Prepara Sidur propuesta de presupuesto

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, dijo que se propondrán las obras prioritarias para la entidad

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) realiza el compendio de las obras proyectadas a realizar el próximo año, para presentarlo a la federación y obtener el mayor presupuesto, comentó Ricardo Martínez Terrazas.

El titular de la dependencia estatal agregó que al igual que el año pasado se hace una relación de las necesidades que el estado tiene en materia de infraestructura, desde pavimentos, carreteras, edificaciones, etcétera, para presentarlos ante el Gobierno federal para que sean incluidos en el año 2020.

En el caso del estado, el recurso para infraestructura es limitado y por ello se hace mucho hincapié en las peticiones para la federación, anotó el funcionario estatal.

Con respecto al hospital general que se construye al poniente de Hermosillo, Martínez Terrazas comentó que se registra un avance del 65 por ciento y se estima terminar la obra en el mes de abril del 2020.

“Pero no es nada más el edificio, es el equipamiento que estará a cargo de la Secretaría de Salud y deberá quedar en el resto de los meses para que antes de que finalice el año 2020 ya funcione este hospital tan importante para todo el estado”, recalcó.

A seguir honrando la historia de México y de Sonora mediante el combate a la corrupción, a la indiferencia en el servicio público, a las adicciones y a la falta de valores que amenazan a la sociedad y, paralelamente con políticas públicas que tengan como premisa indispensable, mejorar las condiciones de vida de los sonorenses, convocó Ricardo Martínez Terrazas, este lunes, durante los honores a la Bandera.

Encabeza izamiento de Bandera

Al encabezar la ceremonia de izamiento del Lábaro Patrio, en el marco de los festejos del mes de septiembre, el titular de la Sidur en Sonora, Ricardo Martínez Terrazas, llamó a funcionarios y servidores públicos a seguir trabajando con transparencia, integridad, rendición de cuentas y valores, como ha instruido la gobernadora Claudia Pavlovich.

En su mensaje, subrayó que las buenas políticas públicas y las buenas prácticas gubernamentales deben siempre derivar en el beneficio de las mayorías, en el bienestar de quienes menos tienen y, en el caso de la obra pública, impactar en el desarrollo de una comunidad y mejorar sus condiciones de vida. “Si no, no sirven”, resaltó.

Hoy, el “extraño enemigo” al que la letra del Himno Nacional convoca a combatir, no es un país invasor. Hoy, el enemigo son las adicciones y las drogas que las provocan; es la corrupción y quienes se muestran indiferentes o complacientes ante ella; es la indolencia en el servicio público y la pasividad de quienes no defienden ni ejercen sus derechos y, el peor de todos, la ausencia de valores que amenaza con destruir a la familia y al tejido social, señaló.

“En Sonora, tenemos no sólo el liderazgo, sino la instrucción clara y precisa de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich de trabajar con honestidad, pulcritud en el ejercicio del gasto y sensibilidad en el diseño de programas, acciones y obras que cambien positivamente la vida a los sonorenses”, apuntó.

A 209 años del inicio de la lucha por la Independencia, recordó Martínez Terrazas, la obligación como mexicanos y como sonorenses comprometidos con hacer lo correcto, es aportar talento y trabajo para construir un México y un Sonora mejor.