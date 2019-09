Seguirán en ascuas por muerte de peces

“Dan color” sobre gestión de la “Gober”

Ponen la muestra a operadores del Cbtis

¡Ya nadie se salva! de la ola de violencia

Por Martín Romo (El Verdugo)

Seguirán en ascuas por muerte de peces…Y a pesar de la zozobra que hay, los que van a continuar en ascuas por más de una semana, son los apanicados pobladores de Ónavas, al aflorar que en un máximo de 10 días se tendrían los resultados de laboratorio que revelen las causas de mortandad de los peces que aparecieron flotando en el Río Yaqui y que temen que sea a causa de un tóxico derrame. ¡Zaz!

Pues de acuerdo a lo ventilado por director del Organismo de Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), María Martínez Rodríguez, es en ese lapso de tiempo es en el que se estarían aclarando las sospechas que hay, de una presunta contaminación a ese afluente, al parecer por desechos provenientes de la de la mina San Antonio, localizada en esa zona. De ese pelo.

Eso luego de que Martínez Rodríguez confirmara, que desde el pasado sábado, junto con los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), procedieron al levantamiento de muestras, a fin de analizar la calidad del agua y detectar posibles residuos que comprueben una toxicidad, que pudiera ser la causal de esa mortandad de pescados. De ese tamaño.

Aún y cuando los enviados de ambas dependencias federales, de entrada y a la clásica ya minimizaron el suceso, al adelantar que no han detectado evidencias de una posible derramada, procedente del citado complejo minero, “quesque” está sin operar desde hace un año, pero lo cierto es que lo mismo dijeron de la regazón al Río Sonora por parte del Grupo México, y resultó la “píor” catástrofe ecológica. ¡Tómala!

Sin embargo será el sereno, pero la cuestión es que ese pecerío no murió nomás porque si, de ahí el porque ya la población demanda una celeridad en los análisis que se están haciendo al respecto, para saber a qué se están enfrentando, en lo que es un exigencia que ya fuera retomada por el diputado local por esa comunidad cercana a Sahuaripa, Filemón Ortega, por la afectación que podría tener en su salud.

Si se toma en cuenta que la Unidad de Protección Civil Estatal, luego luego ordenara el “corte” del suministro de agua “potable” que extraen del Río Yaqui, con la finalidad de no exponer a las 150 familias que habitan en esa localidad, de ahí que comenzaron a abastecerles a pipadas y de manera embotellada, en los que checan en qué condiciones esta ese vital líquido, por como muriera ese pescaderío. ¡Ñácas!

Por lo que así está la preocupación de los pobladores de esa región y con sobrada razón, por como eso de alguna forma acrecienta las dudas que ha habido, de que esa agüita que consumen no es de buena calidad, si no todo lo contrario, de ahí que hasta se le ha asociado con la muerte de la fauna por esos lares, que es por lo que ya haya “cundido el cúnico”, y no es para menos, por no saberse lo que está pasando. ¡Glúp!

Es por eso de la urgencia que hay, para que las distintas dependencias involucradas en esa investigación, incluida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “le metan el turbo” para clarificar el motivo del porque hasta los animales acuáticos de esa latitud ya se estén muriendo, que obvio que no es producto de la casualidad, si no de una evidente contaminada. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dan color” sobre gestión de la “Gober”…El que “ya dio color” en torno a la gestión que recién le fuera hacer la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, es el secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, al ventilar en la rueda de prensa mañanera del “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, que le propuso la construcción de un nuevo hospital para Sonora. Así la novedad.

Y es que la Mandataria Estatal apenas el pasado “juebebes” se reunió con el que maneja los dineros de las arcas de la Federación, cual es el caso de Herrera Gutiérrez, en una encerrona en la que también estuvieran el resto de los gobernadores priístas, como parte de una estrategia para que propongan un megaproyecto que sea incluido en el Paquete Económico 2020 y de esa forma hacérselos realidad.

No obstante lo que es funcionario hacendario no dio detalles con relación a ese complejo hospitalario que le planteara Claudia, muy seguramente que para no “chispoteárselo”, o “enguerárselo”, con respecto a la inversión que implicaría y la ubicación que tendría en el Estado, que no se cree que sea el que ya está en construcción en Hermosillo, por ese ya venir del anterior sexenio, y estar ya muy avanzado. ¿Qué no?

Aunque lo que sí dijo el mencionado “Rey Arturo” de las finanzas públicas, es que se trata de proyecciones de obras de largo alcance, en cuanto a los tiempos para llevarse a cabo, con todo y que también ventilara que existen algunos ejecutivos estatales que ni siquiera han definido su propuesta.

Es por lo que de alguna manera la “Gober” nuevamente hubiera sido puesta como ejemplo, por su capacidad gestionadora, lo que explica el porque en las últimas encuestas ha salido muy bien calificada, como en la que ahora punteara, tocante a la candidatura presidencial por el PRI, con un porcentaje del 22.4%, incluso por encima del hoy senador, Miguel Ángel Osorio Chong, que aparece con un 20%.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen la muestra a operadores del Cbtis…Para que vean hasta donde ha llegado la dejadez e ineptitud de los operadores del sistema de los Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis), del que aparece como pintado coordinador estatal un tal José Barrera, que los papás del Cbtis 132 de esta Capital terminaron poniéndoles las muestra, para que pudieran reiniciarse las clases.

Toda vez que los paterfamilias de esa “Prepa” federalizada tuvieron que hacer los trabajos de reparación y separación de un tanque para gas y una hidroneumático que estaban casi “pegados”, con el consabido peligro que implicaba, porque lo que es a Barrera Díaz y la negligente directora de ese plantel, Victoria Aguilar López, simplemente les valió el latente riesgo en que estaban los 2 mil 200 estudiantes. ¡Vóitelas!

Así que de no haber sido porque los padres pusieron manos a la obra, para subsanar esas graves anomalía, por las que Protección Civil clausurara dicho controvertido centro escolar, por el peligro que significaba, el cierre se habría mantenido por más de una semana, ante la reiterada incompetencia exhibida por José y Victoria, por entre los dos no hacerse uno, de ahí que sigan reprobado su actuar.

Ya que hasta la presencia de fauna nociva había, así como cables eléctricos expuestos, de ahí el cuestionamiento que volvieran hacer, sobre el destino que le dan a las cuotas escolares que aportan y por lo que ya una y otra vez han demandado el cese de Aguilar López, a la que le imputan un desvío de más de un millón de pesos por ese motivo, pero sin que la hayan tocado ni con el pétalo de una rosa. ¡Ups!

Pero a pesar de los pesares y por no quedarles “díotra”, es que continúan dándoles el beneficio de la duda, luego de que se comprometieran a resolver el rosario de pendientes que quedan, entre ellos los de las fallas de los aires acondicionados, lo referente a la conexión del Internet, y las cuestiones de papelería más elementales, a partir de que no están cumpliendo con las más mínimas tareas. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ya nadie se salva de la ola de violencia…Sí que está más que claro que de la actual ola de violencia imperante ya no se salva ningún municipio y para prueba está el que ahora San Luis R. C. es el que diera la nota roja, al en esa frontera el domingo abatirse a tres delincuentes durante un persecución, luego de enfrentarse a los policías municipales, después del asesinato de un hombre. ¡Pácatelas!

O séase que así “midieron con la misma vara” al aludido trío de sicarios homicidas, y cuyas identidades en un primer momento se desconocían, y a los que en el lugar de la balacera les recogieron tres armas largas, dos AK-47 de las llamadas “cuernos de chivo” y un rifle R-15, además de casquillos percutidos de diferentes calibres, lo que habla de que iban dispuestos a “rifarse el pellejo”, como dice el dicho.

Y tan iban con todo, que la Jeep Cherokee en que se trasladaban era escoltada por otra unidad, una Chevrolet Tahoe, misma que también fuera perseguida por varios kilómetros, para luego ser detenida y arrestados sus cuatro ocupantes, que igualmente iban armados hasta los dientes, por lo que así estuvo ese acierto policíaco, en el que también participara la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

En lo que es una reacción que vuelve a evidenciar que está dando resultado el plan de coordinación implementado por la Secretaría de Seguridad Estatal, de la que es titular David Anaya Cooley, a partir de hacer un solo frente con todos los niveles policiales, incluido el Ejército y los federales, y de punta a punta de la Entidad, es decir, desde Navojoa, hasta esa ciudad sanlusina, a la que tampoco le ha faltado.

Ciertamente que en cuestiones violentas ya se está viendo de todo, y para muestra está lo ocurrido en esta “Capirucho”, cuando un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) le disparó y mató a un asaltante la madrugada del domingo, cuando estaba junto a su pareja en el Cerro de la Campana, y por lo que desde ya se aboga por un legitima defensa, al haber sido herido con un machete.

Correo electrónico: [email protected]