales de esas vialidades, con lo que a la vez promoverán el emplear a los ciudadanos que hoy no tengan chamba. Así la carambola de dos bandas.

En lo que es una positiva estrategia extra que ahora estarán haciendo en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social del gobierno federal, mediante el Programa de Empleo Temporal, ya que de esa forma les canalizarán a esas personas para ponerlas a talachar en esas labores de saneamiento, con las que ya empezaron en el bulevar Solidaridad, desde el Luis Encinas, hasta la altura de Pueblitos, en el Norte.

De tal forma que ese es el uno-dos que están haciendo el municipio capitalino y la Federación, a fin de tener relucientes esas rúas, pero sobre todo libres de maleza, por ser la que más brota y crece en la presente época de lluvias, aunado a que estarán apoyando a gente que vive en condiciones de vulnerabilidad económica, de ahí que estén participando tanto hombres, como mujeres. ¿Cómo la ven?

Razón por la cual es que con eso se continúa demostrando, que lo es que es Barraza Almazán le sigue buscando a la hora de eficientar esa área, después de superada la crisis que enfrentara la actual administración morenista, cuando les dejarán un déficit de carros recolectores de basura, por lo que temporalmente redujeran la recolección a una vez por semana, hasta ya normalizarla. Así el avance.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pone ejemplo PRI Sonora, ¿Quién sigue?… El que está poniendo la muestra es el PRI estatal, luego de que por voz de su dirigente, Ernesto De Lucas, anunciaran la devolución de las prerrogativas estatales para destinarlas a una demanda de gran impacto social, como son las estancias infantiles en beneficio de los hijos de las madres trabajadoras, que fueran eliminadas por el gobierno de Morena.

Ya que con esa acción solidaria del tricolor, será el primer Partido político en Sonora y en el País que les brinda un apoyo de esta naturaleza a las mamás chambeadoras, luego de que tras la llegada de los morenistas al Poder presidencial se cancelara ese apoyo asistencial que se les daba, afectando a más menos unas 7 mil familias sonorenses, de ahí la trascendencia de esa media. A ese grado.

Así está el buen ejemplo del también apodado “Pato” De Lucas, al estar pasando del dicho al hecho, al por esa vía respaldar a dichas guarderías, a través de la asociación que las agrupa, y que preside Lizeth Villalobos López, eso como parte de una estrategia para que sigan vigentes, y con ello erradicar cualquier intentona de desaparición, como dizque lo pretenden los Lopezobradorsistas. ¿Será?

Y como para que quedara más claro la importancia de esa aportación de los priístas, es que De Lucas Hokpins, quien se hizo acompañar por las integrantes de la Asociación de Civil “Conservando los valores de la familia, que encabeza Villalobos López, señaló que el 60% de las mamás que trabajan en la región reciben 3 salarios mínimos o menos, de ahí que no les alcance el pagar para que les cuiden a los niños.

Pues en base a un censo realizado, afloró que de las casi 8 mil jefas de familia a las que se les ayudada con ese esquema asistencial, en la actualidad únicamente hay unas mil registradas, por lo que así de drástico ha estado el cambio que han hecho los morenos, motivo por el ahora la pregunta es, que si quién va a emular a los del ex revolucionario institucional, para que también cooperen con esa causa.

Correo electrónico: [email protected]