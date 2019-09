Hijo de Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, implicado en feminicidio de Ámbar Dolores

Luis Fernando Carrillo, hijo del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, es uno de los tres imputados por la Fiscalía de Justicia en Sonora por el violento feminicidio de la joven deportista Ámbar Dolores, de 20 años de edad, quien fue violada, estrangulada, apuñalada y después incinerada en la colonia Ley 57 de Hermosillo.

Este horrendo crimen ocurrió el 30 de mayo, fecha recordada en Sonora como el “jueves negro”, porque en el mismo día se confirmaron cuatro casos de violencia de género extrema: la violación y asesinato de la niña Itzel Guadalupe; la ejecución con tiro de gracia de la joven Amparo Sarahí; y el feminicidio en grado de tentativa de Elvia Ochoa, quien fue atacada con un bate de beisbol en la nuca en un asalto.

En un comunicado de prensa, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal informó que luego de la primera audiencia del juicio oral dentro de la causa penal 1981/2019, el Juez de Control decretó la vinculación a proceso de Luis Fernando, de 23 años de edad, identificado como hijo del capo que supuestamente murió cuando era sometido a una operación para cambiar su rostro; además de Edgar Patricio de 28 años y Miguel de 29; los tres quedaron detenidos en prisión preventiva oficiosa.

La víctima, Ámbar Dolores era estudiante del sexto cuatrimestre de la carrera de arquitectura, modelo, destaca da deportista en prácticas de artes marciales como Tae Kwon do y originaria de Santa Ana, Sonora, detalló la Fiscalía.

Según el dictamen pericial, su cuerpo estaba parcialmente incinerado y presentaba varias heridas producidas por golpes y por arma punzocortante, además el dictamen médico legista reveló que hubo violación.

La causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento con un elemento constrictor y las causas coadyuvantes del deceso fueron por sangrado masivo derivado de 64 puñaladas que le propinaron a la víctima, 14 después de muerta.

Durante la audiencia inicial se expusieron datos de prueba científicos como comparativos de ADN, objetos personales de la víctima asegurados en el cateo tales como: dos identificaciones, así también llaves, teléfono celular, su vehículo entre otros artículos que también fueron asegurados en posesión de los imputados”, agregó la Fiscalía.

Los delitos imputados a los probables responsables son: feminicidio, violación agravada y robo con violencia por dos o más personas, otorgando seis meses para la investigación complementaria.

La mañana del 30 de mayo de 2019 fue localizado el cuerpo sin vida de Ámbar Dolores “N”, de 20 años de edad, en el interior de un departamento que fue incendiado, ubicado en Mártires de Cananea entre General Piña y Héroe de Nacozari en la colonia Ley 57, al norte de Hermosillo, Sonora.

Dos semanas después, el 15 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó de la detención de Luis Fernando “N”, quien aparentemente fue detenido a bordo del vehículo robado de la casa de Ámbar Dolores, pero quedó vinculado a proceso penal por la portación de un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Luis Fernando es hijo de Zayda Graciela Navarro Durazo, relacionada con las actividades del Cártel de Juárez y hermana de Carlos Navarro Durazo, quien fuera extraditado en 2017 a los Estados Unidos tras ser detenido por elementos de la entonces PGR a finales de 2016, al ser buscado por la DEA por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Gracias por tantos buenos deseos por parte de muchos amigos. Abrazos para todos.

Quiero agradecer a todas las personas que me felicitaron con motivo de mi cumpleaños, muchos familiares, amigos de la infancia y otros tanto que me han brindado su amistad en el transcurso de los años. No me alcanzaría el espacio para mencionar a todos, pero me siento feliz y contento de tener a tanta gente que me ha expresado lo mucho que me aprecia. En mi vida me he dedicado a hacer amigos, no tengo dinero, pero sí muchos amigos, gracias a Dios.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde: En Política no hay amigos, solo compromisos.