Conmociona asesinato de médico y esposa en Tijuana

Un reconocido cirujano de 63 años y su esposa, fueron asesinados al interior de su domicilio en una zona residencial del Tijuana; la sociedad del lugar manifestó su sorpresa y condenó los hechos

El reporte policiaco indicaba que una persona llamó al 911 para informar sobre el hallazgo de dos cuerpos en el interior de este domicilio en la zona residencial Playas de Tijuana.

Las autoridades, al identificar los cuerpos comprobaron que se trataba del reconocido Cirujano oncólogo Gustavo Vignali Avendaño, de 63 años de edad, y su esposa, la abogada Juana Parra Payán de 50 años, ambos fueron encontrados con signos de violencia, ya que aparentemente fueron asesinados con un arma punzo cortante.

Thomas, un estadounidense que desde hace varios años vive en la ciudad de Tijuana, justo frente al domicilio del doctor, asegura que la noticia lo sorprendió y que esta no es una zona donde ocurran este tipo de delitos.

“Fue una gran sorpresa que uno no espera escuchar esas cosas, en la mañana yo vi llegar a los bomberos y creí que era algo de rutina no me imagine que fuera algo violento, después vi que llego policía… fue una sorpresa”, aseguró el vecino del médico.

En tanto, el Colegio de Médicos a través de su vicepresidenta, Carmen Leticia Martínez, hicieron un llamado a las autoridades para el esclarecimiento de este homicidio.

La asociación, no descarta la posibilidad de hacer un llamado a una movilización ciudadana o marcha en protesta por el incremento en el número de homicidios, tan sólo en los primeros 10 días del mes de septiembre, 57 personas han sido asesinadas.

“Es un acto de barbarie y nosotros estamos categóricamente en contra de cualquier acto de violencia física o psicológica en contra de nuestros agremiados o cualquier habitante de la ciudad”, manifestó la vicepresidenta.

Este hecho aunado al constante incremento de homicidios pone nerviosos a los inversionistas, al considerar que este tipo de acciones podrían afectar la productividad y generación de empleos, declaró el presidente de la Asociación de la industria Maquiladora de Exportación en Tijuana quien lamentó el asesinato del médico y su esposa.

“Si hay preocupación y ha sido una preocupación latente, la violencia, los promedios son muy malos creo que ahorita como sector lo vemos cualquier evento que suceda repercute en la inversión, repercute en los empleos y también repercute en el flujo económico de la ciudad y del estado”, sentenció.